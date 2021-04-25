Вербное воскресенье: Запреты и традиции шестого воскресенья Великого Поста

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Нынешнее Вербное воскресенье выдастся необычным – и все из-за карантина

Вербное воскресенье – один из крупнейших и интереснейших праздников с ореолом тайны, чья история и традиции уходят в самые древние времена. Далее мы расскажем об истории великого христианского праздника – воскресенья, предшествующего Воскресению Христа.

Вербное воскресенье: история праздника

Ежегодно Вербное воскресенье празднуется ровно за неделю до Пасхи. Однако из-за того, что Пасха каждый раз приходится на разные числа и даже на разные месяцы, соответственно сдвигается и день празднования Вербного воскресенья. Вербное воскресенье – это шестое воскресенье Великого поста, и в этом году мы отметим его 25 апреля.

Интересно, что второе название этого праздника – Вход Господень в Иерусалим, – и связано оно со въездом Христа в святой город. Тогда, как рассказывает Священное писание, Божий Сын прибыл в Иерусалим, где его встречали восторженные горожане с пальмовыми ветвями в руках. Так что сейчас символом Входа Господня в Иерусалим для нас являются растения, а именно верба.

Правда, у католиков, к примеру итальянских, принято святить вовсе не вербу – естественно, из-за того, что она не растет в Италии. Верующие Италии святят в церквях пальмовые ветви, а праздник называют Domenica delle palme, то есть Пальмовое воскресенье. Кстати, итальянцы уже отпраздновали его 4 апреля.

Именно в Вербное воскресенье Иисус Христос совершил свое последнее перед распятием земное чудо. В Евангелии от Иоанна говорится о том, что в субботу Иисус воскресил умершего Лазаря из Вифании. Люди были поражены увиденным, когда умерший Лазарь встал и пошел, поэтому они в знак уважения ко Христу они возложили к его ногам пальмовые листья. Пальма была символом победы над смертью, а значит – символом Христова чуда.

Традиции Вербного воскресенья

В Украине символом зарождения новой жизни и пробуждения природы стала верба. К тому же это дерево одним из первых "просыпается" после зимы.

Вербное воскресенье - это день Великого поста, поэтому ограничения в еде действуют даже в этот праздник. Правда, они не такие строгие, как в другие дни. К примеру, в пятницу или субботу до праздника нужно приготовить блюда из рыбы, которые разрешено есть в воскресенье.

Утром в Вербное воскресенье верующие идут в храмы, чтобы освятить вербу. Ее, уже освященную, считают магическим оберегом. Он должен уберечь семью от любой болезни, от ссор и принести удачу, согласие и достаток.

После освящения вербы в церкви взрослые в шутку бьют веточками детей со словами: "Не я бью - верба бьет, через неделю – Пасха, будь силен, как вода, а богатый, как земля!"

Далее вербу раскладывали в доме и хранили в течение всего года – до следующего Вербного воскресенья. А перед праздником прошлогоднюю вербу не выбрасывали, а сжигали, как оберег, притянувший на себя все плохое, что могло произойти с семьей, но миновало ее.

Несколько сотен лет назад украинцы в селе варили из вербы отвар и купали в нем детей – для здоровья, кропили дом – для согласия и поили скот – для его силы.

А еще можно съесть несколько вербовых почек с освященной веточки, произнеся: "Верба, верба, вербочка, золотая вербочка. А я вербой похлещу, и скажу пословицу: верба, дай здоровья!".

Запреты и приметы на Вербное воскресенье

Принято считать, что в этот день нельзя заниматься тяжелым трудом. Запрещается ссориться с кем-либо, злиться и сердиться. Собственно, такие запреты действуют в любой религиозный праздник. К тому же нельзя ни в коем случае пить алкоголь, есть мясо, яйца, молочные продукты.

Теплое и сухое Вербное воскресенье принесет большой урожай фруктов. Ветреный день – к холодному лету. А если будет морозно, значит, год принесет много пшеницы.

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Вероятно, богослужения в Вербное воскресенье будут ограниченными - для всех верующих, как и в прошлом году, их покажут онлайн из-за пандемии коронавируса и усиления карантина. Такая же ситуация, вероятно, будет и на Пасху.