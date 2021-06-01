Увеличение норм газа и отказ в предоставлении субсидии: Как предлагают ускорить установление полного учета голубого топлива

Пересмотр норм потребления газа приведет к увеличению стоимости голубого топлива в домах без счетчиков

Вопрос внедрения 100% учета природного газа в Украине рассматривается не первый год. Около 25% жилых помещений, в которых используется голубое топливо, не оборудованы счетчиками газа. Предполагалось, что приборы учета установят во всех помещениях до 1 января 2021 года, однако предельный период отсрочили.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает ускорение установления 100% учета газа.

Какие изменения прописаны в проекте закона и как они повлияют на стоимость голубого топлива рассказываем далее.

Кто и как должен устанавливать счетчики газа

Согласно обновленному украинскому законодательству, все помещения, где используется газ, должны быть оборудованы приборами учета голубого топлива. Конечный срок обязательного установка газовых счетчиков для населения продлили на два года - до 1 января 2023 года. Ранее был установлен срок оборудования субъектами хозяйствования газовыми счетчиками до 1 января 2021 года.

Оплачивать установку счетчиков должны именно облгазы. Сообщалось, что тариф на распределение газа уже охватывает расходы облгаза на установку счетчиков. В 2020 году на эти цели должно было идти 4,5 грн из каждых 100 гривен, которые платились за доставку газа.

Однако, не исключено, что украинцам придется за свой счет оборудовать свое жилье счетчиками, чтобы не переплачивать за газ.

Новости по теме: Без фиксированной цены: Почему растут тарифы на газ в Украине и сколько будем платить в июне

Вероятный пересмотр норм потребления газа

В Украине 25% квартир еще не оборудованы счетчиками газа, и процесс, исходя из переноса сроков установки 100% учета газа, тормозится. Чтобы быстрее решить вопрос полного учета голубого топлива в Украине, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5507-1 о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (относительно совершенствования учета природного газа).

Среди главных новаций предложенного документа - увеличение норм голубого топлива для потребителей, жилье которых не оборудовано счетчиками.

"Установление Кабинетом Министров Украины экономически необоснованных показателей норм потребления природного газа у абонентов, не имеющих индивидуальных узлов учета природного газа (УУГ) не только не стимулировали абонентов к их установке, а, наоборот, привели к тому, что, начиная с 2014 года установка индивидуальных счетчиков фактически прекратилось", - значится в пояснительной записке к проекту закона.

Так, проектом закона предусмотрено установление следующих норм потребления газа на 1 человека в месяц:

Плита газовая при наличии централизованного снабжения горячей водой:

апрель-сентябрь - 5,2 куб.м (действующие - 3,28 куб.об);

октябрь-март - 12 куб.м (действующие - 3,28 куб.об).

Плита газовая в случае отсутствия централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя:

апрель-сентябрь - 7,1 куб.м (действующие - 5,39 куб.об);

октябрь-март - 12 куб.м (действующие - 5,39 куб.об).

Плита газовая и газовый водонагреватель:

апрель-сентябрь - 16,3 куб.м (действующий - 10,49 куб.об);

октябрь-март - 27 куб.м (действующий - 10,49 куб.об).

Стоит отметить, что на указанные нормы потребления газа начисляется ежемесячная оплата голубого топлива в зависимости от количества зарегистрированных лиц в квартире. Также в случае отсутствия горячей воды, даже при наличии бойлера, за газ придется платить больше. Поэтому, пересмотр норм приведет к увеличению платы за голубое топливо.

К тому же, в проекте закона значится, что бытовые потребители природного газа (население) могут самостоятельно обеспечить установку индивидуальных приборов учета природного газа с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются по тарифу на распределение природного газа.

А вот субсидиантам, которые откажутся от установки счетчиков, с 1 января 2023 года не будут компенсировать использованный газ в объеме установленных социальных нормативов.

Также предлагается разрешить финансирование установки счетчиков газа из местных бюджетов. Сейчас такая норма запрещена действующим законодательством.

Новости по теме: Подорожание отопления и миллиардные долги: К чему может привести внедрение годового тарифа на газ

*****

Предполагается, что документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако до этого его должен рассмотреть и принять парламент, подписать председатель Верховной Рады и президент Украины.