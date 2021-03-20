Установка газовых счетчиков: Когда квартиры оборудуют приборами учета и за чей счет

Предельный срок обустройства жилых помещений приборами учета отсрочили на 2 года

Вопрос 100-процентного учета использования природного газа в Украине пытаются решить уже не один год. Жилые объекты, в которых голубое топливо используется для отопления и подогрева воды, в целом уже полностью оборудовали приборами учета. А вот с помещениями, где газ используют только для приготовления пищи, ситуация хуже.

Когда введут полный учет использованного газа населением и кто должен платить за установку приборов учета, рассказываем далее.

Установка газовых счетчиков

Парламент 5 марта 2021 года принял изменения в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа". Так конечный срок обязательной установки газовых счетчиков для населения продлили на два года – до 1 января 2023 года.

Ранее был установлен срок оборудования субъектами хозяйствования газовыми счетчиками до 1 января 2021 года. Речь идет о населении, проживающем в квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи. При этом расходы на установку соответствующих устройств предусматриваются структурами тарифов на услуги распределения природного газа, начиная с 2016 года.

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Кто должен платить за установку счетчика

Сообщалось, что тариф на распределение газа уже охватывает расходы облгаза на установку счетчиков. В 2020 году на эти цели должно было идти 4,5 грн из каждых 100 гривен, которые платились за доставку газа. Соответственно, оплачивать установку счетчиков должны именно облгазы.

С 2016 года облгазы собрали с населения денег на 1 млн счетчиков. Однако сколько из них установлено на самом деле – тоже не понятно.

"Расходы на установку индивидуальных счетчиков природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых это топливо используется только для приготовления пищи, предусматриваются структурами тарифов на услуги распределения природного газа начиная с 2016 года", – подтвердил нардеп Сергей Шахов.

К тому же, ранее потребителям советовали не ждать установки счетчиков от облгаза, а оборудовать квартиры за свой счет. Таким потребителям обещали соответствующую компенсацию – ее должны были бы зачислить на счет выплат за потребленное голубое топливо.

Сумма компенсации, просчитанная НКРЭКУ, составит всего 2,5 тыс. гривен. Соответственно, полную стоимость счетчика придется оплачивать самому.

Однако координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко убеждена, что, на самом деле, никто им не заплатит никакой компенсации. Она не предусмотрена ни одним законом. А значит, даже не предусмотрена такая статья расходов, из которой могли бы выплачивать эти деньги потребителям.

Поэтому получается, что потребитель, купивший счетчик за свои деньги, заплатит за него дважды: первый раз – из-за повышенного тарифа на газ, а во второй раз – непосредственно из-за покупки счетчика.

Итак, если Кабмин в ближайшее время законодательно не закрепит источник и механизм компенсации стоимости самостоятельно установленных газовых счетчиков, то и до 1 января 2023 года ситуация с их установкой останется неизменной.

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Стоимость установки счетчика

На сайте компании "Киевгаз" значится, что стоимость работ с материалами, будет составлять от 4000,00 грн, без учета крана, который устанавливается при необходимости.

При расчетах стоимости материалов учтены актуальные цены по состоянию на 01.01.2021 года. Конечная стоимость работ по установке газового счетчика будет определяться в зависимости от фактически использованных материалов и выполнения дополнительных работ по просьбе заказчика (замена крана, установка гибкого рукава и т. д.).

В общем при установке газового счетчика за свой счет украинцам придется отдать около 6 тыс. гривен, если речь идет об отечественных устройствах. Есть счетчики и по 7000-10 000 гривен.

Процесс установки счетчика на газ может занять около двух месяцев. Ведь сначала должен быть разработан проект, затем согласовано время установки и приема счетчика в эксплуатацию.

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При этом следует помнить: если потребитель сам откажется от установки газового счетчика, то облгаз имеет право перевести его на предельные нормы потребления. А они втрое выше обычных норм. Поэтому все же лучше соглашаться на установку счетчика.