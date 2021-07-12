Вакцина Pfizer для широкой общественности: Что следует знать о действии препарата и как получить прививку

Сейчас в населенных пунктах открыто более 200 центров массовой вакцинации

Вакцина от коронавируса Pfizer Фото из открытых источников

В Украине продолжается кампания по вакцинации граждан от коронавируса. Количество центров, где можно получить прививку увеличивается. Также уже используют вакцины различного производства.

Недавно начали иммунизировать всех желающих вакциной Pfizer, которая считается дефицитной.

Рассказываем далее где и как в Украине можно получить прививку от коронавируса.

Вакцина Pfizer для всех желающих

В Украине вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации. В Минздраве рассказали, что препарат будет доступен всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

"Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, поэтому эту вакцину сделали доступной для широкой общественности", - сообщили в ведомстве.

Первым городом в Украине, где в пунктах массовой вакцинации начали делать прививку препаратом Pfizer, стал Чернигов об этом рассказал генеральный директор Черниговской городской больницы № 2 Владислав Кухар в своем Facebook.

В первый день использования препарата, 10 июля, в торговом центре Hollywood привили 686 человек, в ЦУМе — 420.

Вакцина американского производителя Pfizer-BioNTech в Украине считается дефицитной, большинству населения первой и второй очереди кололи препараты индийского и китайского производства.

С 15 июня этот препарат использовали для иммунизации народных депутатов, их помощников и работников аппарата. В аппарате Рады отметили, что именно Минздрав определил место и предложил вакцину для народных избранников.

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Что известно о вакцине Pfizer

Этот препарат первым получил разрешение к применению в США и ЕС. Вакцина стала массовым препаратом, базирующимся на матричной РНК. Такие препараты содержат вирусную молекулу (мРНК), завязанную в липидной наночастице. Оказавшись в организме, мРНК попадает в клетку и начинает синтезировать патогенно-специфические антигены, которые вызывают иммунную реакцию. Иными словами, клетки организма человека, привитого такой вакциной, начинают самостоятельно вырабатывать элементы вируса.

Для максимального эффекта необходимо вводить две дозы препарата с перерывом в 21 день. Однако СМИ сообщили, что корпорация вскоре объявит о необходимость третьей дозы препарата от коронавируса для более стойкого иммунитета. От нее титры антител увеличатся в 5-10 раз после первых двух уколов.

Еще одна особенность вакцины BioNTech/Pfizer – ей нужны сверхнизкие температуры для хранения – до минус 80С. Для транспортировки используются специальные термобоксы, которые обеспечивают холод в течение десяти дней. Но появились новые данные. В ЕС и США разрешили некоторое время хранить вакцину и при более высоких температурах – до минус 15 градусов, как в обычной морозильной камере, что существенно облегчило логистику.

В Минздраве обнародовали состав препарата - это важно, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки.

Состав вакцин от коронавируса Facebook-страница Министерства здравоохранения

Эффективность и побочные действия препарата

Препарат показал свою эффективность на 95 процентов, однако он имеет несколько побочных эффектов, среди них:

покраснение в месте инъекции,

усталость,

головная боль,

боль в мышцах,

боль в суставах,

озноб,

лихорадка.

При этом в Украине зафиксировали летальный случай через 4 часа после вакцинации препаратом Pfizer - умер 47-летний житель Винницкой области.

Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза не обнаружили.

В компании Pfizer прокомментировали смерть украинца после вакцинации и заявили, что в этом случае причинно-следственная связь не установлена. Там добавили, что более 400 миллионов человек во всем мире были вакцинированы препаратом Pfizer.

Как получить прививку

С июня в Украине начали работать Центры массовой вакцинации. Сначала их открыли в трех городах - Киеве, Одессе и Львове. Впоследствии такие объекты развернули в других городах.

В Минздраве сообщили, что сейчас в украинских городах открыли более 200 центров массовой вакцинации, где прививают всех желающих.

Те, кто получил первую прививку вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в этих центрах, смогут привиться второй дозой в тех же центрах или в пунктах прививок.

В пунктах прививок также продолжается вакцинация второй дозой вакцины AstraZeneca тех, кто получил первую дозу этой вакцины любого производителя (Covishield, AstraZeneca-SKBio).

В то же время мобильные бригады прививают организованные коллективы вакциной Comirnaty/Pfizer, целевые группы из 3-4 этапов вакцинации вакциной CoronaVac/Sinovac и второй дозой вакцины AstraZeneca. Они также прививают маломобильные группы населения вакциной CoronaVac/Sinovac.

Для того, чтобы получить прививку от COVID-19 в центре вакцинации гражданам не нужна прописка. В центрах массовой вакцинации прививают людей, которые ранее записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или на сайте "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

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При этом, в городах местные власти могут распределять порядок формирования очереди по своему усмотрению. В частности в столице можно записаться на прививки через медицинский портал для пациентов Helsi.me.

Узнать адреса центров и пунктов вакцинации от коронавируса можно по ссылке.