В спортзале или на улице: Где лучше тренироваться летом и как не навредить здоровью

В жаркие дни стоит выбирать для тренировки утренние или вечерние часы

Отдых на природе - хорошая возможность увеличить физическую активность Pixabay

Летом физическая активность значительно возрастает, ведь в теплую погоду так не хочется сидеть в помещении. А те, кто занимается спортом, нередко выбирают для тренировок открытое пространство - пробежки на свежем воздухе, йога или упражнения на спортивных площадках не только приятные, но и полезные, ведь организм насыщается кислородом.

Однако в жаркие дни стоит заниматься физической активностью осторожно.

О правилах тренировки летом рассказываем далее.

Как тренироваться на открытом пространстве

Физическая активность на спортивных площадках, в парке или вблизи водоемов не только полезна, но и приятна. Однако в жару под прямыми солнечными лучами тренировки могут быть опасными и навредить здоровью. К тому же, не стоит выбирать место для занятий спортом вблизи проезжей части, поскольку это двойной вред для организма.

Тренируясь летом стоит обратить внимание на следующие моменты:

1. Время для физической активности. Лучше заниматься спортом в утренние или вечерние часы (до 09:00 или после 19:00), когда температура воздуха не слишком высокая. А людям со светлой кожей стоит перед тренировкой воспользоваться солнцезащитным кремом.

2. Гардероб для тренировок. В жаркую пору стоит отказаться от синтетических тканей, которые плотно облегают кожу и препятствуют проветриванию. Одежда из натуральных материалов будет давать телу дышать и впитывать в себя влагу. Короткие шорты - не самая лучшая вещь для занятий на тренажерах и турниках, влажное тело во время тренировок контактирует со спортивными атрибутами, а это не совсем гигиенично, и неприятно для других посетителей зала, плюс остается запах. С майками - такая же ситуация. Такой вариант одежды хорош для пробежек. Относительно обуви стоит отдать предпочтение летним кроссовкам с сеточкой и максимальным проветриванием, а не кедам или закрытым кроссовкам. Сандалии или шлепанцы, особенно при силовых тренировках, наиболее неудачный вариант.

Бегать лучше утром или вечером Pixabay

3. Место тренировок. На уличных спортивных площадках тем более в разгар дня тренировки будут невозможны еще и из-за того, что турники и тренажеры очень сильно нагреваются, чем будут причинять не только дискомфорт, но и могут стать причиной ожогов. Лучше выбирать затененные места в парках или вблизи водоемов. Там жара и нагрузки от спорта будут переноситься легче.

Плюсы и минусы тренировки в спортзале

В противовес тренировкам на открытом воздухе можно выбрать тренажерный или фитнес-зал.

К преимуществам таких занятий спортом можно отнести:

отсутствие прямых солнечных лучей;

возможность заниматься на тренажерах в любое время.

Однако могут быть и определенные недостатки:

значительно более низкая температура благодаря использованию кондиционера;

сквозняки от открытых окон;

недостаточная вентиляция;

нечастая влажная уборка.

Указанные минусы могут привести к простуде или аллергическим реакциям.

К тому же, специалисты советуют и в тренажерных залах тренироваться до 09:00 и с 19:00, когда на улице менее жарко и организм не перегружается высокой температурой воздуха.

Каким спортом лучше заниматься в жару

На жаркий период стоит снизить нагрузку и интенсивность тренировки. Вес лучше уменьшить на 15-20%, а перерывы между подходами увеличить - таким образом организм будет успевать нормализовать терморегуляцию. По этой причине тренировки на набор массы не желательны в жаркую пору, их лучше начать с приходом осени.

Хорошей альтернативой станут различные водные занятия спортом:

плавание;

аквафитнес;

водное поло,

подвижные игры.

Водную активность можно чередовать с играми на берегу:

пляжный волейбол,

футбол,

настольный теннис.

Тем, кто страдает сердечно-сосудистой недостаточностью, активные занятия летом лучше исключить и перейти на более умеренные по нагрузке, например, скандинавскую ходьбу с палками, йогу, прогулки на велосипеде в умеренном темпе без преодоления препятствий в теневой местности.

Йога отлично подходит для тренировки летом Pixabay

Не стоит забывать и о рационе питания, в жару он требует значительной корректировки. За основное блюдо можно употреблять салаты из свежих овощей и фруктов, нежирную рыбу или мясо, ягодные смузи с хлебцами, холодные супы.

Необходимо пить больше воды, однако надо следить за ее температурой - не лучший вариант пить холодные напитки во время или после тренировок.

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Физическая активность, если следовать советам, может принести удовольствие и улучшить физическое и эмоциональное состояние.