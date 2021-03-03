Вакцинация Зеленского и расширение красной зоны карантина: Главное на утро 3 марта
Украинских чиновников, которые вакцинировались от коронавируса индийским препаратом, стало больше
В Украине продолжается кампании по вакцинации от COVID-19 – первую дозу вакцины получили не только рядовые граждане, но и некоторые чиновники.
А тем временем в стране расширили красную зону карантина – дополнительные ограничения ввели уже в трех областях.
Об этих и других главных новостях рассказываем подробнее.
Вакцинация чиновников
Накануне президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19. Он сделал прививку на передовой вместе с военными в качестве главнокомандующего.
В тот же день заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко публично вакцинировался от COVID-19.
Расширение красной зоны карантина
Сегодня в Житомирской области вступают в силу ограничения красной зоны. Таким образом, уже трем регионам в Украине присвоен самый высокий уровень эпидемиологической опасности. Из-за вспышки COVID-19 жесткий карантин ранее ввели в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Санкции США и ЕС против России
США вслед за Евросоюзом ввели санкции против семи высокопоставленных лиц России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Под санкции попали 14 организаций, которые занимаются производством биологического и химического оружия.
К тому же, Соединенные Штаты прекращают оказание помощи Российской Федерации, за исключением срочной гуманитарной помощи.
Вашингтон исключает Россию из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений.
Поставки вакцины от коронавируса в Украину
Украина оказалась среди стран, которые первыми получат первую партию вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX. Эту вакцину страна получит бесплатно.
В Украину прибудет 1 776 000 доз вакцины AstraZeneca, а не 2 215 200, как планировалось изначально. Размер первой партии вакцины Pfizer составит 177 тысяч доз.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
По состоянию на утро 3 марта в Украине обнаружили 1 364 705 случаев коронавируса, 1 182 036 человек выздоровели, 26 397 – умерли.
В Национальной академии наук Украины рассказали, что более 88% пациентов с коронавирусом в Украине, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли. Из почти 8500 человек летальных почти 7500 случаев.
В мире по состоянию на утро 3 марта обнаружили 115 302 074 случая коронавируса, 91 127 380 человек выздоровели, 2 560 647 – умерли.
"Евровидение-2021"
В этом году песенный конкурс "Евровидение" в Нидерландах будет происходить в офлайн-режиме по сценарию "В".
Такой вариант проведения конкурса все же предусматривает определенные ограничения – количество людей в каждой делегации уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Также численность журналистов, которые смогут посетить событие, будет ограничена до 500 человек. Однако еще 1000 представителей СМИ будут освещать шоу в новом интернет-пресс-центре.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 2 марта, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксировали вблизи Водяного.
Потерь среди украинских военных нет.
С начала текущих суток НВФ один раз нарушили "режим тишины".
Прогноз погоды
В Украине 3 марта, по данным синоптиков, ожидается изменчиво облачная погода, без осадков. На западе температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +12 градусов, на севере – от +3 до +9, на востоке – от +3 до +6, на юге – от +5 до +12, в центре – от +5 до +9.
В Киеве будет также изменчиво облачно и без осадков, температура воздуха днем от +7 до +9 градусов.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook самым интересным постом стал комментарий экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш о росте тарифов.
Країна мрій: країна чиновників, правоохоронців та вимагачів, - Лукаш про зростання тарифів
???? Країна мрій: країна чиновників, правоохоронців та вимагачів, - Лукаш про зростання тарифів ➡️ Читайте нас в Telegram t.me/zik_uaОпубликовано Телеканал ZIK Понедельник, 1 марта 2021 г.
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