Украинские COVID-сертификаты в ЕС: Кто и как может получить е-документ для путешествий по Европе

С сегодняшнего дня украинские цифровые COVID-сертификаты действуют в ЕС

Украинский цифровой COVID-сертификат European Commission

Украина на уровне с другими странами разрабатывала документы, которые удостоверяют наличие у человека защиты от коронавируса. COVID-сертификаты должны значительно упростить условия пересечения границ между странами в условиях пандемии. Сейчас украинские е-документы признали в Европейском Союзе.

Кто и как может получить COVID-сертификат и почему в Украине два таких документа рассказываем подробнее.

ЕС признал украинские COVID-сертификаты

В начале августа Европейский Союз признал украинские цифровые COVID-сертификаты на техническом уровне. В четверг, 19 августа, стало известно, что ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским стандартам. Украина согласилась признавать европейские сертификаты.

Украинские е-документы о вакцинации принимают в ЕС с сегодняшнего дня. "Страны будут подключены к системе ЕС, и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня (20 августа, – ред.) на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", – сообщили в Еврокомиссии.

При этом, в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что страны-члены Европейского Союза самостоятельно будут решать, будут ли они признавать украинские е-документы.

По словам главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, рекомендация от Еврокомиссии должна упростить путешествия для украинцев в страны-члены Европейского Союза. "МИД Украины напоминает, что решение Еврокомиссии не имеет обязывающего характера. Вопрос – кого и на каких условиях впускать – остается исключительно в компетенции самих государств-членов ЕС", – отметили в МИД.

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Разница между COVID-сертификатами в Украине

Для украинцев будут доступны в приложении "Дія" два COVID-сертификата, один из которых будет международный, а другой – внутренний.

"Мы хотим быть первыми во всем, и поэтому у нас генерируется не один "ковидный" сертификат, а два. Один для того, чтобы путешествовать за пределы нашей страны, в Европейский Союз, а другой сертификат – внутренний", – отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, в международном ковидном сертификате больше медицинской информации. "Также там нет фото. Таковы стандарты технической документации ЕС", – добавил Федоров.

Внутренний сертификат содержит меньше медицинской информации и будет фото.

Внутренний документ разработан на случай ужесточения карантинных требований в Украине из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Если появится ситуация, где нужен будет COVID-сертификат внутри страны, не нужно будет показывать паспорт или другой документ гражданина Украины. Потому что во внутреннем сертификате будет фото", – отметил министр.

Кто может получить е-документ

COVID-сертификат в Украине выдается на основании полной прививки (2 дозы) одной из пяти вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. В Минздраве рассказали, что в перечень вакцин входят – AstraZeneca (в т.ч. Covishield, SKBio), Comirnaty/Pfizer-BioNTech, SpikeVax/Moderna, CoronaVac/Sinovac-Biotech, Janssen (Johnson & Johnson). Последний препарат в перечень правительство добавило 18 августа 2021 года.

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В Украине прививки вакциной Janssen получили в частности работники частной американской компании, а также жители приграничных регионов Закарпатья, которые вакцинировались на пунктах пропуска с Венгрией.

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Как получить COVID-сертификат

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что для того, чтобы получить COVID-сертификат в "Дії" необходимо:

скачать и установить приложение "Дія";

перейти в раздел "Послуги", потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат – это услуга;

отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация, и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.

"Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в "Дії". Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд, и вы получаете подпись", – рассказал Федоров.

Скриншот COVID-сертификата в приложении "Дія" РБК-Украина

При этом, на портале "Дія" указано, что услуга "COVID-сертификат" находится в стадии разработки. Е-документы станут доступны гражданам после того, как PlayMarket и AppStore обновят приложение "Дія". Действует сертификат 180 дней с момента получения второй дозы вакцины, но его срок могут продлить.