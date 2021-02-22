Украина без вакцины от COVID-19, вспышка чумы в Конго и первые фото с Марса: Главное за выходные

Фотографии с Красной планеты уже вызвали настоящий хайп

Вакцинация Иллюстративное фото

В течение последних нескольких дней мы узнали, что иранские следователи закончили расследование катастрофы самолета "МАУ", произошедшей чуть более года назад возле Тегерана. Однако, несмотря на обещания украинских властей и Минздрава начать массовые прививки от коронавируса, вакцинация в Украине так и не началась.

В то же время в интернете уже появились первые фотографии поверхности Марса, сделанные астронавтами, которые день назад прибыли на Красную планету.

Далее рассказываем об этих и других важных событиях, случившихся в течение прошедших дней.

О вакцинации от коронавируса в Украине

20 февраля главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что не назовет точную дату поставки в Украину первой партии вакцины от коронавируса, пока она не будет загружена в самолет.

Виктор Ляшко Новое время

Ляшко пояснил, что если самолет с вакциной прибудет в Украину до 16:00 в определенный день, то со следующего дня машины выезжают в 25 областных центров. По предварительной информации, шесть областей получат препарат в первый день, а еще 19 – на следующий. В день развоза вакцину получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев, а в другие регионы – на следующий день.

Причем в Минздраве отметили, что вакцина от коронавируса в Украине будет бесплатной для всех желающих. Все население страны старше 18 лет сможет добровольно вакцинироваться.

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Результаты заседания СНБО

В пятницу вечером Совет национальной безопасности и обороны провел заседание и рассмотрел вопросы в военной, энергетической отраслях и в сфере государственной безопасности.

Заседание СНБО Офис президента Украины

Решением СНБО были введены санкции против восьми физических и 19 юридических лиц, которые будут действовать в течение трех лет. В частности, в перечень людей, которые попали под санкции, включили главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко.

Также СНБО принял решение о принятии мер по возвращению государственного имущества. Речь идет о том, что часть нефтепродуктопроводов общей длиной 1433 км, проходящих через территорию Украины, принадлежит лицам с иностранной регистрацией.

Кроме этого, во время заседания были заслушаны доклады о ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил, но это решение получило гриф "секретно".

Иран закончил расследование катастрофы самолета "МАУ"

В субботу, 20 февраля, стало известно, что военная прокуратура Ирана завершила расследование крушения самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит 8 января 2020 года в небе над Тегераном.

Украинский самолет МАУ, разбившийся в Тегеране Фото: twitter.com

По словам главы Судебно-юридической организации Вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, готовится соответствующий обвинительный акт, а дело в ближайшее время передадут в суд.

Чиновник рассказал, что рассмотрение дела в суде начнется после предыдущего процесса в присутствии подсудимых, но пока нет информации, будет ли суд открытым или закрытым. Сообщается, что иранское следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе украинского самолета, в частности, и высших военных командиров.

Смертельная потасовка между водителем и пешеходом в Киеве

19 февраля после обеда в столице на дороге произошло ужасное событие: водитель двумя ударами убил пешехода на переходе. В Национальной полиции сообщили, что инцидент произошел на пешеходном переходе на улице Городецкого. Водитель автомобиля "Хюндай" не пропустил пешехода и бросился на него с кулаками. В результате полученных двух ударов мужчина упал на асфальт и скончался, а водитель скрылся с места происшествия.

Избиение пешехода в Киеве Киевская городская прокуратура

Благодаря тому, что этот момент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, водителя удалось задержать уже через час. Правонарушителем оказался 27-летний иностранец, проживающий в Киеве.

Чуть позже стало известно суд отправил его за решетку. Мужчине избрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей, а его действия квалифицировали по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.

"МАУ" возобновляет часть рейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с марта восстанавливает часть рейсов, которые ранее были отменены из-за карантина. А еще на самом популярном направлением увеличат частоту рейсов.

Самолет авиакомпании МАУ Фото из открытых источников

С начала марта возобновят полеты из Киева в Женеву и Прагу, а с конца марта – из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев. Также будет восстановлено сообщение между Одессой и Стамбулом.

К тому же запускают дополнительные рейсы по направлениям:

Киев (KBP) – Дели (DEL) – Киев (KBP) – 25.02, 05.03, 13.03, 18.03;

Киев (KBP) – Ташкент (TAS) – Киев (KBP) – 28.02, 10.03, 21.03, 31.03, обратный рейс на следующий день.

В авиакомпании также планируют увеличить частоту рейсов по направлению Киев – Дубай; Киев – Амстердам – Киев; Киев – Париж – Киев; Киев – Милан – Киев; Киев – Тбилиси – Киев; Киев – Ереван – Киев.

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Первые фото с Марса

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance успешно сел в кратере Езеро на Марсе. В сети уже опубликованы первые фотографии с Красной планеты. Они, кстати, вызвали у пользователей социальных сетей целую бурю эмоций.

Черно-белые фотографии, сделанные на поверхности Марса, спровоцировали смешной флешмоб в социальных сетях. Люди начали добавлять к изображению: инопланетянина, динозавра (скорее всего, с отсылкой к тому, что на Земле они вымерли из-за капсулы, отправленной с Марса), мастера Йода, сенатора Берни Сандерса, главного героя фильма "Марсианин" Марка Вотни и, конечно же, Илона Маска.

Киев – город с самым грязным воздухом

Киев оказался на третьем месте в рейтинге городов мира с наиболее загрязненным воздухом. По данным сервиса IQair, в эти выходные в Киеве зафиксировали индекс загрязнения, который достиг отметки 187, тогда как допустимая норма – это всего 50.

Второе место в рейтинге получил российский город Красноярск. Там загрязнение воздуха достигло отметки 220. А первое место – за городом Лахор в Пакистане, там индекс составляет 241.

В Конго – массовая вспышка чумы

В Демократической Республике Конго подтвердили случаи заражения бубонной, легочной и септической чумы.

В течение трех месяцев болезнь зафиксировали у 520 человек, при этом у пациентов диагностировали три разных вида чумы. Подавляющее большинство – больные бубонной чумой, 31 человек умер.

Кстати, на северо-востоке Конго чума – это эпидемическое сезонное заболевание. А первые случаи заражения чумой начали фиксировать в провинции Итури в ноябре 2020 года.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 22 февраля в Украине зарегистрировано 1 307 662 случая коронавируса, за прошлые сутки заболели 3206 человек.

В мире известно о 111 268 162 случаях инфицирования коронавирусом. Больше всего болеют в США – 28 119 533 случая, Индии – 10 991 651, Бразилии – 10 139 148 больных, Великобритании – 4 127 573 и России – 4 117 992 случая заболевания. Всего умерли 2 464 019 больных, а вылечились 62 746 462 человека.

Между тем министр здравоохранения Польши заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в стране. 19 февраля в Польше сообщили о 8777 новых подтвержденных случаях коронавируса, а также о 241 умершем.

По словам министра, вопрос заключается в том, будет ли масштаб третьей волны таким, как в ноябре, или же больных будет меньше. Чиновник рассказал, что развитие пандемии обусловлено двумя факторами: распространением "британской" мутации и нарушением социальной дисциплины.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 21 февраля, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Было зафиксировано только одно нарушение режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Светлодарск незаконные вооруженные формирования совершили несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.

Топ видео за выходные

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео с прогнозом погоды в Украине - к нам идет ощутимое потепление.

Топ обсуждений за выходные

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали пост со словами Анатолия Шария о деятельности президента Украины Владимира Зеленского.

Шарій: Ми на порозі великого шухеру. У нас неадекватний президент! ???? Шарій: Ми на порозі великого шухеру. У нас неадекватний президент! ➡️ Долучайтеся до ефіру youtu.be/a_3eJgMMBsg Опубликовано Телеканал ZIK Суббота, 20 февраля 2021 г.

Вместо бонуса

Кроме того, в выходные на ZIK.ua вышло шесть больших материалов. Вот они со ссылками:

Адаптивный карантин возвращается: Обновленные изменения и послабления по всей Украине

День памяти Небесной Сотни: Как Украина вспоминает героев этого года

Туризм по Украине: Новые достопримечательности и путь к "столице подземелий" Европы

Куда поехать в выходные, если устали от Киева: Топ интересных локаций за городом

Казацкий дух, неприступные скалы и модерн: Топ достопримечательностей Запорожья

Гуцульская магия и здания в форме писанки: Топ самых необычных музеев Украины