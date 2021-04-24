В Украине анонсировали новую программу поддержки малообеспеченных: Как она будет работать на открытие собственного дела

В некоторых случаях денежную помощь можно будет не возвращать

Правительство решило разработать механизм помощи малообеспеченным семьям - предоставлять средства на открытие бизнеса. Украинцы вероятно смогут получить до 100 тыс. грн на 3 года. Однако после этого срока помощь в большинстве случаев нужно будет вернуть.

Подробнее об инициативе рассказываем далее.

Новая помощь малообеспеченным семьям

Украинцы, которые хотят открыть собственное дело, но не имеют для этого средств, смогут получить беспроцентную помощь на возвратной основе.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, власти ввели механизмы стимулирования, призванные вернуть трудоспособных лиц из числа малообеспеченных семей на рынок труда. Они должны начать действовать с января 2022 года.

"Предполагается, что финансовая помощь для организации собственного бизнеса будет предоставляться для закупки оборудования и материалов", – отметил премьер.

Новости по теме: Карантинная помощь ФЛП: Нацбанк отменил комиссию за перевод 8 тысяч гривен

Условия получения помощи

На портале Кабинета Министров Украины опубликован проект постановления о Порядке оказания помощи на соискание экономической самостоятельности малообеспеченной семьи.

Расходы на выплату финансовой помощи возмещаются за счет средств государственного бюджета.

Размер финансовой помощи не может превышать 15 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января календарного года, в котором принимается решение о ее предоставлении. Учитывая, что с 1 декабря размер минимальной заработной платы должен составлять 6 500 грн и в январе будет действовать эта же сумма, помощь должны выплатить в размере более 97 000 грн.

Органы социальной защиты должны сами проинформировать малообеспеченные семьи о возможности получить помощь. Те, кто принял предложение и зарегистрированы как безработные, получат профессиональное обучение в соответствии с законодательством. Однако бизнес-план на организацию бизнеса человек должен разработать самостоятельно или в процессе профессионального обучения.

Чтобы получить финансовую помощь, нужно предоставить следующие документы:

- заявление о предоставлении финансовой помощи;

- справку для предоставления физическим лицам сведений о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Если центр занятости может получить информацию от МВД, такая справка не подается;

- бизнес-план.

Заявление подается лицом в центр занятости или через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Вопрос предоставления финансовой помощи решается комиссией.

Если комиссия одобрила решение об оказании помощи, лицо должно в течение 30 дней со дня получения уведомления создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель.

Далее между центром занятости и лицом заключается соответствующее соглашение. В документе обязательно указываются условия, невыполнение или ненадлежащее выполнение которых может привести к ее расторжению и возврату лицом полученных средств.

Контролирует выполнение условий соглашения центр занятости.

Соглашение на получение финансовой помощи контролирующий центр может расторгнуть, если соискатель:

- в течение 30 календарных дней с даты заключения соглашения не предоставил в центр занятости документы на оплату расходов при закупке оборудования и материалов;

- не проводит предпринимательскую деятельность после получения финансовой помощи;

- более трех месяцев имеет задолженность по уплате налогов, сборов (обязательных платежей) или единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Условия возврата денежной помощи

В документе прописано, что финансовая помощь возвращается одной суммой в течение 30 календарных дней по истечении 3-летнего срока с даты ее получения или досрочно – до окончания такого срока (в том числе в случае расторжения соглашения).

Также лицо может возвращать средства досрочно частями в соответствии с графиком, согласованным центром занятости. Срок возврата не может превышать 3 года с даты получения средств.

При этом возвращать нужно не всю сумму, из нее вычитается сумма уплаченных лицом налогов и сборов.

Денежная помощь не возвращается в случае:

- уплаты налогов и сборов в размере большем суммы пособия;

- в первый год получения помощи трудоустройства не менее двух человек, направленных от центра занятости;

- смерти лица.

Также в документе указано, что денежная помощь не учитывается при начислении субсидии.

*****

Постановление вступит в силу после его принятия.