В Украине заработали Центры массовой вакцинации: Кто и как может получить в них прививки от коронавируса

Центры массовой вакцинации начали работать в трех городах, они будут действовать каждые выходные

Фото из открытых источников

В Украине пытаются ускорить темпы прививки от коронавируса - в трех городах (Киеве, Львове и Одессе) открыли центры массовой вакцинации. Такие центры планируют открыть и в других крупных населенных пунктах, когда увеличится количество доз вакцины в Украине.

О результатах работы центров и правилах вакцинации граждан от коронавируса рассказываем подробнее.

В каких городах открыли центры массовой вакцинации

На выходных в Киеве, Львове и Одессе заработали центры массовой вакцинации. Первый в Украине центр вакцинации население открыли 29 мая на "Арене Львов". Здесь делали прививку от COVID-19 жителям Львовской области, которые зарегистрировались в приложении "Дія".

В Киеве центр массовой вакцинации также заработал 29 мая на базе Международного выставочного центра.

В Одессе соответствующий центр начал работать с 30 мая на территории стадиона Национального университета "Одесская юридическая академия".

Целью открытия ЦВН является обеспечение устойчивой способности проводить прививку сейчас и в будущем, создавая своевременный доступ к вакцинам от COVID-19 для как можно большего количества взрослого населения Украины.

За минувшие выходные, 29 и 30 мая, в центрах массовой вакцинации населения в Киеве и Львове сделали более 4,5 тыс. прививок от коронавируса COVID-19. В Киеве - 3467 прививок, во Львове - 1041 прививку.

Центры массовой вакцинации будут работать каждые выходные. В разных городах определили такие рабочие часы:

в Киеве – с 10 до 18 часов;

во Львове – с 10 до 19 часов;

в Одессе – с 9 до 17 часов.

В Минздраве рассказали, что это пилотные проекты для отработки алгоритма массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут создавать и в других крупных городах.

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Кого вакцинируют в созданных центрах

В указанных центрах прививают граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Вакцинируют тех, кого на прививку предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет отдается пожилым людям.

Фото из открытых источников

При этом в Киеве 29-30 мая вакцинация населения происходила не только по предварительному согласованию. Людей, которые изъявили желание и имели соответствующую запись в "Дії", вакцинировали в формате живой очереди. Поэтому некоторые граждане, которые не входили в приоритетные группы третьего этапа вакцинации, также смогли получить прививку.

Однако на следующих выходных в Киеве будут вакцинировать только по сформированным спискам.

Какую вакцину используют для прививки

Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

Препарат является инактивированной вакциной, то есть действует, используя убитые частицы вируса, и тренирует таким образом иммунитет. Этот тип вакцин активно используется для прививок против многих болезней, в частности так действуют вакцины против дифтерии, гепатита B и полиомиелита.

Одним из главных преимуществ CoronaVac является то, что ее можно хранить в обычном холодильнике при температуре от +2 до +8 °C.

В Минздраве ранее предостерегали от вакцинации китайским препаратом людей, которые имеют гиперчувствительность к одному компоненту, серьезные заболевания нервной системы или тяжелые хронические заболевания.

Информация о китайской вакцине CoronaVac Минздрав

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Что нужно для прививки в Центрах

В КГГА рассказали, что для прививки в центре вакцинации с собой необходимо иметь:

паспорт;

идентификационный код;

мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія";

копию декларации с врачом, если она подписана (желательно, но не обязательно).

Всего в столице вакцинируют граждан с киевской пропиской. На прошлых выходных вакцинировали и тех, кто не имеет столичной регистрации, однако подписали декларацию с семейным врачом в Киеве.

Относительно иммунизации в других городах, то глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в соцсети отметил, что прививки будут делать жителям области.

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По состоянию на 1 июня в Украине в целом провели 1 032 036 прививок, за сутки - 13 937 прививок, из них первую дозу получили 10 232 человека, вторую дозу - 3705 человек.

Однако, по результатам опроса Агентства стратегического планирования и коммуникаций совместно с американской компанией International Institute for Eastern European Studies (USA), проведенного в период с 22 по 26 мая, большинство украинцев считает, что власти не справляются с процессом вакцинации населения от COVID-19. Так, 75,5% опрошенных считают, что власть не справляется с вакцинацией населения. 13,7% затруднились с ответом, 10,8% опрошенных украинцев считают, что власть справляется с вакцинацией населения.