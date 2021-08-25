Валютные качели: Каким будет курс доллара в Украине осенью

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Эксперты не прогнозируют значительных валютных колебаний осенью, впрочем есть свои особенности

Летом курс гривни был относительно стабильным – значительных скачков стоимости валюты не произошло. Аналогичная ситуация, по мнению экспертов, сохранится и в сентябре, однако доллар может подорожать.

Об ожиданиях на валютном рынке осенью рассказываем подробнее.

Ситуация с иностранной валютой на украинском рынке

Национальный банк Украины на среду, 25 августа 2021 года, ослабил официальный курс гривни на 2 копейки – до 26,6718 грн за доллар. Перед долгим уик-эндом, официальный курс гривни к доллару на 20 августа был установлен на уровне 26,65 гривни за доллар.

В Национальном банке сообщили, что летом многие граждане Украины проявили повышенный интерес к покупке иностранной валюты. Было куплено почти 45 млн долларов, что связывают с очень выгодным курсом гривни. А вот на осень эксперты дают неоднозначные прогнозы.

Какие факторы будут влиять на курс валют осенью

По мнению старшего аналитика компании Esperio Яна Кароля, доллар в Украине продолжит падать средний курс продажи осенью будет колебаться в рамках 26,5-27,7 грн.

"Причиной такой динамики выступит низкий спрос на валюту в стране, приток средств от экспорта, а также транш от МВФ в рамках специальных прав заимствования. К осенним рискам относится усиление инфляционного давления в случае ухудшения отношений между Украиной и Беларусью", – отметил он.

Рост цен на топливо приведет к подорожанию продуктов, потребительская активность сократится, соответственно, гривня подешевеет.

По мнению Яна Кароля, деньги МВФ окажут как физическое, так и моральное воздействие. Новые финансовые поступления могут быть восприняты как потенциальное увеличение шансов на возобновление переговоров по новым кредитным траншам в будущем.

Среди топ-факторов влияния на курс доллара этой осенью эксперт выделяет монетарную политику страны, достаточности ЗВР Украины перед предстоящими выплатами по внешнему долгу, приток средств от экспорта, коронавирус (как причина изменения цен на товарно-сырьевом рынке), а также политические отношения с ближайшими соседями.

Совокупность этих факторов обещает стабильный диапазон колебания курса в сентябре-ноябре.

Что может вызвать подорожание доллара

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко спрогнозировала, что курс национальной валюты изменится уже в сентябре. По ее словам, есть несколько причин, из-за которых гривня перестанет укрепляться.

Во втором полугодии традиционно растет спрос на валюту, соответственно, и ее стоимость. Также осенью ожидается ухудшение торгового баланса, ведь ухудшается внешняя конъюнктура для украинского экспорта. Цены снижаются, и приток валюты от экспортной выручки уже будет не таким стремительным, как было с начала года. Это отразится на стоимости доллара.

Притом резких скачков курса не будет, ведь спрос на валюту растет умеренными темпами. "Ожидания таковы, что в ближайшее время снижение курса, которое мы наблюдаем, прекратится. При этом, мы не ожидаем резкого разворота. Базовый сценарий – это медленная девальвация и возвращение к уровням начала года. Если мы говорим о сентябре, то больше 27-27,2 грн доллар вряд ли подорожает", – отметила она.

Но есть и другие возможные сценарии относительно курса доллара. По словам Ахтырко, не исключается, что ревальвация гривни может продолжиться и в сентябре, если баланс спроса и предложения останется таким же, как сейчас. Например, возможен вариант, что с началом бизнес сезона возобновится спрос иностранцев на украинские ОВГЗ. Это станет дополнительным фактором притока валюты, и баланс сохранится.

Что поможет гривне укрепиться осенью

По прогнозам других аналитиков, ситуация на валютном рынке по крайней мере, до октября, будет оставаться относительно стабильной. Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак отметил, что в течение первой половины осени гривня будет укрепляться.

"В сентябре могли быть трудности, ведь именно на этот период выпадают рекордные выплаты по внешним долгам. В последние месяцы была неопределенность, сможет ли Министерство финансов оплатить эти средства без экстраординарных мер", – отметил эксперт. По его словам, Украина смогла привлечь около полумиллиарда долларов благодаря выпуску евробондов и траншу от МВФ. Эти средства должны обеспечить беспроблемное прохождение периода пиковых выплат нашим кредиторам.

Фундаментальные факторы, влияющие на гривню, довольно неплохие – хороший урожай и высокие экспортные цены.

Также специалист напомнил, что в этом году украинские трудовые мигранты перевели из-за границы рекордный объем денег. По данным Нацбанка, за январь-май 2021 года в Украину поступило от заробитчан 5,1 млрд долларов, что на 25% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

"Все указывает на то, что гривня продолжит укрепляться как минимум до октября. Если мы пройдем сентябрь без серьезных проблем, дальше у нас достаточно легкий период в контексте выплат внешнего долга", – ожидает специалист.

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Чего ожидать дальше

Эксперты ожидают что в следующих годах гривня относительно доллара "просядет". Директор департамента аналитики Capital Times Артем Щербина отметил, что среднегодовой курс гривни к доллару в 2021 году составит 27,6 грн/$, в 2022 – 27,9 грн/$. В 2023 году национальная валюта может девальвировать до 29,1 грн/$, а в 2024 – до 29,6 грн/$ в среднем за год.