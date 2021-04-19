В майские праздники со спокойствием и семьей: Топ мест Украины для барбекю, костра и мелодии гитары

Пикник с видом на руины замков в Хмельницкой области и костры в лесах

Отдых на природе в семейном кругу Фото из открытых источников

Скоро Пасха. За ней последуют и майские праздники. Поэтому из года в год снова встает справедливый вопрос: А где можно отдохнуть с семьей? И как это сделать так, чтобы было безопасно для здоровья.

В условиях пандемии самый лучший вариант – это свежий воздух. А потому стоит отдыхать на природе. Можно поехать на барбекю или разбить палатки у озера с костром. Поэтому где именно в Украине отдыхать на майские праздники, читайте далее в нашем материале.

Киев и область

Парк "Нивки". Расположен в Шевченковском районе Киева. Это памятник садово-паркового искусства с вековыми деревьями. Условно разделен на две части: восточную и западную. Разделителем является железнодорожное полотно и р. Сырец, которая сейчас протекает в коллекторе. Здесь есть озеро, где можно брать в аренду катамараны и рыбачить. Если хотите уединиться для пикников и барбекю, стоит пройти дальше в лес.

Адрес: Проспект Победы, 82 Б.

Парк "Нивки" в Киеве Фото из открытых источников

Голосеевский парк. Назван в честь украинского поэта Максима Рыльского. Это южная часть столицы. Сейчас парк имеет площадь более 140 га. Территория является остатками природного леса. Главная композиция парка – каскад из 4-х прудов. На одном из них есть станции для лодок. Жарить разрешается только у озер. Впрочем, вдоль всего парка размещены детские площадки, рестораны и кафе.

Адрес: ул. Генерала Родимцева, 6а.

Голосеевский парк им. М. Рыльского Фото из открытых источников

Пуща-Водица. Это историческая местность Киева. Сюда можно добраться трамвайным маршрутом №12. Он берет начало на Контрактовой площади и является самым известным, ведь проходит сквозь лес. Пуща-Водица – одно из лучших мест, чтобы пожарить барбекю в семейном кругу. Здесь можно располагаться в лесных глубинах или непосредственно у озера. Есть беседки и мангалы, а также возможность брать в аренду лодки.

Адрес: Пуща Водица, 4-14 линии.

Одна из беседок в лесах Пущи-Водицы Фото из открытых источников

И это далеко не весь список, где можно отдыхать в Киеве. На майские праздники можно посетить ботанический сад им. Гришко или отдохнуть в Центре экстремальных видов спорта – парке "Муромец".

Львовская область

Озеро в с. Задорожное. Больше известно как "Байкал". Расположено в Стрыйском районе Львовской области. Здесь чистая вода и есть все условия для отдыха. Водоем образовался в результате затопления карьера. Имеет глубину 27 м и береговую линию более 3 км. Здесь можно вдоволь порыбачить – нередко бывает улов из щук и окуней. На территории есть базы отдыха и частный сектор. Там можно арендовать баню, беседку и даже целые дома. Цена везде разная. В прошлом году это стоило 500 грн.

Адрес: с. Задорожное (можно добраться электричками).

"Львовская Швейцария". Это база отдыха, которая расположена в с. Давидов Пустомытовского района. Здесь есть озеро посреди леса, коттеджи и немало видов досуга. Гостям предлагают брать в аренду лодку, играть в настольный теннис, заниматься кемпингом, и тому подобное. Аренда беседок на 6 человек и больше стоит от 350 грн. Комплекс работает с 10 утра до 8 вечера. Можно оставаться на ночь в отеле.

Адрес: ул. Озерная, 1б, с. Давидов.

"Львовская Швейцария" Фото из открытых источников

"Бухта Викингов". Это еще одна база отдыха в 10 км от самого Львова. На территории есть немало мест, где можно разводить костры. Для приготовления мяса и закусок предусмотрены беседки разного размера. Видов досуга тоже хватает – можно пострелять в тире из лука, пистолета, автомата или просто научиться ездить верхом в конном клубе.

Адрес: с. Старое Село.

База отдыха "Бухта викингов" на Львовщине Фото из открытых источников

Также можно отдыхать на территории Яворовского национального природного парка в с. Верещица или комплекса "Кривое озеро". Если вы уже были в этих местах, то воспользуйтесь онлайн-картой с локациями для барбекю и пикников во Львовской области.

Черниговская область

Мезинский национальный природный парк. Расположен в пределах Коропского района. Создан в 2006 году. Имеет площадь 31035,3 га. Попасть сюда можно через села Короп и Мезин. Вдоль парка течет р. Десна. На возвышенности установлены места для пикника работниками парка. Есть пешие маршруты для прогулок. На этой территории когда-то было древнее поселение. Поэтому в местных музеях можно взглянуть на кости мамонтов и орудия труда.

Мезинский национальный природный парк на Черниговщине Фото из открытых источников

Голубые озера. Их можно увидеть в Репкинском районе Черниговской области. Если точнее – вблизи села Олешня. Здесь есть 4 озера. Они имеют прозрачную воду, а потому сюда приезжают отдыхать не только жители Чернигова, но и россияне и белорусы. Водоем окружен сосновым лесом. В целом это отличное место для отдыха в палатках, барбекю и небольшого пикника. Рядом можно взять в аренду коттеджи. Цена колеблется от 800 до 2000 грн.

Голубые озера в с. Олешне Черниговской области Фото из открытых источников

Батурин. Этот город известен дворцом последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского. Но он также интересен и с другой стороны. Уже не первый год это хорошее место для семейного отдыха. Здесь течет река Сейм, а потому можно плавать, рыбачить или устроить пикник. Рядом с водоемом есть центры отдыха. На их территории расположены беседки, где можно пожарить шашлык, а также рестораны, сауны и бассейны.

Батуринская крепость и ее окрестности с высоты птичьего полета Фото из открытых источников

Одесская область

Савранский лес. Расположен вблизи пгт Саврань. Это Подольский район Одесской области. Часто сюда приезжают, чтобы собирать грибы. Впрочем, для пикников и барбекю это тоже замечательное место. Если вы выбрали отдых здесь, то обязательно посетите Дедов яр. Там можно увидеть колодец, который оборудовали уманские гайдамаки, принимавшие участие в восстании в 1768 г. Рядом с ним растет дуб, который превышает его возраст.

Савранский лес в Одесской области Фото из открытых источников

Озеро Кагул. Расположено в Измаильском районе, к востоку от г. Рени. Это одно из лучших мест для пикников и барбекю. Инфраструктуры на озере нет, а потому оно подходит для отдыха с палатками и посиделками вокруг костра. Сюда тоже приезжают ради рыбалки.

Озеро Кагул в Одесской области Фото из открытых источников

Где отдохнуть в других регионах Украины

Хмельницкая область. В этом регионе стоит посетить село Зеньков. В нем до наших времен дошла казацкая церковь, построенная в 1769 году. Она стоит на холме в урочище Кривуля. Также есть Троицкий костел и руины замка. Село также окружено лесами. Здесь обязательно можно найти уголок для пикника.

Руины замка В С. Зеньков на Хмельнитчине Фото из открытых источников

Днепропетровская область. Здесь вас ждет Балка Сажовка. Она расположена в окрестностях с. Старые Кодаки. Здесь когда-то стояла легендарная крепость. Это место известно своими обрывистыми пейзажами. Его также называют днепровской "Новой Зеландией".

Балка Сажевка в Днепропетровской области Фото из открытых источников

Если вы хотите отдохнуть в Житомирской области и не знаете куда поехать, можно прочитать об усадьбах, где туристам предлагают взять в аренду мангалы, беседки и отдохнуть у водоемов.

Напоминаем, что ранее выходил материал об отдыхе с палатками в Украине, в котором рассказывается больше об иных местах в Черниговской и Одесской областях, чтобы встретить майские праздники у костра.