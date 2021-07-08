Уникальные и удивительные: 9 водопадов мира между каньонов и вековых деревьев, что стоит увидеть

Путешествие в самые отдаленные уголки мира от США до Южной Африки

Ниагарский водопад ночью Фото из открытых источников

Немало людей любит отдыхать на природе. Результат ее труда – это реки, каньоны и леса. Всем этим мы можем наслаждаться. В то же время одно из самых успокаивающих, но волнующих и красивых творений природы – водопады.

Можно часами наблюдать как падает вода с каменной стены в бурную реку где-то внизу. Ее объемы, шум действительно завораживают. И хотя по миру разбросаны тысячи таких творений, некоторые выделяются больше. Какие водопады планеты известны везде и почему их стоит посетить, читайте далее в нашем материале.

Водопад Анхель

Является самым высоким в мире. Расположен в тропических лесах Венесуэлы. Это штат Боливар. Водопад можно увидеть в Национальном парке "Канайма". Имеет общую высоту в 979 метров. Получил название в честь испытателя и летчика Джеймса, который открыл памятник в первой половине ХХ века.

В 1937 году пилот Эйнджел хотел приземлиться на вершине горы Ауян-тепуи, чтобы искать золото. Но посадка прошла неудачно. Джеймсу, его жене и коллегам пришлось спускаться вниз через территорию, не обозначенную на карте. Имея ограниченные запасы, все они с трудом дошли до ближайшего населенного пункта. А когда об этом событии узнали другие, то водопад назвали в честь пилота. Его самолет объявили национальным памятником.

Водопад Анхель в Венесуэле Фото из открытых источников

Водопад Виктория

Одна из самых популярных экзотических туристических дестинаций. Расположен на реке Замбези в Южной Африке, на границе Зимбабве и Замбии. Ширина водопада – около 1707-1950 метров, а высота – 108 м. Предстает перед туристами как узкая расщелина, куда падает вода. Название такое дал ему шотландский исследователь Дэвид Ливингстон в честь своей дочери – Виктории.

Ранее водопад был известен как "Гремящий дым". Сегодня это одно из главных достопримечательностей Южной Африки. Оно относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Под водопадом стоит обратить внимания на арочный мост – один из пяти на реке. Он – довольно особенный, поскольку расположен над ущельем.

Водопад Виктория на границе Зимбабве и Замбии Фото из открытых источников

Водопады Игуасу

Это каскад водопадов, расположенный на границе аргентинского и бразильского одноименных национальных парков. Оба включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Водопады открыл испанский конкистадор дон Альваро Нуньес Кабеса де Вака в 1541 году. Их образует река Игуасу. Истоки ее лежат недалеко от атлантического побережья Бразилии. Течет вглубь материка около 1320 км

Смотреть на этот памятник природы можно с двух сторон – Бразилии или Аргентины. Когда река пересыхает, виден лишь базальтовый уступ. Водопады пролегают на ширину в почти 3 километра и имеют высоту 82 м. Самый большой каскад - "Горло дьявола". Он обозначает границу между двумя странами.

Ниагарский водопад

Это не самый высокий водопад в мире, но тоже может поразить туристов пейзажами и могуществом. Открыт бельгийским миссионером и путешественником Луи Энепеном. Он отделяет американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Состоит из 3-х водопадов: "Подкова", "Американский" и "Фата". Вместе они образуют южную часть Ниагарского ущелья.

Из них каждую секунду спадает около 3160 тонн воды. Именно поэтому Ниагарский водопад является самым мощным в Северной Америке. Его максимальная высота 57 м, а ширина - 790 метров. До создания национального заповедника молодожены здесь часто проводили медовые месяцы. Напоследок, о Ниагарском водопаде сняли немало лент.

Водопады Йосемити

В США есть живописные водопады и на западном побережье. Одни из таких расположены в Национальном парке Йосемити, штат Калифорния. В горной цепи Сьерра-Невада вы увидите самый известный водопад в Северной Америке. Туристы обычно приезжают сюда поздней весной. Именно в это время водный поток достигает пика.

Водопад Йосемити совершает 3 гигантских прыжка общей высотой 739 метров. Зимой превращается в монолитную ледяную глыбу. Не менее интересен и сам парк. Здесь путешественников ждут долины, каньоны, и тому подобное. На территории можно увидеть деревья, которые росли еще до последнего ледникового периода.

Водопад Палауз

Это небольшой водопад, расположенный в штате Вашингтон, США. Его можно увидеть на одноименной реке в парке Палауз-Фолз. Высота падения воды здесь 60 метров. Состоит из двух обрывов: верхнего и нижнего. Вода падает в каньон. Полюбоваться достопримечательностью можно с разных перспектив, ведь есть немало троп. Местные власти постоянно работают над созданием новых. В парке есть смотровая площадка с видом на водопад.

Водопад Палауз Фото из открытых источников

Водопад Гюдльфосс

Расположен в овраге реки Квитау в Исландии. Также известен как "Золотой водопад". Это одна из самых популярных туристических жемчужин юга Исландии. Река течет трехступенчатыми порогами, а затем резко спадает двумя ступенями в пробел глубиной 32 м и длиной 2, 5 километров. Близко к памятке иногда кажется, что она исчезает в землю.

Водопад хотели присвоить зарубежные инвесторы. Впрочем, из-за нехватки средств этого не удалось сделать. Сейчас Гюдльфосс защищен. Вместе с гейзерами и Национальным парком Тингветлир он является частью популярного однодневного маршрута.

Плитвицкие водопады

Расположены в национальном парке Плитвицкие озера в Хорватии. Это центральная часть страны. За тысячи лет воды реки Корана, которые протекают сквозь известняк образовали природные плотины. Именно благодаря им сегодня можно увидеть ряд озер, пещер и водопадов. Пейзажи этой местности уже не первый год попадают в туристические путеводители.

Плитвицкие водопады Фото из открытых источников

Водопад Кайетур

Расположен в Гаяне – государстве в Южной Америке. Его можно увидеть на реке Потаро в одноименном национальном парка. Водопад имеет высоту 226 метров. По преданию, назван так в честь индийского вождя, который пожертвовал собой, чтобы спасти других. Водопад считается одним из крупнейших в мире, но не очень популярен – добраться до него довольно трудно.

Водопад Каєтур в Гаяне Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о путешествии в Берлин, в котором рассказывается сколько это стоит, почему стоит ехать и какие достопримечательности смотреть в городе.

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