Украина на Евро-2020: Результаты первого матча сборной и прогнозы на дальнейшие встречи

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко доволен первым матчем

Евро-2020 Фото из открытых источников

Накануне Украина начала борьбу в Чемпионате Европы по футболу. Результаты матча не порадовали болельщиков, однако и не разочаровали. Впереди у украинской сборной еще минимум две встречи с командами своей группы.

О подробностях первого матча Украины и прогнозах дальнейших турниров рассказываем подробнее.

Первый матч украинской сборной

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины по футболу уступила в стартовом матче группового этапа Евро-2020 сборной Нидерландов. Матч прошел на стадионе "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. А вот во второй половине игры команды выдали настоящую голевую феерию. Велнайдум на 52-й минуте открыл счет в матче, а на 59-й Вергхорст удвоил преимущество сборной Нидерландов.

Но на 75-й минуте Андрей Ярмоленко создал настоящий шедевр, забив в своем фирменном стиле. А уже через 4 минуты Роман Яремчук сравнял счет. Украинцы несколько выровняли игру, и Дамфрис на 85-й минуте все же принес победу Нидерландам.

Состав команд:

Нидерланды: Стекеленбург, Блинд (Аке, 64), де Врей, Тимбер (Велтман, 88), ван Аанхолт (Вейндал, 64), Ф. де Йонг, Вейналдум, де Рооном, Думфрис, Депай (Мален, 91), Вегхорст (Л. де Йонг, 88).

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Зубков (Марлос, 13; Шапаренко, 64), Яремчук, Ярмоленко.

Арбитр: Феликс Брых (Германия).

Украина на Евро-2020 Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции рассказал, что матч был быстрым, было очень много моментов в исполнении одной и другой команды, интересное развитие атак.

"Мы могли бы и не пропускать такой мяч в конце. Хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она продемонстрировала при счете 0:2. Ребята нашли в себе силы прессинговать. Мы перестроились, выпустили более свежего игрока в середину поля, где-то наладили баланс. Команда очень хорошо себя проявила", - отметил тренер.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стартовый матч сборной Украины с командой Нидерландов во время Евро-2020. "Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды. Каждый украинец был с Вами сегодня и будет и дальше. А дальше - важные две игры и победа! Потому что то, что у Вас написано на форме, не затереть и не убрать! Потому что это-об Украине! Потому что это сегодня - о Вас", - убежден глава страны.

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С какими командами будет играть Украина в дальнейшем

В целом Украина должна сыграть три матча - результат первого тура уже известен, и он не в пользу украинцев.

Во втором туре украинская сборная встретится со сборной Северной Македонии 17 июня в 16:00. В третьем туре Украина сыграет с Австрией 21 июня в 19:00. Мачти будут проходить в Бухаресте.

Известен и результат первого матча соперников Украины. 13 июня в первом туре встретились команды Австрии и Северной Македонии.

На 18-й минуте австрийцам удался красивый мяч. Забитцер роскошной диагональю нашел на дальней стойке Штефана Лайнера, который мастерски пробил в одно касание. Македонцы отыгрались быстро. Гол фактически подарили соперники – Бахманн и Алаба помешали друг другу выбить мяч, а 38-летний Пандев вовремя сыграл на подборе и отправил мяч в пустые ворота.

После перерыва команды обменялись острыми моментами, однако концовка была за Австрией. Забивали игроки, которые вышли на замену. Грегорич замкнул подачу Алабы с левого фланга, а Марко Арнаутович снял все вопросы относительно победителя – 3:1.

Чего ожидать украинской сборной

У экспертов матч с Нидерландами не вызывал опасений, поскольку команды встречались раньше и имели более-менее одинаковый уровень. С другими соперниками может быть сложнее.

Команда Северной Македонии по мнению экспертов, темная лошадка, которая впервые вышла в финальную стадию Евро – не такой простой соперник, каким выглядит в теории.

Команда делает акцент на массированной защите и быстрых контрвыпадах, завершать которые умеет 37-летний Горан Пандев. Ветеран находится в отличной форме, регулярно забивает в Серии А и готов записать на свой счет гол на Евро.

Очевидно, что высоких задач македонцы себе не ставят, но не стоит надеяться, что Ангеловски и Ко будут готовы отдать без боя хотя бы сантиметр футбольного поля. Украинцам придется приложить большие усилия, чтобы обыграть эту команду.

Команда Австрии имеет чрезвычайно высокий потенциал, но страдает от консерватизма главного тренера. Алаба, Забитцер, Баумгартнер и компания в сборной играют совсем не в тот быстрый и зрелищный футбол, который демонстрируют в клубах. Несмотря на именитость состава, Австрия сейчас отмечается максимально "серой" игрой.

80% состава команды составляют игроки Бундеслиги. Как бы ни влиял на игру тренер, Австрия может вытянуть игру благодаря индивидуальности и ошибкам соперника. Это главный конкурент за выход из группы, поэтому эта встреча будет особенно напряженной.

Фода почти никогда не перестраивает игру по ходу матча. Команде Шевченко важно захватить инициативу и заставить австрийских звезд играть без мяча.

Скандал с формой украинской сборной

Еще до начала чемпионата по футболу украинская сборная попала в скандал из-за формы футболистов. Сообщалось, что в ней был сделан акцент на патриотизме. В частности, сине-желтые будут иметь на одежде изображения карты Украины вместе с оккупированным Крымом и несколько всем известных лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Форма сборной Украины по футболу на Евро-2020 Фото из открытых источников

В УЕФА заявили, что новая форма сборной Украины утверждена организацией и наша команда сможет играть в ней на Евро-2020. Однако впоследствии в УЕФА проанализировали форму сборной Украины на предстоящий Чемпионат Европы-2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза и обязали украинскую сборную убрать слоган "Героям слава!".