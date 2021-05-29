Увеличение соцпомощи детям с инвалидностью: Кому и сколько средств начислят в 2021 году

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Увеличение социальной помощи коснется отдельной категории детей с инвалидностью

На днях Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому социальная помощь на детей с инвалидностью увеличится на 50%. Такие изменения коснутся детей, пострадавших от взрывоопасных предметов.

Об условиях повышения размера соцпомощи и существующих государственных программах детей с инвалидностью рассказываем подробнее.

Кто получит увеличенную соцпомощь

Просмотр размера выплат детям с инвалидностью, пострадавших от взрывоопасных предметов прописаны в законопроекте №3573. Народные депутаты приняли документ во втором чтении 21 мая 2021 года.

В тексте закона указано: "Размер государственной соцпомощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов, с учетом всех надбавок, повышений и других доплат, в том числе предусмотренных КМУ, повышается на 50% размера госсоцпомощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет".

Согласно документу, связь инвалидности с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов, полученным ребенком, будут устанавливать врачебно-консультативные комиссии учреждений здравоохранения в порядке, определенном правительством.

Реализация акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. По предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года, однако до этого документ должен быть подписан главой Верховной Рады, президентом Украины и опубликованным в печатном издании.

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Размер соцпомощи начисляется в 2021 году

Порядок и условия получения средств на детей с инвалидностью прописаны в Законе "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью". Именно в этот закон и будут внесены изменения принятым документом.

Согласно действующему документу, размер государственной социальной помощи назначается в соответствии с прожиточным минимумом.

Государственная социальная помощь назначается в следующих размерах:

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Сейчас прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1769 грн, с 1 июля составит – 1854 грн, а с 1 декабря – 1934 грн.

В законе предусмотрено, что в случае увеличения размера прожиточного минимума перерасчет государственной социальной помощи производится органами социальной защиты населения без подачи заявления лицом с инвалидностью с детства или законным представителем лица с инвалидностью с детства, признанного недееспособным, и ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, получающего государственную социальную помощь.

Государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства назначается на все время инвалидности, установленной органами медико-социальной экспертизы.

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Социальные программы для детей с инвалидностью

Действующим законодательством предусмотрено помимо ежемесячных социальных выплат еще несколько льгот. Среди них государство гарантирует:

дошкольное воспитание, получение образования на уровне, соответствующем их способностям и возможностям;

преимущественное право на улучшение жилищных условий в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

безвозмездно или на льготных условиях на основании индивидуальной программы реабилитации услуги по социально-бытовому и медицинскому обслуживанию, технические и другие средства реабилитации;

бесплатное приобретение лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения;

бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний;

бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте.

К тому же, в январе этого года Кабинет министров усовершенствовал порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления реабилитации детей с инвалидностью.

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В правительстве убеждены, что внедрение этих положений обеспечит доступность услуг для семей, в которых есть ребенок с тяжелой формой инвалидности, нуждающийся в реабилитационных услугах, и позволит повысить качество предоставления этих услуг в рамках предельной стоимости.