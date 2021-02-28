Вакцинация от COVID-19: Ответы на самые распространенные вопросы относительно прививки

В Украине начали делать прививки от коронавируса. Вакцинируют пока бесплатно людей, попадающих в группы риска

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Некоторых граждан в Украине уже вакцинировали от коронавируса. Пока прививки проводят бесплатно и в добровольном порядке. Однако определенным категориям граждан не удастся отказаться от вакцинации. А летом, вероятно, украинцы смогут получить вакцину вне очереди и за свой счет.

Рассказываем об основных моментах вакцинации в Украине.

Кого вакцинируют бесплатно

В перечень тех, кто получит бесплатную прививку, внесли медиков, военных, людей пожилого возраста, работников сферы образования, сотрудников структуры государственной безопасности.

В правительстве разработали и утвердили соответствующий Национальный план вакцинации.

Кабинет министров

Как записаться в очередь на вакцинацию

Сейчас существует три варианта для записи на прививку от коронавируса:

- через специальный сайт, который запустит Минздрав (вероятно, с 1 марта);

- у своего семейного врача;

- с 1 марта – через горячую линию по телефону 0-800-60-20-19. Приоритетные группы смогут выбрать время и место для вакцинации, другие же попадут в лист ожидания.

– в мобильном приложении "Дія" - здесь будет сформирована электронная очередь. На базе медицинской электронной системы eHealth будет формироваться база граждан, приславших заявку на вакцинацию. На основе записей в "Дії" Минздрав и НСЗУ смогут оперативно распределить вакцины по очереди.

Списки на вакцинацию формируются через работодателей с привязкой к месту работы и по открытой записи для социальных категорий, которые не привязаны к местам работы: пожилые люди, к примеру.

Если же человек попадает под один из пяти этапов вакцинации, но не записался, то ему должны позвонить из Центра первичной медико-санитарной помощи и пригласить на прививку.

Для обеспечения процесса иммунизации в Украине запустят онлайн-карту, которая будет показывать спрос на вакцину по стране.

Это все выглядит очень красиво и обещает быть эффективным рычагом вакцинации, однако как оно будет работать на практике – неизвестно. К тому же украинцы пока не слишком дружелюбно настроены к вакцинации.

Как вакцинироваться вне очереди

По состоянию на конец февраля нет возможности сделать прививку вне очереди. Однако, по словам главы Минздрава Максима Степанова, возможность вакцинироваться за свой счет появится: если будут выполнены соответствующие медицинские условия, то частные компании вполне могут вакцинировать население на коммерческой основе.

В правительстве отметили, что вакцинироваться вне очереди люди, вероятно, смогут летом – обещают обеспечить доступ украинцев к препарату до периода отпусков.

Можно ли самостоятельно выбрать вакцину

Украинцы, которые бесплатно вакцинируются от коронавируса COVID-19, не могут самостоятельно выбирать, каким препаратом делать прививку.

Главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко отметил, что возможности такого выбора нет нигде в мире. В том числе, самостоятельно выбирать препарат не могут жители стран, которые лидируют в процессе вакцинации, в частности в США, Израиле и тому подобное.

Можно ли отказаться от вакцинации

В Украине вакцинация добровольная, то есть люди могут отказаться от проведения прививки. Однако есть категории граждан, которым не удастся избежать вакцинации. Так, по словам президента Украины Владимира Зеленского, обязательно вакцинируют лиц, работающих на государство и имеющих постоянные контакты.

В то же время президент подчеркнул, что единственным исключением станут люди с аллергией, кому невозможно сделать прививку. Вместе с тем он отметил, что необходимый перечень профессий для обязательной вакцинации должен разработать Кабинет министров.

Когда стоит вакцинироваться, если переболели COVID-19

Для тех, кто уже переболел коронавирусом, могут перенести срок прививки до шести месяцев. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Всемирная организация здравоохранения говорит о сохранении иммунитета от COVID-19 в течение 3-6 месяцев у переболевших. Поэтому когда будут выбирать, кому из медицинских работников нужно сделать прививку, в первую очередь вакцинируют того, у кого в анамнезе нет перенесенной болезни.

Где проводят прививки

Сейчас вакцинация проводится соответствующими мобильными бригадами – всего их в Украине должны создать 572. В состав команды входят водитель, врач и две медсестры. Кроме вакцины, медики имеют и препараты для оказания первой медпомощи от анафилактического шока или при повышенном давлении.

Если первый этап вакцинации будет проводиться силами выездных мобильных бригад, то следующие будут уже на местах в центрах первичной медико-санитарной помощи. Для этого по всей Украине формируют более 4 тысяч дополнительных пунктов вакцинации, где прививки будут делать только от COVID-19.

Безопасна ли вакцинация

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие могут возникнуть побочные эффекты от вакцинации против коронавируса. По словам главы Минздрава, побочные эффекты могут проявляться в форме покраснения места прививки и повышенной температуры. Степанов подчеркнул, что эти побочные эффекты похожи на те, которые возникают после вакцинации против гриппа.

При этом врачи, которые первыми получили прививку, по словам главного санврача Виктора Ляшко, чувствовали себя хорошо.