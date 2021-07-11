Вакцинация от COVID-19: Как подготовиться к прививке и какие страны – рекордсмены по иммунизации

Украинцы не спешат вакцинироваться от коронавируса

Фото из открытых источников

Кампания по вакцинации от COVID-19 в Украине продолжается – создали мобильные пункты вакцинации, развернули крупные центры иммунизации. Однако показатели количества защищенных от болезни очень скромные.

Граждане неохотно идут на прививку, ведь не уверены относительно пользы вакцины и ее способности защитить от инфицирования.

Подробнее о подготовке к вакцинации от COVID-19 и темпах иммунизации в мире в материале "Першого Незалежного" далее.

Что стоит сделать перед вакцинацией?

Вакцинация нужна, даже если вы переболели. Тем, кто недавно переболел коронавирусом, можно и нужно сделать прививки. Так, у людей, перенесших заболевание несколько месяцев назад, есть иммунная защита организма, которая действует примерно полгода. Но после этого человек снова может инфицироваться, поэтому лучше обезопасить себя, сделав прививку.

Конечно, если бы в Украине (и в мире) существовал дефицит вакцин, то целесообразнее было бы делать прививки прежде всего тем, кто не имеет иммунного ответа на коронавирус и еще не болел. Но наша страна имеет достаточный запас препаратов для вакцинации, поэтому стоит вакцинировать и тех, кто не был инфицирован, и тех, у кого уже есть антитела (временные). В целом прививку сделать можно как сразу после выздоровления, так и через два-три-пять месяцев.

Узнайте свои противопоказания. Существует совсем немного людей, которым нельзя вакцинироваться из-за аллергии, однако они все же есть.

Кроме этого, среди противопоказаний может быть лечение от онкологических заболеваний или сложная иммунотерапия. Если человек имеет хронические заболевания или проводит специфическую терапию.

При этом стоит помнить, что люди, которые проходят сложную терапию или принимают гормоны, чрезвычайно подвержены осложнениям в случае инфицирования коронавирусом, поэтому им стоит сделать прививку прежде всего. К примеру, если человек имеет аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет или бронхиальную астму – посоветуйтесь со специалистом. К тому же, если вы по каким-то причинам все же сомневаетесь относительно вакцинации, также посоветуйтесь со своим семейным врачом.

Некоторым не нужно вакцинироваться не потому, что вакцина может иметь побочные эффекты, а лишь потому, что вакцина может не подействовать.

Кстати, ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь перед вакцинацией.

Договориться о прививках. Если у вас есть декларация, подписанная с семейным врачом, работающим в государственной поликлинике, то, скорее всего, в этом медицинском учреждении есть кабинет вакцинации от COVID-19. Лучше всего позвонить своему терапевту и спросить, куда обратиться, чтобы сделать прививку и не стоять в очереди. Также можно попросить врача записать вас на вакцинацию.

Так внутри выглядит мобильный пункт вакцинации на границе с Польшей Укринформ

Кроме этого, в Киеве и ряде других украинских городов работают пункты массовой вакцинации. Сделать здесь прививку можно, предварительно записавшись через приложение Helsi.me. Подробнее о центрах массовой вакцинации в Украине, где делают прививки от COVID-19, можно узнать из нашего материала по этой ссылке.

Подготовить документы для вакцинации. Чтобы сделать прививку, нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код, мобильный телефон и декларацию с семейным врачом (при наличии).

Побочные реакции после вакцинации

Сразу после прививки необходимо посидеть 15-20 минут в пункте вакцинации. Это нужно сделать, чтобы быть начеку в случае вероятной анафилактической реакции – она, к сожалению, может произойти у человека в первые минуты после любой инъекции.

Если после прививки уже дома человек почувствует головную боль, температуру или легкий озноб, можно выпить противовоспалительные медикаменты. Кроме этого, нужно пить много воды, отдыхать, по возможности поспать.

Некоторые из вакцинированных сталкиваются с более серьезной реакцией на прививку. Но и у них все проходит через 2-4 дня. Реакции после прививки (любой) означают, что организм вырабатывает иммунный ответ. При этом есть случаи, когда у человека нет вообще никакой реакции, и он не замечает никаких изменений, даже непродолжительных. Это также считается нормой.

Как прививка может навредить?

Врачи говорят, что вакцинация не может навредить. Наибольший вред, который может произойти с организмом человека после введения препарата, – это "тщетность" вакцины, то есть ситуация, когда она вообще не сработает. К примеру, если препарат, по условиям хранения, должен был быть заморожен, а вместо этого находился на солнце или во влажном месте, это не значит, что он стал ядовитым или смертельно опасным. Ученые говорят, что в таких условиях препарат просто превратится в дистиллированную воду, которая не обеспечит защиту организма от потенциального заражения в будущем. И это самая главная опасность неудачной вакцинации: вы будете думать, что защищены, но на самом деле будете подвержены инфицированию коронавирусом.

Фото из открытых источников

Никто не имеет права отказать в прививке. Даже если у вас нет подписанной декларации с врачом конкретной поликлиники, но вы хотите сделать прививку именно там, вам не могут отказать в этом.

Если, скажем, человеку отказывают в вакцинации из-за "отсутствия декларации с терапевтом", необходимо обратить внимание на то, что никто не имеет права отказать в прививке, потому что это нарушение закона и гражданского права. К тому же можно сказать, что вы позвоните на горячую линию Минздрава и расскажете о досадном случае – это может сработать.

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Где в мире больше всего вакцинированных граждан

По состоянию на начало июля Объединенные Арабские Эмираты опережают другие страны по темпам вакцинации всего населения. Там уже сделали 15,5 миллиона прививок. Этого количества доз вакцины достаточно, чтобы сделать прививку 72% населения страны (10 миллионов человек). На втором месте по количеству прививок – Сейшельские острова. Там сделали прививку от коронавируса 71,7% населения – это 137 676 прививок. На третьем месте оказался Бахрейн, где сделали более 2 миллиона прививок – это 69,7% граждан страны.

В Украине же по состоянию на июль уже использовали 3,74 миллиона доз вакцин, сделав прививку 4,5% населения. Всего в мире уже сделали более 3,25 миллиарда прививок. Полную вакцинацию прошли 895 миллионов человек, то есть 11,5% населения планеты.