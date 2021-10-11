"Уход на дому": Что предусматривает новая соцуслуга для недееспособных украинцев и кто ее может предоставлять

Поставщики социальной услуги по уходу, которые подтвердили свою профессиональную квалификацию, смогут получать ежемесячно около 10 тыс. гривен за уход за одним человеком

Граждане с ограниченной дееспособностью могут получить специальную социальную помощь - "уход на дому". Работник может помочь с выполнением различных работ - от повседневных (приготовление пищи или уборки) до специальных (получение справок, написания заявлений и т. п).

Подробнее об условиях получения и предоставления услуги "уход на дому" рассказываем далее.

Кому предоставляется услуга

Уходом на дому обеспечиваются граждане Украины, которые не могут самостоятельно себя обслуживать. При этом не имеет значения, это частичная потеря социальных навыков или полная. Обычно к этой категории относятся пожилые люди, люди с инвалидностью или с тяжелыми формами заболевания, а также дети с инвалидностью от 3 до 18 лет.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная отметила, что развитие услуги по уходу позволит таким людям оставаться дома, а не жить в специализированных учреждениях. А гражданам, которые прошли специальную подготовку и готовы предоставлять услугу по уходу, проще оформить все необходимые документы и получить денежную компенсацию за счет средств местного бюджета.

Марина Лазебная подчеркнула, что внедрение этой услуги – это альтернативная форма ухода для общин. Именно благодаря развитию альтернативных форм ухода на местах возможна постепенная деинституализация интернатов.

Какая услуги можно получить

Стандартом социальной услуги "уход на дому", в частности, предусмотрена помощь:

в ведении домашнего хозяйства (приготовление пищи, косметическая уборка жилья, подъем угля, дров, подъем воды из колодца или колонки; расчистка снега, мелкий ремонт одежды, сверка и оплата коммунальных платежей);

в самообслуживании или уходе за ребенком с инвалидностью: умывание, обтирание, купание; смена постельного белья; при необходимости выполнения реабилитационных, лечебно-физических упражнений и др.;

в написании заявлений, жалоб, получении справок, других документов, ведении переговоров по вопросам получения социальных и других услуг;

в обеспечении техническими средствами реабилитации, обучения навыкам пользования ими;

в оформлении субсидии на коммунальные услуги.

При необходимости социальный работник будет вызвать врача, работников коммунальных и транспортных служб, проведывать больного подопечного в больнице или просто общаться с ним, читать газеты, журналы, книги.

Как подать заявку на услугу

Чтобы получить помощь, человек сам или его законный представитель должен подать заявление в Центр предоставления социальных услуг или в исполнительные органы местной власти.

В течение трех дней с момента принятия заявления представители этих органов должны провести комплексную оценку жизненных потребностей заявителя и принять соответствующее решение.

В случае положительного решения будет составлен индивидуальный план оказания помощи, определен:

сколько раз в неделю, месяц должен приходить домой к заявителю социальный работник (или мультидисциплинарная команда);

в чем будет заключаться его помощь.

Для получения услуги по уходу на профессиональной основе нужно заключить трехсторонний договор между получателем социальной услуги по уходу, предоставляющим такой социальной услуги и исполнительным органом сельского, поселкового, городского совета.

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Кто может оказывать услугу

В правительстве определили, что граждане, которые предоставляют услуги по уходу на профессиональной основе, должны быть неработающими, не заниматься предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью и пройти подготовку или переподготовку для оказания социальной услуги по уходу.

К тому же, в этом году правительство Украины изменило условия выплаты компенсаций тем, кто предоставляет услугу "уход на дому".

Раньше все, кто ухаживал за людьми с инвалидностью, пожилыми людьми или тяжело больными – родственники или профессиональные работники зоопарка – получали одинаковую сумму компенсации. Теперь поставщики социальной услуги по уходу, которые подтвердили свою профессиональную квалификацию, смогут получать ежемесячно около 10 тыс. гривен за уход за одним человеком.

Заявление о предоставлении такой услуги и пакет документов можно подавать в ЦПАУ, в сельский, поселковый, городской совет, то есть по месту жительства, и через портал "Дія".