Усиление безопасности государства и энергонезависимости: Какие направления развития Украины очерчены правительством в Бюджетной декларации

В ряде отраслей износ капитала достигает 75-80% Из открытых источников

В Кабмине предусматривают, что доходы госбюджета в последующие годы будут расти

Правительство Украины одобрило документ, в котором спрогнозировало основные экономические показатели и перспективы развития страны на ближайшие три года. Предполагается, что усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19.

О чем говорится в одобренном документе рассказываем подробнее.

Новая Бюджетная декларация

На днях Кабинет министров Украины впервые одобрил бюджетную декларацию. Документ - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Декларация определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

В Минфине отметили, что при разработке Бюджетной декларации были учтены цели и приоритеты, определенные программой президента Украины, программой деятельности Кабинета министров Украины, прогнозными и программными документами экономического и социального развития, в частности, Национальной экономической стратегией до 2030 года.

Что предусмотрено Бюджетной декларацией

В ведомстве сообщили, что документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и другие цели государственной политики.

Так, Кабинет министров Украины прогнозирует, что в 2022 году среднегодовой курс гривны составит 28,6 грн/$, в 2023-м — 28,8 грн/$, в 2024-м — 29,2 грн/$.

По данным Центра анализа публичных финансов, правительство прогнозирует показатель номинального ВВП 5,372 трлн грн в 2022 году, 5,995 трлн грн в 2023-м и 6,652 трлн грн в 2024-ом.

Ожидается, что в 2022 году инфляция (декабрь к декабрю предыдущего года) составит 6,2%, в 2023-м — 5,3%, в 2024-м — 5%.

Кабмин прогнозирует дефицит бюджета на уровне 3,5% ВВП (или 188 млрд грн) в 2022 году, 3% ВВП (179,8 млрд грн) в 2023-м и 2,7% ВВП (179,6 млрд грн) в 2024-ом.

Согласно бюджетной декларации, предельный объем государственного долга составит:

50,8% ВВП (+5,1% ВВП — гарантированный долг) на конец 2022 года;

48,5% ВВП (+4,8% ВВП — гарантированный долг) — на конец 2023 года;

47% ВВП (+4,3% ВВП — гарантированный долг) — на конец 2024 года.

Ожидается, что на конец 2022 года учетная ставка Нацбанка будет на уровне 7%, в 2023-м — 5,5%, в 2024-м 5,2%.

Также ожидается рост доходов госбюджета с 1,098 трлн грн в 2021 году до 1,22 трлн в 2022-м, 1,333 трлн в 2023-м и 1,452 трлн грн в 2024 годах.

Согласно Бюджетной декларации, в среднесрочной перспективе усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19.

В документе предусмотрено фискальное пространство, которое будет распределяться в рамках государственного бюджета на приоритетные направления. Среди приоритетов бюджетной политики, определенных Бюджетной декларацией, есть:

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие агропромышленного комплекса;

формирование чистой и безопасной окружающей среды;

развитие административных услуг и их цифровизация;

усиление энергонезависимости;

создание эффективной и совершенной системы осуществления социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;

обеспечение качественного, современного, доступного и инклюзивного образования;

обеспечение качественного уровня медицины;

повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

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Что дальше

В одобренной правительством бюджетной декларации представлены предложения по изменениям в Налоговый кодекс Украины, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.

В правительстве отметили, что Бюджетная декларация вместе с финансово-экономическим обоснованием будет подана в срок, определенный статьей 33 Бюджетного кодекса, на рассмотрение в Верховную Раду Украины. Там предусмотрено, что декларация подается в трехдневный срок. А со дня одобрения Бюджетной декларации теряет силу Бюджетная декларация, принятая в предыдущем бюджетном периоде.

Внесение изменений в Бюджетный кодекс должна рассмотреть и утвердить Верховная Рада Украины.