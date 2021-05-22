В Украине набирает обороты кампания по COVID-вакцинации педагогов: Что стоит знать учителям и не только

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Массово вакцинировать педагогов от коронавируса планируют с 24 мая

Украина уже получила часть доз вакцины BioNTech/Pfizer, которую будут использовать для вакцинации педагогов. Кампания по прививке должна начаться на следующей неделе. При этом те, кто вовлечен в проведение ВНО-2021, уже начали получать вторую дозу вакцины. Однако их прививают препаратом другого производства.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Когда будут вакцинировать педагогов

Кампания по прививке работников образования может начаться с 24-25 мая, заявил заместитель министра здравоохранения. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил: "Будем вакцинировать работников образования, поскольку у них ориентировочно через месяц начинаются отпуска, и собрать их будет сложно. Для вакцинации будем использовать вакцину BioNTech/Pfizer".

Для этой волны вакцинации работников образования будут использованы 387 тысяч доз из 483 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer, которые Украина получит, начиная с 18 мая. К тому же, 19 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Спецрейсом было доставлено более 120 тысяч доз препарата. Подробнее, что известно о препарате можно узнать по ссылке.

Ляшко отметил, что доступ к вакцинации имеют все работники образования, независимо от формы собственности учреждения, а также работники внеклассной образования.

Кроме работников образования, этими вакцинами провакцинируют представителей приоритетных групп, в частности военнослужащих и медиков, которые не смогли сделать прививки раньше.

Для получения вакцины работникам сферы образования следует сообщить о своем желании руководителю образовательного учреждения. Вакцинацию будут проводить выездные вакцинальные бригады.

В учебных заведениях – детсадах, школах, внешкольных учреждениях, училищах, вузах – будут вакцинировать всех официально оформленных работников, начиная от воспитателей, учителей, преподавателей и заканчивая техническим персоналом и охраной.

Прививка - добровольная. Вакцинацию проводят всем желающим работникам учебных заведений, независимо от того, есть ли у них подписанные декларации с семейными врачами.

Планируют вакцинировать не менее 180 тысяч работников.

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Алгоритм записи на вакцинацию

В Министерстве образования и науки опубликовали пошаговую инструкцию, как педагоги могут записаться на вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19.

Педагогов, которые привлечены к проведению ВНО-2021, прививают вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech с 14 апреля. Вакцинацие других работников сферы образования начнется после получения регионами новой партии вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech.

Алгоритм записи работников сферы образования на вакцинацию от COVID-19 предусматривает:

Работники учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования обращаются к руководителям учебных заведений.

Руководители учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного образования формируют и направляют списки в органы управления образованием местных советов. Органы управления образованием местных советов предоставляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.

Руководители учреждений профессионального (профессионально-технического) и профессионального образования направляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.

Департаменты (управления) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций предоставляют списки учебных заведений департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций.

Руководители высших учебных заведений направляют списки департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций.

Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в образовательное учреждение для вакцинации коллектива.

Уточненные списки руководители предоставляют до первого приезда мобильной бригады в учебное заведение. После первого приезда мобильной бригады любые изменения в списках согласовываются с региональными координаторами по вакцинации в индивидуальном порядке.

Как вакцинироваться, если списки уже сформированы

Если среди работников учреждений образования появятся желающие вакцинироваться, но списки уже поданы, их можно исправить до приезда мобильной бригады. Нужно сообщить руководителю учебного заведения, а тот уже передаст информацию координатору мобильной бригады, которая и возьмет больше доз для прививки.

"Если это произошло после того, как провакцинировали 100 человек, другие 100 человек увидели, что рога не растут, не чипируют, не светятся по ночам и тому подобное, выражают желание провакцинироваться, то эти люди попадают в иной алгоритм вакцинации. Если таких лиц будет более 50-80, чтобы мобильная бригада выезжала, то их поставят в очередь, снова приедут и вакцинируют. Если дополнительно появятся три-четыре работника, то координатор скажет, куда подвезти этих желающих на вакцинацию", - пояснил Виктор Ляшко.

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Кого из педагогов уже вакцинируют

Пока одних работников сферы образования готовят к проведению прививки от коронавируса, других уже вакцинируют второй дозой. Приоритет в получении вакцины предоставили тем, кто вовлечен в проведение ВНО в 2021 году. Начали кампанию во второй половине апреля.

Для вакцинации используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech. Подробнее о препарате можно прочитать здесь.

В Минздраве рассказали, что для полной иммунизации необходимо получить две дозы этой вакцины с интервалом в 28 дней. При этом в ведомстве объяснили, как действовать, если человеку не сообщили о введении второй дозы COVID-вакцины.

"Если вам еще не сообщили о том, когда вы получите вторую дозу, обратитесь к руководителю вашего заведения. Тот направит запрос об организации второй прививки к региональному координатору по иммунизации и оповестит вас о дате и месте вакцинации", – отметили в Минздраве.

Кроме этого, в ведомстве убеждены в эффективности вакцины и в необходимости делать прививки. И отметили, что вакцинация – самый эффективный способ защитить себя от COVID-19 или тяжелого течения болезни.