В Киеве – праздник, а во Львове – карантин: Где встречать Пасху желающим путешествовать

От мастер-классов в парках Черкасс до реконструкции последних дней Иисуса в Одессе

Пасхальный фестиваль во Львове Фото из открытых источников

Второго мая христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. Это главный духовный праздник года. Уже второй раз украинцы будут встречать его в разгар пандемии.

На днях также стало известно, что Киев официально выходит из красной зоны карантина и переходит в желтую. Какие ограничения будут теперь, возобновят ли массовые мероприятия и как будут праздновать Пасху в других городах Украины, читайте далее в нашем материале.

Пасха как обычно, но с определенными ограничениями

С 1 мая в столице и некоторых городах Украины ослабляют карантинные меры. Рестораны и торговые центры снова будут работать, а транспорт будет курсировать по привычному графику. Министр культуры Украины Александр Ткаченко отметил, что это возможность поддержать сферу культуры. В то же время он напомнил об осторожности на Пасху и рассказал об условиях посещения святынь.

Александр Ткаченко отметил, что религиозные мероприятия в этом году будут проводить с соблюдением карантинных мероприятий. Внутри помещений или на открытом воздухе обряды освящения будут проходить при дистанции 4-х метров между людьми. Каждый отдельный зал может быть заполнен только на 50%.

Также богослужения будут проводить онлайн. Сам министр собирается присоединиться к молитве дома.

Освящение пасхальных корзин в Киеве Фото из открытых источников

Киев: выбор между онлайном и реальностью

Ситуацию в столице на праздники будут контролировать дополнительные патрули Национальной полиции и "Муниципальной охраны". Они будут следить за соблюдением социальной дистанции. А это значит, что можно будет безопасно освятить пасхальные корзины и прогуляться по праздничным локациям. Предлагаем вам посетить следующие места:

Владимирский собор. Расположен на бульваре Тараса Шевченко, 20. Ранее был главным храмом Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Его построили в 1862-1882 годах в неовизантийском стиле. Создавался совместными усилиями украинских и российских архитекторов. Внутри можно увидеть росписи конца XIX в. Каждый год сюда съезжаются верующие со всей страны, чтобы принять участие в пасхальных обрядах.

Владимирский собор в Киеве Фото из открытых источников

Михайловский Златоверхий собор. Расположен на Владимирской горке. Назван в честь Архангела Михаила. Первый храм построили еще в XII веке во времена правления киевского князя Святополока Изяславича – внука Ярослава Мудрого. В то время святыня была одной из крупнейших в столице. Стены храма украшали фрески и мозаики. Некоторые из них дошли до сегодняшнего дня. Хорошо сохранились две шиферные плиты 1062 года с рельефным изображением всадников.

Михайловский Златоверхий собор в Киеве Фото из открытых источников

Также не стоит обходить Киево-Печерскую лавру. Ее основали еще в 1051 году. Здесь можно увидеть комплекс церквей, пещеры и многое другое. Начало онлайн-трансляций литургий во всех храмах 1 мая в 23:00 на украинских телеканалах и Facebook-страницах святынь.

В столице будет еще несколько интересных мероприятий:

Выставка Полесских писанок. На нее приглашает Национальный музей архитектуры и быта в с. Пирогово уже с 1-го мая. Здесь можно не только посетить литургию в Свято-Николаевском храме, но и увидеть мазанки, хаты священников и ветряки еще позапрошлого века.

Выставка полесских писанок в с. Пирогово Фото из открытых источников

"Пасха – добрый день". Это благотворительный онлайн-фестиваль. В программе предусматриваются выступления участников, поздравления украинцев из-за рубежа и мастер-классы. Начало 3 мая в 11:00.

Пасхальный фестиваль во Львове 2020 Фото из открытых источников

Как празднуют на Прикарпатье

Одним из самых интересных мест на Пасху в Ивано-Франковской области является город Коломыя. С 17.04 здесь проходит праздничная пасхальная ярмарка. Также 8 и 9 мая состоится фестиваль "Писанка". На мероприятиях планируют продавать произведения декоративно-прикладного искусства, проводить выступления народных мастеров и организацию праздничного концерта.

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Фестиваль в г. Коломыя на Прикарпатье Фото из открытых источников

Кроме того, в Коломые можно посетить такие места:

Национальный музей народного искусства Гуцульщины и Покутья. Здесь хранится около 50 тыс. эспонатов. Все они касаются искусства покутян и гуцулов. Можно увидеть писанковую роспись, вышивку и одежду. Есть изделия из кожи, дерева и морских кораллов.

Национальный музей народного искусства Гуцульщины и Покутья в Коломые Фото из открытых источников

Церковь Благовещения Пречистой Девы Марии. Это одна из древнейших достопримечательностей города. Относится к лучшим образцам сакрального строительства. Построена в 1709 году. В середине XIX в. ее перестроили. Во время реконструкции добавили рококовый позолоченный иконостас. Внутри с 1983 года также был музей писанковой росписи.

Церковь Благовещения Пречистой Девы Марии в Коломые Фото из открытых источников

Не обходите ратушу 1877 года, железнодорожный вокзал и музей в форме писанки.

Стоит отметить, что на Прикарпатье раньше ежегодно проводили международный фестиваль "Пасха в Космаче" - древнем селе Косовского района. Пока достоверной информации об организации события этой весной нет.

В самом Ивано-Франковске 29-го апреля уже прошел предпасхальный концерт камерного хора "Воскресение". 4-го мая планируют перфоманс на территории дворца Потоцких.

Одесса - воссоздание событий многолетней давности

В городе 2 мая планируют масштабный перфоманс. Он будет воссоздавать последние дни жизни Иисуса Христа. Событие состоится на улице Дерибасовской и сквере Гамова. Также 8-9 мая планируют провести концерты на большой сцене в рамках фестиваля OdesaMayFolkFest.

Во время прогулок по Одессе, стоит посетить несколько локаций:

Городской сад. Это старейший парк города. Основан в 1803 году. В нем можно увидеть новую ротонду и музыкальный фонтан. В парке установлен памятник "12-й стул" в благодарность писателям Ильфу и Петрову, уроженцам Одессы.

Писанкове дерево в Городском саду Одессы 5 Канал

Думская площадь. По дороге к ней вы увидите и знаменитый Оперный театр. На площади обычно встречают Новый год. Ее главным украшением является здание итальянского архитектора Франца Боффо в античном стиле. На ней можно увидеть часы и колоннады. Рядом установлены скульптуры богов плодородия и торговли.

Думская площадь Фото из открытых источников

В городе не будут вводить дополнительные ограничения. Нужно лишь надевать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Львов

В городе в этом году отменили традиционную пасхальную ярмарку. Городские власти призвали проводить праздники в семейных узких кругах. Мероприятий, гаивок или концертов проводить не планируют. В то же время в городе будет курсировать больше общественного транспорта на праздники.

Львов на Пасху в предыдущие годы Фото из открытых источников

Совет церквей Львова рекомендует участвовать в богослужениях онлайн. В случае посещения храмов соблюдать дистанцию более 2-х метров. Если вы будете идти к святыне, то рекомендуем святить корзину в таких местах:

Собор святого Юра. Памятник архитектуры в стилях барокко и рококо. Ее возвели в ХVІІІ ст. это один из главных очагов жизни Львова. Внутри хранится немало художественных произведений. Здесь можно увидеть старейший колокол Украины - согласно надписи он вылит в 1341 году.

Собор святого Юра во Львове Фото из открытых источников

Успенская церковь. Построена в ХVІ веке. Сейчас под юрисдикцией Украинской автокефальной православной церкви. Интерьер украшен живописью XVII-XVIII веков. Есть иконостас 1773 года. На окнах – витражи прошлого века.

Успенская церковь во Львове Фото из открытых источников

Черкассы

В городе отменили традиционный Пасхальный фестиваль. Впрочем, для жителей устроили праздничные мастер-классы по росписи писанок в парке "Долина роз". Мероприятие проходило на свежем воздухе. К росписи писанок присоединились различные общественные организации, горожане и дети. Все желающие также смогут посетить праздничные инсталляции и фотозоны. Их не будут убирать из "долины" на протяжении всех пасхальных праздников.

Праздничные инсталляции в Черкассах Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Пасхе в Черниговской области, в котором рассказывается о древних храмах, где уже много лет освящают пасхальные корзины.

Также есть материал о праздниках на западе Украины, где можно прочитать о пасхальных традициях Прикарпатья и других регионов.