Улучшить здоровье за 250 гривен: Стоит ли ехать путешественникам в Миргород на день

Ранее – место сосредоточения полков Богдана Хмельницкого, сегодня – курорт

Миргород с высоты птичьего полета Фото из открытых источников

Полтаву уже давно признали духовной столицей Украины. Здесь родилось много известных деятелей: Маруся Чурай, Иван Котляревский и другие. А о Полтавской битве 1709 года знают во всем мире.

Весь колорит региона можно увидеть только вне областного центра. Достаточно интересным будет город Миргород. И здесь есть не только курорты. Чем славен город, дорого ли туда путешествовать и что посмотреть в нем, читайте далее в нашем материале.

Миргород – город казацкой славы

Миргород – одно из древнейших поселений на Левобережной Украине. Предполагают, что его основали в XII-XIII вв. Тогда он был сторожевым пунктом восточной окраины Киевской Руси. На самом же деле первые упоминания датируются ХVI веком. В 1576 г. Миргород стал центром реестрового казацкого полка по решению польского короля Стефана Батория.

Во время национально-освободительной войны 1648-1654 здесь был полк в 2630 казаков – третий по величине в Украине. На то время – один из самых боеспособных в войске гетмана Богдана Хмельницкого. Миргород был центром изготовления пороха и селитры. С ХVIIІ в. город превращается в торговый, земледельческий и культурный центр. Четыре раза в год проводят большие ярмарки.

Позже Миргород становится уездным городом Полтавской губернии и постепенно развивается. В с. Великие Сорочинцы этого уезда родился выдающийся писатель Николай Гоголь. Кроме того, в Миргороде украинский поэт Т. Г. Шевченко написал свою поэму "Великий льох". За времена независимости здесь снова начали проводить фестивали. Многие туристы едут сюда ради них и отдыха на курортах.

Ветряная башня в Миргороде Фото из открытых источников

Как доехать в Миргород

Удобнее всего доехать до города по железной дороге. Через Миргород проходит 7 поездов из столицы. Если предпочитаете скорость, то можно воспользоваться сообщением Киев-Харьков. За 2 часа и 20 минут поездом класса "Интерсити+" вы будете на месте. Билет стоит 257 грн. Впрочем, в плацкарте сообщением Львов-Бахмут будет дешевле – 118 грн.

Автобусом ехать дольше. Дорога от Киева занимает около 4-х часов. Билеты стоят от 310 грн. Последний вариант добраться – воспользоваться сервисами типа BlaBlaCar или обычным автостопом.

Курортный парк в городе Миргород Фото из открытых источников

Миргородский вокзал

Даже если вы не путешествуете по железной дороге, его стоит посетить. Станцию "Миргород" построили в 1899 году. Сегодня на ней можно увидеть железобетонную скульптуру писателя Николая Гоголя, которую открыли в 1952 году. Она первой "встречает" местных и туристов. В интерьере вокзала можно увидеть только два зала: ожидания и кассовый. Все они украшены кафелем с украинским орнаментом.

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Миргородский вокзал Фото из открытых источников

Миргородский краеведческий музей

Открыт в 1920 году. Инициатором создания стал преподаватель Миргородской художественно-промышленной школы им. Н. В. Гоголя, знаток украинской старины и архитектуры Афанасий Сластион. Он возглавил сбор экспонатов. Сейчас в фондах музея можно увидеть вещи местных дворян и помещиков.

Всего здесь есть более 15 000 экспонатов. Они включают живопись, вышивку и нумизматику. Определенная часть посвящена развитию керамики в Миргороде. Сейчас здесь постоянно проводят тематические экскурсии, художественные выставки и конференции. График работы – с 08:30 до 16:30.

Адрес: ул. Независимости, 2.

Миргородский краеведческий музей Фото из открытых источников

Миргородский литературно-мемориальный музей Давида Гурамишвили

Назван в честь классика грузинской литературы. Это культурно-просветительский центр Миргорода. Открыт в 1969 году при содействии украинских писателей: П. Тычины, Н. Бажана, П. Панча. Теперь в музее можно увидеть немало экспонатов грузинской стороны. Это монеты, орудия труда, доспехи воинов, и тому подобное.

Особенно интересны образцы оружия XVIII в. и грузинские монеты этого периода. Отдельные разделы посвящены предметам быта. Экскурсии проводят под фоновое сопровождение мелодий. Также посетителям позволяют делать фотографии в этнических костюмах Кавказа. График работы музея с 9 утра до 4 вечера.

Адрес: ул. Независимости, 5.

Экспонаты литературно-мемориального музея Давида Гурамишвили в г. Миргород Фото из открытых источников

Миргородкурорт

В Миргород уже давно приезжают, чтобы подлечить здоровье. О целебных свойствах воды здесь случайно узнали в 1912 году. Из-за недостатка питьевой воды пробурили скважину. Из нее начал бить мощный источник. Но жидкость имела неприятный запах. Со временем люди начали использовать ее в хозяйственных целях – для купания тоже. Люди отмечали улучшение самочувствия и слухи быстро расходились.

Случаи выздоровления больных исследовал местный врач И. А. Зубковский. Именно он сделал немало, чтобы подтвердить лечебные свойства воды. Позже об этом узнала вся Украина. Сегодня туристы могут увидеть четыре курорта: "Березовая роща", "Полтава", "Хорол" и "Миргород". В них также входит территория сосновых и березовых лесов города. На берегах реки Хорол обустроен пляж.

Успенская церковь

Считается самым старым сооружением в городе. Ее возвели на месте бывшего деревянного храма, который датируют ХVII веком. Новый каменный храм построили в стиле классицизма. Он отличается декором, дворцовым размахом и формами. Его особенностью был керамический иконостас, выполненный мастерами Миргородской школы художественного промысла. В 1998 году в церкви провели реконструкцию. Ныне ее звон считается исцеляющим.

Адрес: ул. Гоголя, 112.

Успенская церковь в Миргороде на Полтавщине Фото из открытых источников

Миргородская лужа

Расположена в центре города, рядом с Успенской церковью. Она стала известной благодаря повести Н. Гоголя "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Рядом можно увидеть еще один монумент, посвященный выдающемуся писателю высотой в три метра. На набережной есть целый скульптурный комплекс. Он состоит из многих героев различных гоголевских произведений: кузнеца Вакулы и Оксаны, Пузатого Пацюка, Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем и тому подобное.

Адрес: ул. Гоголя.

Скульптуры кузнеца Вакулы и Оксаны возле Миргородской лужи на Полтавщине Фото из открытых источников

"Березовый гай"

Это ландшафтный заказник местного значения в черте города. Имеет площадь почти 64 гектара, создан в 1999 году. С одной стороны ограничен рекой Хорол. Это лесной массив с лугами и пойменной растительностью. Среди деревьев здесь растут дубы, липы и клены. Больше всего берез - отсюда и название. В парке есть беседки, пешеходные дорожки и скамейки.

Березовая роща в городе Миргород Фото из открытых источников

Камень любви

На территории Украины уже есть несколько камней. Они расположены в Каменце-Подольском, Одессе, и тому подобное. Один из них достался Миргороду. Его можно увидеть в центре. Считается, что в небольшом галилейском городке Каны Иисус Христос благословил невест именно у такого камня.

Камень любви в Миргороде на Полтавщине Фото из открытых источников

Где еще погулять

Светомузыкальный фонтан. Расположен возле санатория "Миргород". Если вы гуляете вечером, именно сюда стоит зайти после 9 вечера. Семьдесят струй воды подсвечивают разные цвета.

Светомузыкальный фонтан в городе Миргород Фото из открытых источников

Музей керамики. Расположен в здании керамического техникума. Его возвели еще в 1896 году. Музей выполнен в стиле ренессанса. Внутри можно увидеть изделия из Франции, Италии, Японии и Украины.

Здание музея керамики в г. Миргород Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Полтавской области, в котором рассказывается о настоящей пирамиде, Триумфальной арке и поместье Муравьевых-Апостолов.

Также есть материал о Полтаве, где можно прочитать об истории города, уникальном памятнике галушке и Музее тяжелой бомбардировочной авиации.