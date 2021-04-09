Усиление карантина и нехватка COVID-коек: Какова ситуация с распространением коронавируса в Украине

Власти Киева предлагают ввести общенациональный карантин

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Ситуация с коронавирусом в Украине сложная – несколько дней подряд суточное количество новых случаев заболевания достигает почти 20 000 человек. Страна даже побила рекорд других стран Европы по количеству смертей от осложнений, вызванных COVID-19. В столице не хватает коек для больных – там ищут новые объекты, где будут лечить пациентов.

О темпах распространения коронавируса в стране, об усилении противоэпидемических ограничений и прогнозах на ближайшее время рассказываем далее.

Какова ситуация с распространением COVID-19 в Украине

На днях в стране обнаружили несколько антирекордов – в среду, 7 апреля, зафиксировали наибольшее количество смертей от осложнений, вызванных коронавирусом. А в минувшую субботу, 3 апреля, был абсолютный рекорд количества больных, выявленных за сутки, – 20 341 человек. И вчера и сегодня ситуация не наилучшая – по состоянию на утро 9 апреля обнаружили 19 676 новых больных, 8 апреля – 19 419 человек.

Количество смертей от COVID-19 6 апреля было немного меньше, однако по показателю смертности в Европе Украина заняла первое место, на втором месте оказалась Италия, там от коронавируса умер 421 человек. Также в первую пятерку попали Франция (398), Россия (389) и Германия (232).

По состоянию на 7 апреля, по данным Минздрава, показатель пациентов с коронавирусом COVID-19 был превышен в столице и 21 регионе Украины: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

По состоянию на 6 апреля этот показатель в Киеве составил 113,5, в Хмельницкой области – 129, в Винницкой области – 102,1, в Житомирской области – 113, Николаевской области – 113,6, Черниговской области – 108,2.

Согласно эпидемической ситуации каждую область Украины относят к той или иной карантинной зоне.

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Какие области находятся в красной зоне

По состоянию на 9 апреля Министерство здравоохранения Украины обновило зоны карантина, теперь в красной зоне карантина 13 регионов.

В красную зону карантина вошли: Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская, г. Киев.

В то же время в оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская. В желтой зоне по-прежнему один регион – Херсонская область.

МИНЗДРАВ

Премьер-министр Денис Шмыгаль 7 апреля отметил, что пока нет необходимости вводить строгие карантинные ограничения в стране. "В некоторых регионах после введения красного уровня эпидемиологической безопасности и ответственной работы местных органов власти наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса. Фиксируется уменьшение количества больных и нагрузки на больницы.

Если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов в оранжевую зону", – отметил премьер.

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Где ужесточили противоэпидемические ограничения

В целом в Украине действуют общие правила для каждой карантинной зоны, однако органы местной власти по своему усмотрению могут ужесточать ограничения или их корректировать, например работу общественного транспорта.

В красных зонах карантина под запретом:

все массовые мероприятия;

обслуживание посетителей в заведениях общественного питания (только заказ навынос);

деятельность непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;

Работа развлекательных заведений, учреждений культуры;

прием посетителей в бассейнах, спортзалах, фитнес-центрах;

посещение образовательных учреждений (исключение – детские сады, 1-4 классы школы);

запрет на работу городского общественного транспорта вводится решением местных властей.

Однако в некоторых областях, которые находятся в оранжевой зоне, местные органы власти ввели дополнительные ограничения. Так, в Харькове с 10 апреля кафе, бары и рестораны будут работать только до 20:00. Также будет действовать ограничение на работу непродовольственных магазинов, в частности, их деятельность разрешается только до 20:00.

Кроме этого, на продовольственных рынках будет усилен контроль. Также со следующей недели 5-11 классы харьковских школ переходят на дистанционное обучение, ученики 1-4 классов будут учиться без изменений. Детские сады также продолжат принимать детей. По метрополитену, то изменений в его движении также не предусмотрено.

В Черниговской области из-за ограничения движения общественного транспорта пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) перенесли на 24 апреля. На такую дату перенесли пробное ВНО и в Николаевской области из-за внедренного карантина.

А Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение во Львове продлить усиленный карантин до 19 апреля. Глава города Андрей Садовый отметил, что на основе мониторинга эпидситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещение начальной школы.

С 8 апреля из-за обострения ситуации с распространением COVID-19 на территории Тернополя, Чернигова и Херсонской области ужесточают карантинные ограничения.

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Какова ситуация с распространениями COVID-19 в столице

В Киеве темпы распространения коронавируса пока не уменьшаются – больницы перегружены COVID-больными. Принимать больных планируют в роддомах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.

Медики отметили, что сейчас больницы города работают на все 110%. К тому же привлекаются узкопрофильные работники для расширения количества медицинского персонала для ухода за COVID-больными. Сам глава столицы Виталий Кличко пояснил, что медицинская система работает уже с надрывом.

Поэтому, согласно эпидситуации продолжают внедрять дополнительные ограничения. Так, власти решили приостановить набор первоклассников в школы. При этом пока не уточняется, на сколько времени отсрочен набор и когда он начнется.

В столице из-за ограничения движения общественного транспорта пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) перенесли на 24 апреля. Также на период жесткого карантина в столице Киевский метрополитен внесет изменения в график движения поездов – в часы пик частоту поездов предварительно изменят с 1:30 минуты до 2 минут.

При этом глава Киева заявил, что локдаун в столице действует до 16 апреля пока нет решения о его продлении до 10 мая. Но местная власть будет исходить из динамики заболеваемости COVID-19. В то же время он подчеркнул, что локдаун могут продлить.

При этом, по словам Виталия Кличко, внедрения ограничений в пределах одного города недостаточно. Он призвал власти страны ввести общенациональный локдаун, ограничить междугороднее транспортное сообщение и усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

К чему готовиться украинцам

Министр здравоохранения Максим Степанов предположил, что количество больных коронавирусом в Украине будет расти в следующие 10 дней. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достичь за это время 30 тысяч человек.

По его словам, прогнозировали рост именно такого количества в третьей волне. В том числе из-за "британского" штамма, который достаточно тяжелый, им больше людей заражается.

По данным врачей, "британский" штамм COVID-19 поражает молодых и здоровых, в большинстве – мужчин, также высок риск тяжелого течения при заражении "британским" штаммом у беременных.