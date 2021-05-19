Увольнение трех министров и украинская группа Go_A в финале Евровидения-2021: Главные новости на утро 19 мая

Украина поборется за победу на Евровидении 22 мая

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Накануне народные депутаты уволили с должностей трех министров - главу Минздрава, Минэкономики и Мининфраструктуры. Представление на новых министров ожидают в четверг.

Также стоит отметить, что украинская группа Go_A вышла в финал песенного конкурса Евровидение-2021.

О главных новостях утра 19 мая рассказываем подробнее.

Увольнение трех министров

Накануне народные депутаты отправили в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Голосование проходило на внеочередном заседании. За соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата.

Министр здравоохранения Максим Степанов МИНЗДРАВ

Нардепы уволили Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по собственному желанию. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.

Также Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры по собственному желанию. За отставку министра проголосовали 284 парламентария.

Представление на назначение новых министров

Фракция "Слуга народа" ожидает, что уже завтра, 20 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль внесет в Раду представление о назначении новых министров. Речь идет о назначении руководителей Мининфраструктуры, Минздрава и Министерства развития экономики.

Также в четверг, 20 мая, фракция "Слуга народа" проведет дополнительную встречу с кандидатом на пост министра здравоохранения Виктором Ляшко. На встрече главный санитарный врач ответит на вопросы нардепов.

Увеличение расходов на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 года по увеличению расходов на безопасность и оборону Украины.

Согласно решению СНБО, Кабмин в бюджетной декларации на 2022-2024 годы должен предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от объема ВВП для оборонного сектора.

Принятие последнего законопроекта земельной реформы

Верховная Рада Украины вчера приняла в целом последний законопроект №2195 из пакета земельной реформы. За инициативу о продаже земли на электронных торгах народные депутаты отдали 272 голоса при 226 минимально необходимых.

Документ позволяет продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 19 мая в Украине обнаружили 2 165 233 случаев коронавируса, 1 899 446 человек выздоровели, 48 696 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 5 138 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 260 детей и 187 медработников. За сутки умерло 227 человек, выздоровело – 17 102 пациента, госпитализированы 2 269 человек.

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 19 мая обнаружили 164 904 078 случаев коронавируса, 143 867 009 человек выздоровели, 3 418 762 - умерли.

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Украинцы Go_A в финале Евровидения-2021

Евровидение 2021 стартовало грандиозным полуфиналом в нидерландском Роттердаме 18 мая, показав выступления первых шестнадцати участников. Украинцы Go_A вышли на сцену с хитом Shum, буквально "взорвав" сцену Ahoy Arena в Роттердаме.

Группа Go_A на бирюзовой дорожке "Євровидения" в костюмах из переработанного пластика Instagram / Go_A

Украинская группа уверенно прошел в финал конкурса и теперь будет биться за победу 22 мая.

Водородная долина возле Украины

Власти Польши планируют построить несколько водородных долин, одна из которых будет располагаться вблизи границы с Украиной. Создание водородных долин даст Польше возможность повысить свою конкурентоспособность по части добычи альтернативных видов топлива.

Одна из пяти водородных долин будет создана в Подкарпатском воеводстве, которое граничит с Украиной.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 18 мая, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы велись вблизи Песков, Светлодарска, Зайцево, Красногоровки, Авдеевки.

Как отмечается, боевых потерь среди украинских защитников нет.

Кроме того, по состоянию на утро 19 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Прогноз погоды

По данным синоптиков в Украине объявлено значительное усиление дождя до конца дня, а также штормовой ветер. Температура воздуха в стране днем будет колебаться от +15 до + 20.

Сегодня в западных, днем и в южных, и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

К концу суток дождь достигнет критерия значительного (I уровень опасности, желтый).

Прогноз погоды 19 мая Укргидрометцентр

Днем на западе будет +15...+19, а ночью +9...+12. В западных областях днем будет +17...+19, а ночью +11...+13. В центре будет +17...+19, а ночью +10...+13.

В Киеве дневная температура воздуха составит + 17 +19, ночная+11 + 13, ожидается дождь с грозой.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал комментарий украинской актрисы и телеведущей Снежаны Егоровой о вероятности социального взрыва в Украине.

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Ми стоїмо на межі грандіозного соціального вибуху, - Єгорова ???? Ми стоїмо на межі грандіозного соціального вибуху, - Єгорова ➡️ Читайте нас в Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Понедельник, 17 мая 2021 г.

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