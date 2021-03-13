Великий пост: Как правильно подготовиться к Воскресению Христову

Пасхальный пост является самым строгим в контексте ограничений в питании и веселье

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В этом году Великий пост, предшествующий Пасхе и длящийся семь недель, начинается 15 марта. Он имеет целью подготовить христиан к празднику Воскресения Христова. Далее рассказываем о традициях и определенных запретах, предусмотренных постом.

История Великого поста

Великий пост установлен Церковью как память об Иисусе Христе и его путешествии по пустыне в течение сорока дней, когда он отказывал себе в еде. Поэтому этот пост христиане воспринимают как время для размышлений о Боге и его любви к людям, о распятии Христа и его чудесном воскресении из мертвых.

Первый день Великого поста – это так называемый Чистый понедельник, а вся первая неделя – Чистая седмица. В этот день принято есть грибы, квашеные и соленые овощи и рыбу. Далее начиналась вторая неделя поста, названная Второй седмицей, и на этой неделе в древности девушки начинали вышивать жемчужинами свое будущее подвенечное платье.

Следующая, третья, неделя Великого поста называется Крестопоклонной. В течение четвертой недели из постного теста пекли "кресты" с изюмом посередине. Крест пекли, потому что Иисус принял на нем смерть ради спасения людей.

Пятая неделя поста зовется Похвальной седмицей. А на шестую неделю приходится Лазарева суббота, а дальше – Вербное воскресенье. Субботу назвали в честь Лазаря – брата Марфы и Марии, которого Иисус воскресил из мертвых, несмотря на неверие толпы.

Что предполагает Великий пост

Пост называется Великим, потому что длится сорок восемь дней и является строгим в контексте ограничений в питании и веселье. Он начинается за семь недель до Пасхи, а потому ежегодно его начало регулируется в зависимости от дня, когда отмечается Пасха. Великий пост состоит из Четыредесятницы – это сорок дней – и Страстной седмицы – последней недели перед Пасхой. Сорок дней символизируют сорокадневный пост Христа, а Страстная седмица является символом последних дней его земной жизни, великих страданий, мученической смерти и погребения.

Пост - подготовка к Пасхе Pixabay.com

В 2021 году Великий пост начинается в понедельник, 15 марта, и завершается в субботу, 1 мая – непосредственно перед Пасхой, которая отмечается в этом году 2 мая.

Традиции и правила Великого поста

Самый главный постулат Великого поста – обязательное воздержание от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца. Это правило не касается маленьких детей, беременных женщин, путешественников и странников и больных людей, которым трудно выполнять такие указания. Правда, разрешается есть рыбу и рыбные блюда на праздники Благовещения и Входа Господня в Иерусалим.

По мнению священников, пост – это не только отказ от определенных продуктов, поэтому не стоит делать пищевые ограничения самоцелью поста. Цель каждого человека в течение этих дней – прилагать максимум усилий, чтобы отказаться от вредных привычек, беспричинных веселья, развлечений и удовольствий. Это время отведено для раскаяния, молитвы, самопознания, анализа поступков и размышлений о жизни и людях.

На самом деле Великий пост нужен каждому человеку для того, чтобы он освободился от грехов и подготовил сердце к одному из величайших праздников – Пасхе.

В Великую субботу вообще считается правильным не есть Pixabay.com

Интересно, что в церковном уставе предусмотрены определенные правила, которые нужно соблюдать во время Великого поста:

в первую и последнюю недели пост является особенно строгим;

в будние дни нужно есть только один раз в день – вечером;

в субботу и воскресенье разрешается есть дважды – в обед и вечером;

в понедельник, среду и пятницу допускается холодная пища без масла;

во вторник и четверг можно есть горячую пищу без масла;

в субботу и воскресенье разрешено употреблять растительное масло и немного виноградного вина (кроме субботы Страстной седмицы);

в течение всей Великой субботы считается правильным не есть целый день – вплоть до наступления Пасхи.

Правда, эти запреты выполняются в основном священниками, монахами и послушниками. А для многих обычных людей такие правила слишком строги. Поэтому для верующих, запланировавших поститься, есть другие, немного более демократичные правила, без которых, однако, пост будет несовершенным:

перед началом поста нужно исповедаться и причаститься в церкви;

в течение 48-ми дней Великого поста нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения, в частности мясо;

во время поста нужно обязательно помогать тем, кто в этом нуждается;

не стоит устраивать и посещать веселые вечеринки и празднования;

нужно ограничить вредные привычки – не употреблять спиртных напитков и не курить;

в воскресенье стоит ходить в церковь на литургии и молиться ежедневно;

не стоит вступать в конфликты или ссориться с окружающими, даже если кажется, что на это есть повод;

не нужно ни на кого злиться, думать о чем-то негативном, завидовать или врать.

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Великий пост заканчивается в субботу, 1 мая, а на следующий день наступает светлый праздник Христова Воскресения. В воскресенье можно угощаться любыми блюдами, однако делать это надо взвешенно и не спеша.