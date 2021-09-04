Узкоколейки Украины: Топ маршрутов, где можно взглянуть на чудеса украинской природы

Уникальные железнодорожные пути от Ровенской области до Карпат

Узкоколейка Антоновка - Заречное Фото из открытых источников

Путешествия – нечто особенное. Они помогают открыть новые горизонты и познать себя. И сегодня мы точно знаем, что без транспорта путешествовать по миру было бы невозможно.

Именно железная дорога часто дополняет наши поездки романтическим – новые встречи, пейзажи из окна плацкартов и тому подобное. Ее неотъемлемой частью выступают узкоколейки. Чем они особенны и где их искать, читайте далее в нашем материале.

Чем отличаются узкоколейки

На самом деле отличие лишь в одном – ширине путей. Украинский стандарт для обычной железной дороги – 1520 мм. Зато узкоколейки имеют лишь 750 мм. Сегодня их используют преимущественно на шахтах угля, торфа, древесины из лесов.

В то же время некоторые иногда служат для перевозки пассажиров на относительно небольшие расстояния. В Украине узкоколеек осталось совсем немного. Большинство из них вскоре могут перестать существовать.

Стоит отметить, что все детские железные дороги тоже имеют узкий путь. Весь их подвижной состав работает на дизельном топливе. Напоследок, отдельным видом железной дороги являются узкоколейные трамваи. Они курсируют во Львове, Виннице, Житомире и нескольких других регионах. Многие из них сегодня уже имеют широкую колею.

Харьковская детская железная дорога Фото из открытых источников

Узкоколейка Антоновка – Заречное

Является самой известной в Украине и одной из самых длинных в Европе. Кроме того, она имеет немало других названий: "Поездок", "Полесский трамвай". Самое распространенное имя – "Кукушка". Имеет длину более 100 км и существует уже на протяжении двух веков. Расположена в Ровенской области. Точная дата начала строительства неизвестна – ориентировочно это 1895 год. Во время Второй мировой войны железную дорогу разрушили до основания. Позже ее отстроили. В 90-х годах она была под угрозой исчезновения. Впрочем, из-за важности сообщения с районными центрами железную дорогу уберегли.

По состоянию на сегодня "Кукушка" является известной благодаря живописным пейзажам, которые путешественники видят из окна. Это озера, луга, болота. Можно увидеть поля и огромные территории лесов. Самая интересная локация – деревянный мост через р. Стырь. На маршруте есть немало других небольших переправ над канавами, реками и рвами. Пассажиров перевозит поезд ТУ-2 с несколькими вагонами. Сегодня узкоколейка переживает трудные времена в связи с пандемией коронавируса. "Укрзализныця" говорит о немалых убытках и не хочет больше содержать "Кукушку".

Карпатский трамвай

Именно так зовется Выгодская узкоколейная железная дорога. Она расположена в Украинских Карпатах. Если точнее, то вблизи пгт Выгода Ивано-Франковской области. Построена в XIX веке. Появление узкоколейки было обусловлено интенсивным развитием Австро-Венгрии и Галиции. В тот период во все регионы империи нужно было транспортировать дерево из Карпат. За время существования железная дорога успела сменить немало владельцев: от местных баронов до британских акционерных обществ.

В ХХ веке ее начали использовать в туристических целях. Она функционирует до сих пор. Длина путей-106 километров. Сейчас маршрут пролегает от поселка Выгода до урочища Сенечев. Во время путешествия вы сможете взглянуть не только на горы, но и на реку Мизунка. Стоит посетить Центр наследия Выгодской узкоколейки в Выгоде. В нем вы узнаете не только об истории узкоколейки, но и традиционные лесорубные промыслы и бойковскую культуру.

Боржавская узкоколейная железная дорога

Является одной из немногих узкоколеек, которые сегодня работают. Расположена в пределах Береговского, Иршавского и Виноградовского районов Закарпатской области. Построена в начале ХХ века. Ее длина – 123 км Железную дорогу использовали для перевозки древесины из горных массивов Большой Дол и Полонина Боржава в Закарпатскую низменность.

Главная ветвь проходит вдоль р. Боржавы – отсюда и само название. Сегодня основной маршрут узкоколейки – это ветка Виноградов – Хмельник – Иршава. Здесь также можно увидеть лишь небольшие пассажирские поезда, состоящие из локомотива и нескольких вагончиков. Максимальная скорость движения – 15 км/ч. А потому разглядеть сквозь окошко вы сможете точно все – деревни, реки, горы и многое другое. Самое популярное сообщение: Виноградов – Хмельник.

Гайворонская узкоколейка

На территории Украины она больше известна как узкоколейная железная дорога Рудница – Голованевск. Ее общая длина – 130 км. Берет начало в пгт Рудница и проходит через города Гайворон и Бершадь. Построена в начале ХХ века. Тогда она была частью большой системы узкоколейных железных дорог.

Постепенно она потеряла значение. Впрочем, даже сегодня еще обслуживает пассажиров. Расстояние ее тоже стало короче. Некоторые участки железной дороги полностью разобрали. Если вы попадете на эту узкоколейку, обязательно стоит посетить город Гайворон. Именно там есть немало железнодорожной техники: локомотивов, ремонтников и снегоочистителей.

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Гайворонская узкоколейка Фото из открытых источников

Колочавская узкоколейка

Это музей в селе Колочава Закарпатской области. В нем вы сможете узнать об истории местных узкоколейных железных дорог. Сегодня почти все участки прекратили свое существование. Работает только отрезок Иршава – Хмельник.

Главным экспонатом является действующий паровоз ГР-286 и десять вагонов. Также есть несколько узкоколейных путей. На них можно прокатиться и сегодня. Музей планирует в перспективе расширить длину путей.

Колочавская узкоколейка Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о детских железных дорогах Украины, в котором рассказывается об узкоколейках для малышей.

Также есть материал о малоизвестных местах Закарпатья, где можно прочитать о фермах оленей, Голубой лагуне и горе Обавский камень.