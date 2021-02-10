Тюрьмы на вес золота: Зачем распродадут украинские колонии и когда с молотка уйдет первая

В Украине вот-вот начнется продажа тюрем Фото из открытых источников

Для Украины продажа тюрьмы – это беспрецедентный случай

За реформирование украинских исправительных учреждений Министерство юстиции взялось еще весной 2020 года. Тогда стало известно о планах ведомства обустроить в колониях платные камеры повышенного комфорта и изменить условия пребывания людей в тюрьмах. Также в Министерстве решили создать две "модельные тюрьмы" под Киевом и Львовом, чтобы тестировать там западные практики.

И вот теперь Минюст подошел к реальным действиям в реализации программы "Большой приватизации тюрем". Стало известно, что в ближайшее время запланировано продать ряд исправительных учреждений по всей стране и обогатить этим государственный бюджет.

Далее рассказываем, зачем Минюсту понадобилось продавать тюрьмы прямо сейчас и какое заведение уйдет с молотка уже совсем скоро.

История вопроса с продажей тюрем

В июне 2020 года Министерство юстиции вместе с группой народных депутатов зарегистрировало проект закона № 3591, который позволяет продавать на государственном уровне так называемые замороженные тюрьмы.

30% суммы, полученной от приватизации тюрем, поступят в государственный бюджет, а остальные 70% останутся в Министерстве юстиции. Именно их планируют использовать для строительства новых исправительных учреждений, а также реконструкции старой тюремной инфраструктуры.

В Минюсте утверждали, что это чрезвычайно выгодно для тех, кто намерен использовать земельные участки под застройку или для ведения бизнеса. Уже в ноябре 2020 года стало известно, что в Украине собираются продать несколько десятков неиспользуемых тюрем. Прошло три месяца и ведомство приступает к воплощению своей идеи – в ближайшее время должен быть выставлен на аукцион один из исправительных центров в Киевской области.

В конце декабря в министерстве сообщили, что в течение 2021 года хотят приватизировать по меньшей мере четыре тюрьмы.

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Что известно об Ирпенской тюрьме

Министерство юстиции и Фонд государственного имущества Украины в середине февраля планируют продать с аукциона Ирпенский исправительный центр №132 в поселке Коцюбинское под Киевом. Стартовая цена объекта составит более 220 миллионов гривен, а первые торги состоятся уже в марте. Эта тюрьма может стать первым заведением, которое продадут в рамках программы "Большая приватизация тюрем".

Ирпенский исправительный центр УНІАН

Государственный исправительный центр расположен в центре поселка Коцюбинское в 6 километрах от киевской станции метро "Академгородок" и занимает площадь 8.2 гектара. Тюрьма перестала работать по прямому назначению в августе 2019 года. Однако ежегодно на содержание и охрану учреждения государство тратило по 3 миллиона гривен из бюджета.

Министерство юстиции предполагает, что новые владельцы смогут использовать территорию для собственных частных целей – к примеру, построить бизнес-центр, логистический комплекс или жилой комплекс с квартирами. В Минюсте уверены, что желающих купить объект достаточно, и если будущий владелец захочет строить жилой комплекс, то будет иметь готовую спортивную площадку, так как она здесь уже есть.

Зачем продавать тюрьмы?

В рамках программы "Большая распродажа тюрем" запланировано продавать исключительно "законсервированные" тюрьмы, которые не работают по назначению или находятся в плохом состоянии. В течение определенного времени их освободят, а помещение приватизируют, то есть продадут.

Минюст планирует выставить на аукцион имущество 35 тюрем разных регионов Украины. Средства, вырученные от продажи, должны избавить государство от регулярных убытков от содержания тюрем, а также обеспечить поступления в бюджет, что в свою очередь будет способствовать строительству новых исправительных центров уже по европейскому образцу.

"Каждое из этих заведений, расположенных по всей территории Украины, уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно", - пояснили в Министерстве юстиции.

Среди тюрем, которые планируется продать первыми, Львовская исправительная колония № 48 и Южная исправительная колония № 51. Стартовые цены и перечень имущества опубликуют чуть позже. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, колония № 51 расположена в Одессе на Люстдорфской дороге, 9. Площадь земельного участка составляет 5,98 га, площадь зданий - 14 482 квадратных метров. Эта колония пострадала в мае 2019 года во время бунта осужденных, которые ее подожгли, поэтому ее помещения стали непригодными для использования.

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Немного о реформировании исправительной системы

В апреле 2020 года Кабинет министров поддержал введение платных камер повышенного комфорта, а Министерство юстиции решило продавать подарочные сертификаты в платные камеры СИЗО. Сертификат можно приобрести онлайн, а действовать он будет в течение шести месяцев. В Минюсте пообещали "клиентам" круглосуточную охрану и трехразовое питание.

В сентябре прошлого года ведомство изменило правила распорядка в СИЗО. Там могут появиться холодильники, мультиварки, настольный теннис, разнообразные тренажеры.