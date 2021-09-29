Топ 7 мест для дайвинга в мире: Где увидеть акул, коралловые рифы и уникальных черепах

Затопленные корабли Египта и подводный мир Исландии

Большой Барьерный риф Фото из открытых источников

Отдых в городах всегда интересен. Но немало туристов предпочитают моря и океаны. Это возможность отдыхать на пляжах и вволю загорать под солнцем. Кроме того, есть возможность немного исследовать подводный мир.

Именно поэтому во время путешествий многие туристы обращают все больше внимания на дайвинг. Это уникальная возможность увидеть коралловые рифы, побыть рядом с акулами и встретить редкие виды черепах. Какие лучшие места для дайвинга существуют в мире, читайте далее в нашем материале.

Палау

Это государство в Микронезии. Ее можно найти в западной части Каролинских островов, в группе Палау. Основой экономики здесь является рыболовство и выращивание кокосовых орехов. Именно поэтому страна поставляет на мировой рынок тунца. На территории развиты художественные ремесла. Есть воздушное сообщение с Гуамом. Палау - одно из самых популярных мест для дайвинга.

Здесь есть все благоприятные условия: температура в течение года и большое биоразнообразие. Погружение сопровождается встречами с акулами. Кроме того, у вас будет возможность увидеть потопленные японские корабли времен Второй мировой войны. В 2009 году в Палау создали первый в мире заповедник для акул. Много лет назад президент объявил инициативу, которая имеет целью сохранить до 30% прибрежных вод и 20% лесов.

Национальный парк Рас-Мухаммед

Расположен на южной оконечности Синайского полуострова, между Акабским и Суэцким заливами в Египте. Это территория туристического района Красноморская Ривьера - она очень популярна среди посетителей. Ближайший город - Шарм-эль-Шейх. У побережья парка есть коралловый риф. Он расположен на 50-100 см ниже уровня моря. Здесь обитает 220 видов кораллов – 125 из них являются мягкими.

И это лишь маленькая часть. В этом районе водится 1000 видов рыб и 40 морских звезд. Не стоит забывать о зеленой черепахе и морских ежах. Дайверов сюда также привлекает затонувший британский корабль Thistlegorm. А на суше можно увидеть горы и долины. Здесь часто останавливаются уникальные перелетные птицы.

Ривьера Майя

Это прибрежная туристическая зона на карибском побережье полуострова Юкатан в Мексике. Один из лучших курортов страны. Расположена на востоке Кинтана-Роо. Имеет общую протяженность около 140 километров. Основными курортами здесь являются Плайя-дель-Кармен и остров Косумель – одно из самых известных мест для дайверов. Сегодня на Ривьере Майя построено более 368 отелей.

Дайверы также любят разветвленную подводную систему пещер. Достаточно известна Сак-Актун. Многие пещеры приспособлены для любителей дайвинга. На Ривьере Майя также можно встретить китовых акул и черепах.

Сильфра

Это рифт. Он расположен в озере Тингвадлаватн, национальном парке Тингветлир в Исландии. Является частью границы между двумя плитами: Северо-Американской и Евразийской. Во время землетрясений в долине парка формируются трещины. Образуются и разломы - Сильфра один из таких. Поэтому край озера Тингвадлаватн является самым популярным местом для дайверов.

Вода здесь чистая. В ней нет ила. Есть рыба и достаточно других обитателей морского мира. Наиболее интересны геотермальные кратеры. Именно через них вода, нагретая вулканическим способом и богатая минералами, переходит непосредственно в океан. Разлом Сильфра – единственное место в мире, где можно увидеть такое явление.

Большой Барьерный риф

Это самая большая система коралловых рифов в мире. Она расположена в Коралловом море, вдоль восточного побережья Австралии. Это штат Квинсленд. Ее длина - 23000 км. Площадь - 348 698 км кв. Состоит из миллиардов коралловых полипов. Поэтому Большой Барьерный риф - самое большое образование из живых организмов. Морской национальный парк во второй половине ХХ века включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Некоторые коралловые рифы превратились в острова под влиянием деятельности моря. Ежегодно они привлекают тысячи туристов, в том числе и дайверов. На некоторых островах можно отдохнуть совсем дешево и разбить палатку – это про Уитсанди и Норт-Молл. В то же время на Лизард и Хеймен расположено жилье, которое приравнено к пятизвездочным гостиницам. Попасть туристы могут не везде - определенная территория парка используется только для исследований. А под водой рифов касаться нельзя.

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Симиланские острова

Группа островов расположена в Андаманском море в 70 км от таиландской провинции Пхангна. Их площадь-140 км². В 1982 году здесь был создан национальный парк "Симилиан". На этой территории сохранилась нетронутая природа. Попасть сюда можно на катере. Симиланские острова считают одним из лучших мест для дайвинга в мире. Лучшая локация для погружения - Richelieu Rock.

Мальдивы

Это страна в северной части Индийского океана. Расположена на архипелаге из 1196 коралловых островов. Ближайшими соседями являются Индия и Шри-Ланка. Туристическая отрасль здесь распространена еще с конца ХХ века. Здесь есть бывшие дворцы, старинные руины и многое другое. Каждый год сюда приезжают тысячи путешественников, чтобы заниматься дайвингом.

Подводный мир Мальдив очень разнообразен и известен миру своими коралловыми рифами. Здесь обитает 21 вид дельфинов, 400 моллюсков и 5 морских черепах. Также будет возможность увидеть скатов.

Туристам здесь часто предлагают особый вид услуг - ночной дайвинг. В темное время суток царит совсем другой мир. В частности, вы увидите немало ночных хищников.

В мире также достаточно интересны для дайвинга Галапагосские острова, Багамы и Мабул в Малайзии.

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