В Украине ограничили использование пластиковых пакетов: Как будут штрафовать за нарушения и чем заменят пластик

Бесплатное распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен

Пластиковые пакеты Фото из открытых источников

На днях Верховная Рада приняла введение запрета на использование пластиковых пакетов. К тому же нардепы поддержали внедрение штрафов за нарушение закона. Да, скоро привычные нам пакеты окажутся вне закона.

Чем планируют заменить пластик и насколько быстро Украина избавится от пластиковых пакетов, подробнее в материале "Першого Незалежного".

Что предусмотрено "антипластиковим" законом

В рамках прекращения оборота пластиковых пакетов в Украине не только запретят использовать пакеты, но и начнут штрафовать за их продажу и пользование.

Согласно законопроекту №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов", предлагается запретить с 1 января 2022 года:

а) сверхлегкие пластиковые пакеты;

б) легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм;

в) оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты.

Запрет будет действовать в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства: аптеках, кафе, барах, ресторанах, продуктовых и непродовольственных магазинах и рынках при совершении покупок, а также при заказе еды навынос или приобретении лекарств.

При этом будет разрешено использовать и реализовывать биоразлагаемые пакеты, пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), используемых для мяса, рыбы, продуктов из них, а также льда и сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

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Когда ограничения вступят в силу

Новый закон регулирует срок введения запрета на использование пластиковых пакетов. Ограничения, прописанные в законе, будут вводить в действие постепенно – магазины и объекты общественного питания будут иметь время, чтобы адаптироваться к изменениям. Этапность введения ограничений будет такой:

9 месяцев со дня принятия законопроекта дается для отказа от распространения пластиковых пакетов толщиной стенки до 50 мкм (тонких);

1 января 2022 года – прекращение распространения оксоразлагаемых пластиковых пакетов;

2023 год прекращение использования биоразлагаемых пластиковых пакетов и сверхтонких пакетов, являющихся первичной упаковкой для рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда.

После завершения переходного периода запрещенные пакеты нельзя будет распространять вообще, все они будут подлежать утилизации.

Фото из открытых источников

"Антипластиковый" закон предусматривает штрафы за невыполнение указанных правил. Бесплатное распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение будут взимать штраф на сумму от 3400 до 8500 гривен. Если же субъект нарушит запрет на распространение пакетов, оплатит штраф от 8500 до 17000 грн впервые, а за повторное нарушение – от 17000 до 34000 грн.

Чем можно заменить пластиковые пакеты в Украине

За полтора года, предоставляемых магазинам, супермаркетам, ресторанам и аптекам для отказа от пластиковых пакетов, система упаковка должна быть кардинально изменена. Переход на более безопасные для окружающей среды и здоровья человека альтернативы упаковочных средств предусматривает выпуск многоразовых пакетов и сумок, бумажных и биоразлагаемых пакетов. К тому же предприятия обязаны будут утилизировать все пакеты, подпавшие под запрет, но оставшиеся в обращении.

Авторы закона о запрете пластиковых пакетов предлагают стимулировать в Украине спрос на производство настоящих биоразлагаемых пакетов, но не тех, что продаются в магазинах как "биоразлагаемые", хотя являются оксоразлагаемыми, а значит – вредными. Настоящие биоразлагаемые пакеты должны производить из крахмала и целлюлозы, чтобы они были полностью органическими, поэтому их можно будет компостировать.

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История вопроса о запрете пластика в Украине

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Украине ежегодно образуется 17 миллионов тонн бытового и промышленного мусора. Из них только 5% сортируется и еще 1% – сжигается на заводе "Энергия" в Киеве. Остальные 96% мусора попадают на десятки тысяч открытых свалок под открытым небом.

До таких масштабов "мусорный" вопрос вырос, несмотря на то, что культура экологического потребления в Украине существует давно. Много украинцев, которых можно назвать экоактивистами, по собственной инициативе уже много лет сортируют мусор, отказываются от маленьких "пакетов" и габаритных пакетов в магазинах и различных пластиковых деталей – трубочек, крышек, бутылок.

Правда, в государственных масштабах экологические мероприятия заработали в Украине не так давно. В 2018 году заработал ЗУ "Об отходах", который обязывает всех украинцев сортировать мусор и выбрасывать его в соответствующие баки. Закон должен помочь за 14 лет уменьшить объемы ежегодно выброшенного мусора с 95% (по состоянию на 2016 год) до 30% (прогноз на 2030 год). В крупных украинских городах появились отдельные урны для разных видов мусора: пластика, стекла, бумаги, органических отходов. Тогда же пункты переработки вторичного сырья стали более популярными среди граждан.

Но видимых результатов в масштабах Украины и ощутимых улучшений для экологии планеты это не принесло. Украинская власть решила действовать решительнее и начать борьбу с распространенным источником долговременного загрязнения планеты пластиковыми пакетами.

Путь "антипластикового" закона в Украине был медленным. В ноябре 2019 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 2051-1, который предлагает запретить пластиковые пакеты с 2022 года. Документ отправили на доработку, и в декабре 2020 года депутаты "экологического" комитета поддержали его для рассмотрения во втором чтении. В конце концов, 1 июня 2021 года закон был принят в целом.

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Как в Европе избавляются от пластика

В мире перерабатывается менее 1% полиэтиленовых пакетов, все остальные попадают на свалки, на сотни и тысячи лет загрязняя почвы, реки и моря. Чтобы уменьшить негативное влияние пластика на окружающую среду и здоровье людей, в мире уже взялись за эту проблему. По состоянию на 2021 год уже 33 страны полностью запретили использование и оборот некоторых видов полиэтиленовых пакетов. При этом 53 страны ввели частичный запрет или налог на полиэтиленовые пакеты.

Два года назад в Евросоюзе ввели запрет на использование всех одноразовых изделий из пластика. Уже с этого года в ЕС будут запрещаться пластиковые, ножи, ложки и палочки для еды, одноразовые пластиковые тарелки, пластиковые соломинки для напитков, ватные палочки, пищевые контейнеры и чашки из пенополистирола. В конце концов, к 2029 году страны-члены ЕС будут обязаны собирать 90% пластиковых бутылок для вторичной переработки.

В Германии пластиковые пакеты запретили в 2020 году. За нарушение такого запрета торговым точкам грозит штраф до 100 тысяч евро. Также полностью запрещено распространение пластиковых пакетов в большинстве штатов Австралии. За нарушение закона предусмотрен штраф 4600 долларов. В Чили нельзя продавать и производить такие пакеты, иначе – штраф 330 долларов.

До 10 лет заключения грозит производителям пластиковых пакетов в Бангладеш, где запрещен ввоз, распространение и использование пластиковых пакетов. Такой же запрет и различные сроки заключения действуют в Ботсване, Кении, Танзании.

В Чехии запретили бесплатное распространение пластиковых пакетов, кроме продажи хлебобулочных изделий, овощей и фруктов в пакетах. Такие продавцы должны платить 230 евро налога с каждой тонны проданных пакетов.

Во Франции запрещено распространять пакеты, но нет наказания за нарушение этого правила. В Италии нельзя продавать и использовать пакеты, нарушители должны заплатить 500 евро штрафа, а в Молдове – до 700 долларов. В Бельгии нельзя продавать и использовать одноразовые пакеты толщиной до 0,015 мм.

Экологический налог на продажу пластиковых пакетов ввели также в Греции (взимается с распространителей 0,09 евро за каждый проданный пакет) и Швеции (0,03-0,66 евро за каждый проданный пакет).