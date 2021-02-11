"Украинский Диснейленд" и один из лучших в Европе зоопарков: Что посмотреть в Николаеве

Обзор самых интересных уголков города

Музей судостроения и флота в Николаеве Фото из открытых источников

Николаев – город на юге Украины. Он расположен на левом берегу Бугского лимана на полуострове, где слились реки Южный Буг и Ингул. От него всего 50 км до побережья Черного моря.

Здесь туристов ждет соленый воздух и немало достопримечательностей. В городе можно посмотреть комплекс зданий в стиле классицизма, который возвели еще в 1800-х годах, а также уникальный музей судостроения и флота. О первой в Украине астрономической обсерватории, зоопарке и особых достопримечательностях Николаева читайте далее в нашем материале.

Как появился город

На территории Николаева находили предметы еще времен неолита (V – IV тыс. до н. э.). Здесь жили скифы, киммерийцы и славянские племена. В IX веке возникают форпосты Киевской Руси перед выходом к открытому морю на пути "из варяг в греки". Позже город вошел в состав Золотой Орды. С 1362 года Николаев был частью Великого княжества Литовского. В ХV веке земли отошли к владениям Османской империи.

Новая страница истории начинается в последней четверти XVIII века. В 1774 году город отходит к России. Происходит интенсивное заселение. По приказу русского князя Г. А. Потемкина в устье р. Ингул закладывают новую верфь. Процессом руководит полковник М. Л. Фалеев. Днем основания верфи считают 27 апреля 1789 года. В этот день появляется название Николаев в честь святого Николая, заместителя моряков.

Ингульский мост в Николаеве Фото из открытых источников

В то же время Потемкин обращается к царице с просьбой утвердить статус города. Но его утверждают только в октябре 1790 года. Исторические источники свидетельствуют о том, что в эти времена в Николаеве было 26 дворов и проживало 147 человек. Уже через два года население увеличилось до 1566 жителей. А в 1795 году Николаев впервые вспоминают как город в "Полном собрании законов".

С 1794 года здесь находилось управление Черноморским флотом. Николаев становится одним из важных центров кораблестроения и оборонной промышленности. 75-й корабельный экипаж города участвовал во взятии Парижа во время войны с Наполеоном в 1812 году. Поражение России в Крымской войне 1853-1856 года негативно повлияло на Николаев, но в 1862 году открыли торговый порт, начали строить железную дорогу и новые военные корабли.

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ХХ век усилил индустриальное значение города. Во времена СССР Николаев был закрытым городом, где создавали ракетные крейсеры, авианосцы, суда. Сегодня это важный административный и культурный областной центр.

Николаевский порт Фото из открытых источников

Топ достопримечательностей

Николаевский музей судостроения и флота. Является визитной карточкой города. Это единственный музей такого профиля в Украине. Дом, в котором хранятся экспонаты, является памятником истории и архитектуры конца ХVIII – первой половины XIX в. Он построен в стиле раннего русского классицизма. Когда-то в нем жили главные командиры Черноморского флота и портов и военные губернаторы Николаева и Севастополя.

Сам музей открыли в 1978 году. С тех пор его посетило около 2,5 миллионов человек. И это не удивительно, ведь в нем около 4 тысяч экспонатов и 14 тысяч музейных предметов. Вы сможете ознакомиться с историей создания Черноморского флота, посмотреть на современные корабли и вооружение. Музей работает ежедневно с 10 до 18, кроме пятницы. Входной билет для взрослых стоит 30 грн. Есть тематические экскурсии.

Адрес: ул. Адмиральская, 4.

Экспозиция Николаевского музея судостроения и флота Фото из открытых источников

Николаевский зоопарк. В этом году празднует 120-летие. Его площадь примерно 18 гектаров. Здесь туристы смогут увидеть более 100 видов птиц и 79 редких видов млекопитающих, рыб и тому подобное. Всего обитает более 5,5 тысяч животных, в том числе белые медведи и тигры.

Живет здесь и крокодил Вася - старейший аллигатор Украины, которому уже более 70 лет. Сам зоопарк входит во Всемирную ассоциацию зоопарков и аквариумов. Он является одним из лучших в Европе. Работает с 9 утра до 6 вечера в летний период и с 9 до 5 в зимний. Билет для взрослых стоит 75 грн.

Адрес: площадь Николая Леонтовича, 1.

Один из тигров Николаевского зоопарка Фото из открытых источников

Николаевская астрономическая обсерватория. Одна из старейших в Восточной Европе. Она основана в 1821 как морская. В те времена работники создавали мореходные карты и учили штурманов ориентироваться с помощью звезд в открытом море, основной задачей было определять время.

Обсерватория является одним из красивейших зданий Николаева и внесена в предварительный список памятников мирового наследия ЮНЕСКО. Внутри есть музей, где хранится коллекция часов, карт и астрономических приборов. Чтобы попасть на экскурсию, нужно звонить администрации и договариваться заранее.

Адрес: ул. Обсерваторная, 1.

Николаевская обсерватория Фото из открытых источников

Адмиралтейство. Это комплекс зданий морского ведомства. Его построили в 1788 году по приказу князя Григория Потемкина. Изначально это должна была быть небольшая крепость прямоугольной формы. В 1840 г. провели реконструкцию: к комплексу добавили казармы высотой в несколько этажей, мастерские и помещения для мужской гимназии. Во время Второй мировой войны Адмиралтейство сильно пострадало, поэтому немало разрушено. Рядом также расположен сквер, где туристы могут увидеть памятник Г. Потемкину.

Адрес: ул. Адмиральская, 38.

Адмиралтейство-комлекс зданий морского ведомства Фото из открытых источников

Парк "Сказка". Открыли в 1982 году. Это детский городок в Николаеве. Над ним работало немало архитекторов. В нем всюду разбиты цветники, оборудованы беседки и высажены деревья. Центральной композицией парка является большой корабль с парусами. Над этим проектом работал коллектив Черноморского судостроительного завода. В парке также есть комната кривых зеркал, автодром, бассейн и много аттракционов. Кстати, именно это место называют украинским Диснейлендом.

Адрес: ул. Декабристов, 38.

Центральная композиция парка "Сказка" в Николаеве Фото из открытых источников

Другие достопримечательности, которые стоит посмотреть

Музей Верещагина. Основали в июне 1914 года. С 1986 г. он расположен в помещениях старинного здания XIX века. Сейчас здесь хранится около 10 тысяч экспонатов, которые являются своеобразной художественной летописью края и Украины. Ежегодно сюда приходит более 150 тыс. посетителей.

Адрес: ул. Большая Морская, 47.

Художественный музей Верещагина Фото из открытых источников

Лютеранская кирха. Связана с лютеранской общиной, которую в 1830 году создали по инициативе российского губернатора и адмирала Алексея Грейга. Кирху начали строить в 1849 году. Под первым камнем заложили книгу Нового Завета и пластину, где высечены имена императора Николая І и английского архитектора Чарльза Акройда, который является автором этого проекта. В 1852 году появилось здание в неоготическом стиле.

Адрес: ул. Адмиральская, 12.

Евангелическо-лютеранская церковь Христа Спасителя в Николаеве Фото из открытых источников

Также можно посетить:

Памятник Фалееву, это соратник князя Потемкина, который был инженером и промышленником;

Адрес: Набережная улица, неподалеку Николаевского городского совета.

Памятник Фалееву Фото из открытых источников

Улица Соборная, здесь расположен памятник корабелам и флотоводцам, это необычный архитектурный ансамбль из разных фигур.

Памятник корабелам и флотоводцам в Николаеве Фото из открытых источников

Также не забывайте про Ингульский мост и Каштановый сквер. Николаев - город, который стоит увидеть.

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