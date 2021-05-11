Уменьшение пенсии в Украине: Кому и в каких случаях могут "урезать" часть начислений

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Пенсионеры должны своевременно сообщить об изменениях, которые могут повлиять на размер пенсионных выплат

Одновременно с увеличением размера пенсии в Украине, некоторым пенсионерам могут уменьшить начисления. Причин для этого несколько, в том числе и не уплаченные штрафы за нарушение ПДД. Размер взысканий может достигать от 20% до 50% суммы начисленной пенсии.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Кому могут уменьшить размер пенсии

По данным Пенсионного фонда, уменьшить размер пенсии могут по нескольким причинам, которые указаны в ст. 50 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Основанием для взыскания части пенсии могут быть:

судебные решения, определения, постановления и приговоры (относительно имущественных взысканий);

исполнительные надписи нотариусов;

другие решения и постановления, исполнение которых производится аналогично исполнению судебных решений.

То есть, если пенсионер вовремя не оплатил алименты, штраф за нарушение правил дорожного движения, исполнительные сборы, расходы на судебное производство, кредитные обязательства и т.п., то Пенсионный фонд на основании решения исполнительной службы или частного исполнителя будет списывать задолженность с пенсии до полного ее погашения.

Также нередко переплата пенсий по вине пенсионера – когда человек теряет право на пенсию или ее часть, но не информирует об этом пенсионные органы, а значит, ему продолжают начислять средства.

Такие случаи могут случиться в случае трудоустройства пенсионера. Значение имеет не размер заработной платы, а сам факт занятости. Ведь, если пенсионер работает, это влияет на его право получать доплаты, надбавки, повышения, а также перерасчеты доплат к пенсии при изменении прожиточного минимума. Именно поэтому пенсионные выплаты пенсионеру, который работает или же занимается предпринимательской деятельностью, будут другими.

В случае трудоустройства изменяется размер пенсионных выплат и для лиц II и III групп инвалидности, не достигших пенсионного возраста, но получающих пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту. Если человек идет на работу, то лицам с II группой инвалидности выплачивается 90% от его пенсии, с III – 50%.

Также трудоустройство лишает права на получение надбавок на содержание несовершеннолетних детей (до 18 лет).

В некоторых случаях выплату пенсий вообще могут прекратить. К примеру, если получатель пенсии за выслугу лет устраивается работать по той специальности, которая дает право на назначение такой пенсии.

Получатель пенсии должен своевременно уведомить управление Пенсионного фонда по месту жительства об изменениях, которые могут повлиять на размер пенсионных выплат. На это, согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", отводится 10 дней.

Если человек не сообщил об изменениях, а Пенсионный фонд впоследствии узнает о них, то излишне выплаченные средства нужно будет вернуть.

Еще одна причина для отчислений – изменение статуса получателя. К примеру, если получатель пенсии по потере кормильца завершает или прерывает обучение, то он теряет право на пенсионное обеспечение. Об этом лицо тоже должно своевременно уведомить органы Пенсионного фонда, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей с возвратом средств.

Вернуть переплату пенсионер может добровольно, подав в органы Пенсионного фонда соответствующее заявление или перечислив излишне полученную пенсию на счет территориального органа фонда. В противном случае вопрос взыскания средств будет решаться через суд.

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На сколько могут уменьшить пенсию

Не взимают отчисления с одной выплаты – надбавка на уход за инвалидом 1-й группы. С остальных выплат, в том числе пенсионных, долги взыскиваются до полного погашения.

Согласно законодательству, отчисления с пенсии не могут превышать 20% ее размера. К примеру, в Пенсионный фонд поступает постановление о взыскании штрафа в сумме 680 грн, размер пенсии составляет 2000 грн. Вся сумма за один раз не может быть взыскана, а сумма штрафа будет разбита на два месяца: в первый начислят на 400 грн меньше, а следующий – на 280 грн.

Предусмотрены случаи, при которых с пенсии может быть удержано даже 50% ее размера, в случае:

взыскания алиментов;

возмещения убытков от хищения имущества предприятий и организаций;

возмещения вреда, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья,

возврата переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Не исключено, что одновременно может быть несколько отчислений. Тем не менее их общая сумма не должна превышать 50% или 20%. Очередность же удержания при поступлении на одного человека нескольких исполнительных производств определяет только исполнитель.

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Что делать, если пенсию уменьшили

Исполнительная служба или частный исполнитель должен предупреждать пенсионера о списании, с которым ему придется иметь дело. Если такая информация не поступила, можно обратиться за разъяснениями в органы Пенсионного фонда. Правда, получить здесь исчерпывающий ответ удастся только тогда, когда взыскания проводятся по решению Пенсионного фонда, то есть вследствие возникновения переплат пенсии.

В случае с исполнителями сложнее – в таком случае в Пенсионном фонде не знают о причине отчислений. Однако человек может хотя бы узнать, откуда получено постановление исполнителя. И уже там решать те вопросы, которые у нее возникли по поводу отчислений.