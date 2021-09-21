Увеличение пенсионного возраста и досрочный выход на пенсию: Как предлагают изменить пенсионное законодательство в Украине

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Изменения могут вступить в силу уже со следующего года

На рассмотрении в Верховной Раде находятся несколько проектов законов, которые предусматривают внесение изменений в пенсионное законодательство. Так, народные депутаты рассматривают возможность разрешить гражданам досрочно выходить на пенсию.

Также, вероятно, снова повысят пенсионный возраст.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Кому разрешат выйти на пенсию досрочно

В начале сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4668 относительно "совершенствования" пенсионного законодательства.

Предполагается, что он исправляет ошибку пенсионной реформы 2017 года, а также дает возможность досрочного выхода на пенсию.

Документом предусмотрено, что досрочно можно выйти на пенсию при следующих условиях:

Человека уволили по инициативе работодателя из-за изменений в организации производства, в частности из-за ликвидации, реорганизации, банкротства, перепрофилирования предприятия, сокращения штата работников, а также из-за несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

Если ему осталось до пенсии меньше 1,5 года.

Человек имеет необходимый для назначения пенсии страховой стаж не менее 28 лет (в 2022 году – нужно будет не менее 29).

Зарегистрирован в службе занятости, где ему не нашли подходящую работу.

В Министерстве социальной политики убеждены, что внедрение таких изменений позволит правительству сэкономить немалую сумму. Пособие по безработице составляет 5026 грн, а пенсия – 3486 грн. Пребывание на учете в службе занятости полтора года добавляет стаж украинцу, а значит пенсия еще немного повысится, поэтому правительству выгодно отправить такого человека на пенсию досрочно.

Однако пока не известно, будет ли в таком случае принудительная отправка на пенсию, или же выбор останется за самим гражданином Украины.

Когда планируют увеличить пенсионный возраст

Другой законопроект №5566, который касается пенсионного законодательства, зарегистрировали в мае текущего года. Однако на пленарном заседании его еще не рассматривали. Документом предусматривается повышение пенсионного возраста для украинцев. К 2035-му его предлагают увеличить еще на год – до 61 года.

Так, с 1 января 2023 года планируется ежегодно увеличивать пенсионный возраст на один месяц. Это продлится до 2035-го, и в целом увеличение составит один год. Поэтому на пенсию можно будет выходить не в 60, а в 61 год.

Также законопроектом предлагают уменьшить пенсионный возраст на 6 месяцев при условии рождения ребенка и ухода за ним до шестилетнего возраста. Уменьшение пенсионного возраста для женщин на такой срок будет предусмотрено за каждого ребенка. Но оно не может быть больше чем три года.

Авторы законопроекта убеждены, что его принятие поможет улучшить демографическую ситуацию в Украине. Аргументируется это тем, что несмотря на увеличение пенсионного возраста предлагается уменьшить на 6 месяцев пенсионный возраст женщинам, которые родили и воспитали ребенка. Ссылаются на международный опыт.

Стоит отметить, что с 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличили до 60 лет и сравняли с мужским. Это стало последним повышением возраста в рамках изменений, которые начали еще в 2011 году.

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Предполагается, что указанные законопроекты, в случае принятия вступят в силу с 1 января 2022 года. Однако его должны подписать глава Верховной Рады и президент Украины, а затем – опубликовать в печатном СМИ.