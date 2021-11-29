Угроза из Южной Африки: Чем опасен новый штамм коронавируса "Омикрон" и защитит ли от него вакцинация

Ученые предположили, что штамм "Омикрон" может значительно снизить эффективность вакцин, которые используются для защиты от коронавируса

Фото из открытых источников

В ряде стран обнаружили новый штамм коронавируса - в ВОЗ дали ему название "Омикрон". Ученые определили, что происходит он из Южной Африки, имеет много мутаций, которые могут снизить эффективность вакцины.

Пока информации о новом варианте коронавируса немного, пока продолжаются исследования. Но некоторые страны решили прекратить авиасообщение с южноафриканскими странами.

Подробнее о новом варианте коронавируса, угрозах, которые он несет, и эффективности вакцинации рассказываем дальше.

Что известно о происхождении нового варианта коронавируса

В четверг, 25 ноября, стало известно об обнаружении нового варианта COVID-19, еще более опасного, чем предыдущие, и устойчивого к вакцинам, Однако который не является очень распространенным. По мнению британских экспертов, новый вариант COVID-19 возник в Ботсване. Штамм содержит 32 мутации.

Британский генетик предположил, что штамм мог возникнуть во время длительной инфекции у человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного СПИДОМ.

В частности доктор Том Пикок, вирусолог из колледжа Лондона, который первым заметил распространения нового штамма, описал комбинацию мутаций в варианте как "ужасную" и назвал его "худшим чем все остальные".

Однако другие ученые заявили, что беспрецедентное количество мутаций штамма может сделать его "нестабильным", не давая получить широкое распространение.

Сообщалось, что в Ботсване выявлены три заражения новым штаммом, в Южной Африке – шесть, а также один случай в Гонконге.

Фото из открытых источников

В пятницу, 26 ноября в Бельгии подтвердили один случай заболевания новым вариантом COVID-19. Вирус обнаружили у человека, который приехал из-за границы.

В субботу, 27 ноября, стало известно, что в Великобритании подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Они связаны с поездками в Южную Африку.

Впоследствии стало известно, что в Чехии изучают первый случай заражения новым вариантом коронавируса "Омикрон". В то же время Германия заявила, что штамм также попал в страну.

В Нидерландах заражение новым вариантом коронавируса "Омикрон" подтвердили у 13 путешественников из ЮАР.

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Что известно о новом штамме

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". Также квалифицировала новый штамм болезни COVID-19 как вызывающий беспокойство.

В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим штаммом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство. Число случаев этого штамма, вероятно, увеличивается почти во всех провинциях ЮАР", - говорится в сообщении.

В ВОЗ сообщили, что проводится ряд исследований, которые должны дать возможность оценить этот новый штамм вируса.

На экстренном заседании ВОЗ оценила новый вариант коронавируса, как вызывающий беспокойство.

Чем опасен штамм "Омикрон"

Сейчас ученые не дают выводов о степени опасности штамма из ЮАР. Ведь времени изучения нового варианта COVID-19 еще недостаточно, однако причины для беспокойства существуют.

Некоторые из обнаруженных мутаций облегчают быстрое распространение вируса, что может привести к стремительному росту числа инфицированных.

Фото из открытых источников

Вирусологи из Британии предполагают, что мутации обеспечивают вирусу высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Согласно их заявлению, комбинация изменений в белке у нового варианта "ужасная", и он может быть "хуже, чем что-либо еще".

Защитят ли имеющиеся вакцины от вируса

Ученые уже сообщили, что большое количество мутаций обнаружено в шиповидном белке вируса, который является мишенью "поражения" для многих вакцин, в частности Pfizer, Moderna.

Среди мутаций есть и те, что затрудняют распознавание вируса антителами организма человека, что может снизить эффективность вакцины.

Также, вероятно, новый вариант радикально отличается от того, который вышел из Китая. Это означает, что вакцины, разработанные с использованием исходного штамма, могут быть менее действенными.

Американская компания Moderna заявила о начале разработки вакцины против южноафриканского штамма коронавируса.

Moderna уже исследует в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций, подобных возникшим в штамме "Омикрон". Результаты эксперимента прогнозируются в течение ближайших недель.

Первый кандидат (мРНК-1273.211) содержит несколько мутаций, присутствующих в штамме "Омикрон", которые также присутствовали в штамме "Бета". Второй кандидат (мРНК-1273.213) включает в себя множество мутаций, присутствующих в штамме "Омикрон", которые также присутствовали в штаммах "Бета" и "Дельта".

Европа снова закроет границы?

Из-за обнаруженного варианта коронавируса с многочисленными мутациями некоторые европейские страны решили остановить авиасообщение или запретить въезд из стран юга Африки.

Так, Франция объявила о приостановке рейсов из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини минимум на 48 часов. Людей, которые бывали в этих странах в течение последних 14 дней, попросили как можно быстрее сообщить об этом и сдать тест.

Италия временно запретила въезд тем, кто бывал в этих странах в течение последних 14 дней.

Также Нидерланды запретили рейсы из указанных стран с полудня 26 ноября. Жители Нидерландов смогут вернуться домой, но с самоизоляцией и двумя тестами.

В Австрии за ограничениями, которые вступили в силу с полуночи 27 ноября, запретили авиарейсы и въезд из указанных стран. Граждане Австрии смогут вернуться домой, но с требованием специальной регистрации, 10-дневного карантина и отрицательного теста.

Кроме того, Хорватия ввела запрет въезда, исключения возможны только с 14-дневным карантином и тестированием.

На этом фоне правительство Швейцарии приняло решение запретить все полеты из Ботсваны, Лесото, Мозамбика, Намибии, Зимбабве и других стран Южной Африки. Запрет действует неограниченный срок.

При этом Всемирная организация здравоохранения предостерегла от поспешного введения ограничений на поездки в связи с новым вариантом коронавируса.

"На данный момент мы предостерегаем от принятия мер по поездкам... ВОЗ рекомендует странам продолжать применять "научный подход", основанный на оценках риска при принятии каких-либо мер", - сказал пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Кроме того, он добавил, что потребуется несколько недель, чтобы определить трансмиссивность нового COVID-штамма и эффективность вакцин к нему.

"Мы еще очень мало об этом знаем. Что мы действительно понимаем, так это то, что этот вариант имеет большое количество мутаций. И проблема заключается в том, что когда существует так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса", - отметила эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керхове.