Вакцинация от COVID-19: Какие страны признают украинские сертификаты и когда Европа откроет границы

COVID-паспорт Фото из открытых источников

Украинцы могут получить международное свидетельство о прививках уже сейчас

Мир постепенно оправляется от пандемии коронавируса. И хотя болезнь не исчезла, однако темпы ее распространения замедлились. Это добавляет оптимизма и позволяет ослаблять противоэпидемические ограничения и возрождать туризм. Однако, чтобы позволить путешествия, власти стран вводят документы, которые подтверждают, что человек получил две дозы вакцины от COVID-19. Соответствующие документы разрабатывают и в Украине.

О внедрении ковидных паспортов и свидетельств рассказываем подробнее.

Введение ковид-сертификатов и международных свидетельств в Украине

Украина готовится к внедрению документов, подтверждающих наличие прививки от коронавирусной болезни. Однако о точных датах речь пока не идет, Правительство ориентируется на введение соответствующих сертификатов или паспортов в европейских странах.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов прогнозирует, что Украина запустит COVID-сертификаты в течение 10-14 дней после того, как их введут в Европе. Он также уточнил, что в Европе значительно расширили требования к COVID-сертификату. Теперь он потребует достаточно серьезные подзаконные акты для получения доступа к тем или иным реестрам.

"Мы технологически к этому были готовы еще 1,5-2 месяца назад. Но они (ЕС, - ред.) меняют свои требования во время утверждения его (COVID-сертификата, - ред.)", - добавил министр.

Однако уже сейчас украинцы, которых прививали двумя дозами вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить международное свидетельство о вакцинации.

"Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском заведении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления по необходимости при пересечении государственной границы", - отметили в Минздраве.

Свидетельство заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке, содержит персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей записывается так же как в заграничном паспорте гражданина, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т. п.).

В Минздраве добавили, что международное свидетельство о вакцинации действительно только, если введенная вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ. Срок действия свидетельства - один год с возможностью продления.

При этом в ведомстве отметили, что важно не путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия.

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Чем отличаются ковидные сертификаты и международные свидетельства

Общее между ними то, что эти документы позволят выезжать за границу. Однако, между свидетельством и "ковидным сертификатом" есть ряд отличий.

Международное свидетельство о вакцинации:

уже утвержденное, его уже можно получить, если человек завершил цикл иммунизации от COVID-19;

свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19;

можно получить только в бумажном формате;

выдается в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения;

будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство.

"Ковидный сертификат":

разрабатывается в Украине по образцу Digital Green Certificate ЕС и Smart Vaccination Certificate ВОЗ;

будет содержать информацию не только о вакцинации, но и о негативных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19;

будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, будет содержать QR-код;

можно будет получить в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной – через приложение или портал "Дія";

в планах сделать 2 версии: внутренний – для пользования внутри страны, и внешний – для выезда за границу;

из-за того, что международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы он соответствовал требованиям ЕС и ВОЗ.

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Какие страны признают ковидные сертификаты Украины

В начале июня премьер-министр Денис Шмыгаль и его грузинский коллега Иракли Гарибашвили договорились о заключении в ближайшее время соглашения о взаимном признание документов о вакцинации против COVID-19.

"Упрощение условий въезда в Грузию для граждан Украины и постепенное наращивание регулярного авиасообщения между городами наших стран способствует активизации туризма. Правительство Украины также заинтересовано в увеличении потока грузинских туристов. Взаимное признание документов о вакцинации должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами", - заявил Шмыгаль во время рабочего визита в Грузию.

Согласились признать украинские сертификаты Венгрия, Молдова и Турция.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, переговоры ведутся с Албанией и Испанией.

А вот о признании сертификатов странами Европейского Союза речь пока не идет. Однако, не исключено, что одобрение вакцин, используемых в Украине, ускорит этот процесс.

Какая вакцина откроет путь в Европу

В первый день лета стало известно, что Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac.

Одобрение со стороны ВОЗ откроет вакцине Sinovac дорогу к регистрации на территории Европейского Союза. В таком случае вакцинированных от коронавируса препаратом CoronaVac смогут пропускать в ЕС со справкой о прививках.

Именно эта вакцина и применяется в Украине - прививки получают спортсмены, педагоги, представители Вооруженных сил Украины, МВД, работники предприятий критической инфраструктуры, а также люди, которые записались на прививку через портал или приложение "Дія".

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что именно одобрение вакцины ВОЗ и позволило выдавать международное свидетельство о вакцинации.

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А тем временем с 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19 - Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия.