В спортзале или на улице: Где лучше тренироваться летом и как не навредить здоровью
В жаркие дни стоит выбирать для тренировки утренние или вечерние часы
Летом физическая активность значительно возрастает, ведь в теплую погоду так не хочется сидеть в помещении. А те, кто занимается спортом, нередко выбирают для тренировок открытое пространство - пробежки на свежем воздухе, йога или упражнения на спортивных площадках не только приятные, но и полезные, ведь организм насыщается кислородом.
Однако в жаркие дни стоит заниматься физической активностью осторожно.
О правилах тренировки летом рассказываем далее.
Как тренироваться на открытом пространстве
Физическая активность на спортивных площадках, в парке или вблизи водоемов не только полезна, но и приятна. Однако в жару под прямыми солнечными лучами тренировки могут быть опасными и навредить здоровью. К тому же, не стоит выбирать место для занятий спортом вблизи проезжей части, поскольку это двойной вред для организма.
Тренируясь летом стоит обратить внимание на следующие моменты:
1. Время для физической активности. Лучше заниматься спортом в утренние или вечерние часы (до 09:00 или после 19:00), когда температура воздуха не слишком высокая. А людям со светлой кожей стоит перед тренировкой воспользоваться солнцезащитным кремом.
2. Гардероб для тренировок. В жаркую пору стоит отказаться от синтетических тканей, которые плотно облегают кожу и препятствуют проветриванию. Одежда из натуральных материалов будет давать телу дышать и впитывать в себя влагу. Короткие шорты - не самая лучшая вещь для занятий на тренажерах и турниках, влажное тело во время тренировок контактирует со спортивными атрибутами, а это не совсем гигиенично, и неприятно для других посетителей зала, плюс остается запах. С майками - такая же ситуация. Такой вариант одежды хорош для пробежек. Относительно обуви стоит отдать предпочтение летним кроссовкам с сеточкой и максимальным проветриванием, а не кедам или закрытым кроссовкам. Сандалии или шлепанцы, особенно при силовых тренировках, наиболее неудачный вариант.
3. Место тренировок. На уличных спортивных площадках тем более в разгар дня тренировки будут невозможны еще и из-за того, что турники и тренажеры очень сильно нагреваются, чем будут причинять не только дискомфорт, но и могут стать причиной ожогов. Лучше выбирать затененные места в парках или вблизи водоемов. Там жара и нагрузки от спорта будут переноситься легче.
Плюсы и минусы тренировки в спортзале
В противовес тренировкам на открытом воздухе можно выбрать тренажерный или фитнес-зал.
К преимуществам таких занятий спортом можно отнести:
- отсутствие прямых солнечных лучей;
- возможность заниматься на тренажерах в любое время.
Однако могут быть и определенные недостатки:
- значительно более низкая температура благодаря использованию кондиционера;
- сквозняки от открытых окон;
- недостаточная вентиляция;
- нечастая влажная уборка.
Указанные минусы могут привести к простуде или аллергическим реакциям.
К тому же, специалисты советуют и в тренажерных залах тренироваться до 09:00 и с 19:00, когда на улице менее жарко и организм не перегружается высокой температурой воздуха.
Каким спортом лучше заниматься в жару
На жаркий период стоит снизить нагрузку и интенсивность тренировки. Вес лучше уменьшить на 15-20%, а перерывы между подходами увеличить - таким образом организм будет успевать нормализовать терморегуляцию. По этой причине тренировки на набор массы не желательны в жаркую пору, их лучше начать с приходом осени.
Хорошей альтернативой станут различные водные занятия спортом:
- плавание;
- аквафитнес;
- водное поло,
- подвижные игры.
Водную активность можно чередовать с играми на берегу:
- пляжный волейбол,
- футбол,
- настольный теннис.
Тем, кто страдает сердечно-сосудистой недостаточностью, активные занятия летом лучше исключить и перейти на более умеренные по нагрузке, например, скандинавскую ходьбу с палками, йогу, прогулки на велосипеде в умеренном темпе без преодоления препятствий в теневой местности.
Не стоит забывать и о рационе питания, в жару он требует значительной корректировки. За основное блюдо можно употреблять салаты из свежих овощей и фруктов, нежирную рыбу или мясо, ягодные смузи с хлебцами, холодные супы.
Необходимо пить больше воды, однако надо следить за ее температурой - не лучший вариант пить холодные напитки во время или после тренировок.
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Физическая активность, если следовать советам, может принести удовольствие и улучшить физическое и эмоциональное состояние.