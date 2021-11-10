Усиление карантина в Черкасской области и исключение Украины из "зеленого списка" ЕС: Главное на утро 10 ноября

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Фото из открытых источников

В ближайшие дни красная зона карантина расширится – усилят противоэпидемические мероприятия в Черкасской области.

Среди прочего – Европейский Союз исключил Украину из списка безопасных стран в связи с распространением коронавируса.

Об этом и кое-чем другом рассказываем подробнее.

Черкасская область перейдет в красную зону

Черкасская область с 12 ноября переходит в красную зону карантинных ограничений. Такое решение во вторник, 9 ноября, приняла на заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также в области планируют ввести дополнительные ограничения, которые будут касаться работы транспорта – нужны будут документы о COVID-безопасности.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 10 ноября в Украине обнаружили 3 130 772 случая коронавируса, 2 553 842 человека выздоровели, 74 206 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 23 283 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 1539 детей и 529 медработников. За сутки умерло 816 человек, выздоровели – 16 277 пациентов, госпитализированы 5696 человек.

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 10 ноября обнаружили 251 587 055 случаев коронавируса, 227 798 528 человек выздоровели, 5 080 745 – умерли.

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Украину исключили из "зеленого списка" ЕС

Европейский Союз исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры на необязательные поездки в связи с ростом заболевания коронавирусом COVID-19.

Фото из открытых источников

При этом каждая страна-член Евросоюза имеет право принять решение отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных туристов.

Самая масштабная программа модернизации железной дороги

В Украине до 2028 года реализуют программу по строительству десятков тысяч грузовых вагонов общей стоимостью 100 млрд грн.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, годами украинскую железную дорогу разрушали плохое управление и коррупция.

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Штрафы за собак без намордников

В Украине вступил в силу закон, который увеличивает штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Также этим законом запрещается работа передвижных зоопарков и выставок.

Согласно изменениям, выгул собак без поводков и намордников (кроме пород, не внесенных в список опасных) или в не отведенных для этого местах, а также неуборка владельцем экскрементов своего животного влекут предупреждение или штраф от 170 до 340 гривен.

Заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны на сегодня, 10 ноября.

Какие вопросы планируется вынести на обсуждение СНБО, пока неизвестно.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 9 ноября, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Опытного и Новоалександровки.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По состоянию на 7 часов утра 10 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность и без осадков, ночью прогнозируются морозы.

Температура воздуха на западе днем составит +5...+10, а ночью -3...-7. На севере ожидается днем +3...+6, а ночью -5...-7. На востоке днем прогнозируется +3...+5, а ночью -3...-6°C.

Прогноз погоды на 10 ноября Укргидрометцентр

На юге днем температура будет колебаться в пределах +5...+7, а ночью -1...+1. В центре днем прогнозируется +3...+7, а ночью -4...-7°C.

В Киеве сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем составит +3...+5, а ночью -4...-6°C.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовой стала новость о программе модернизации железной дороги в Украине.

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