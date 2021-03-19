Тюльпановые поля, курорты и крепости: Где отдохнуть и что посмотреть на Буковине

Тропами через горы, крепости и наскальные монастыри

Хотинская крепость Фото из открытых источников

Черновцы известны улицей Ольги Кобылянской с уютными кафе, национальным университетом им. Ю. Федьковича и памятниками архитектуры. Каждый год тысячи туристов приезжают сюда, чтобы посмотреть на них.

Черновицкая область – регион, который подчеркивает величие города. Здесь можно побывать в Хотинской крепости, пещерах и тюльпановых полях с миллионами цветов. Что обязательно стоит посетить на Буковине, читайте далее в нашем материале.

Хотинская крепость

Это фортификационное оборонительное сооружение времен Средневековья. Оно расположено в городе Хотин Черновицкой области. Дата постройки неизвестна. В исторических источниках есть свидетельства о том, что деревянный замок с незначительными укреплениями появился в VІІІ веке.

Исследователи считают, что первые каменные фортификации появились во времена правления короля Руси Даниила Галицкого. Они были нужны, чтобы защищать земли от нашествия монголо-татар в XIII в. Позже сооружение отличилось во время Хотинской войны в 1621 году. Оно прославило украинского гетмана П. Конашевича-Сагайдачного и его казаков. Некоторые историки считают, что победа над войсками Османской империи остановили экспансию янычар в Западную Европу.

В XIX в. твердыня потеряла стратегическое значение. В 1856 году ее статус как военного объекта отменили. С 2000 года это государственный историко-архитектурный заповедник "Хотинская крепость". Он имеет площадь более 16 га. В то же время крепость признана одним из "семи чудес Украины" по итогам всеукраинской акции. Внутри часто проводят праздники казацкой победы и международные фестивали. Можно взглянуть на картинную галерею, историю артиллерии, и тому подобное.

Пещеры

Довбуша. Расположена в селе Подзахаричи Путильского района. Это памятник природы местного значения в Украине. Имеет площадь 0,1 га. Пещера является вертикально опущенной трещиной тектонического происхождения в песчаниках.

Длина пещеры 22 м, ширина хода — до 1,5 м, высота 3-6 м. По преданию раньше она была длиннее. Местность чем-то похожа на шахту, поскольку сначала есть вертикальный спуск 2,5-3 м, а потом начинается тоннель. Предполагают, что в пещере раньше скрывался главарь движения украинских опришков Олекса Довбуш.

Пещера Довбуша в селе Подзахаричи Черновицкой области Фото из открытых источников

Золушка. Расположена на территории Молдовы и Черновицкой области. С украинской стороны вход в селе Подворное. Имеет длину ходов около 91 километра. Это третья по длине гипсовая пещера в мире. До ХХ века была затоплена. Отличается большими размерами подземных галерей. Здесь также находили один из редких минералов – бернесит. До сих пор неизвестно как он туда попал, поскольку он характерен для океанских впадин. Пещера трехуровневая.

Пещера Попелюшка в Черновицкой области Фото из открытых источников

Буковинка. Также известна как Мертвая Лиса. Расположена в с. Стальновцы Новоселицкого района. Открыта в 1976 году. Пещера является трехэтажным лабиринтом длиной более 5 километров. Именно здесь обнаружили первые сталактиты на Буковине. Это геологический памятник общегосударственного значения.

Пещера Буковинка в Черновицкой области Фото из открытых источников

Тюльпановое поле

Расположено в селе Мамаевцы Черновицкой области. В этом году здесь высадили цветов на площадь в 3,5 гектара. Это обусловлено тем, что в 2020 году тюльпановое поле почти не работало. Теперь здесь можно увидеть фактически вдвое больше этих растений. Большинство сортов завезено из Нидерландов. Также будет установлено несколько новых фотозон для туристов. Стоит помнить, что в пгт Лужаны есть еще одно тюльпановое поле, где растет около 50 видов этих цветов.

Протятые камни и Соколиный глаз

Является геологическим памятником природы местного значения. Расположена недалеко от села Хоровы. Это граница двух районов: Путильского и Вижницкого. Это за 1,5 часа пешком от перевала Немчич. Памятка – группа скал. Они имеют площадь в 2 гектара. Образованы из расчлененных мощных пластов песчаника. Некоторые пронизаны ходами и отверстиями. Отсюда название Протятые камни.

Самую высокую скалу зовут Соколиный Глаз. Ее высота около 40 метров. В ней можно увидеть каменную арку, которая напоминает глаз. Это результат эрозии. У подножия есть трехкамерная пещера. Сюда войти можно через два входа-отверстия.

Протятые камни недалеко от села Хоровы Черновицкой области Фото из открытых источников

Водопад Королевский

Расположен в селе Банилов-Подгорный Сторожинецкого района. Это границы горного массива Покутско-Буковинские Карпаты. Водопад имеет высоту всего 3 метра. Он образовался на пересечении скального массива рекой Дмитрица, правого притока Малого Серета.

Вода здесь кристально чистая. Горная река – холодная, как и другие, но обычно есть немало желающих окунуться. Летом иногда ловят форель. Склоны рядом пологие, а потому дойти сюда туристы могут без труда. Стоит помнить, что летом здесь очень много людей на выходных.

Водопад Королевский в селе Банилов-Подгорный Черновицкой области Фото из открытых источников

Иоанно-Богословский мужской монастырь

Расположен в селе Крещатик Заставновского района на берегу Днестра. Его можно увидеть на высоте около 200 метров. Это место, где река разделяет два региона. Поэтому отсюда открывается панорама на город Залещики Тернопольской области.

Святыню основали православные монахи-беглецы из Манявского скита в XVII ст. Они разместились в пещерах, которые сделали собственными руками. Через некоторое время монахи были свидетелями странного свечения у целебного источника, которое било прямо со скалы. Поэтому здесь решили возвести часовню с колоколами.

На протяжении своего существования скит закрывали и разрушали. Возрождение духовенства и христианства произошло лишь в конце ХХ века. В последние годы святыню активно развивают. Ныне обитель состоит из часовни над источником, нескольких церквей и различных корпусов. Ежегодно 5 июля совершается Крестный ход длиной в 45 км от г. Черновцы до с. Крещатика.

Панорама на город Залещики с холма Крещатицкого монастыря Фото из открытых источников

Монастырь "Галица"

Галицкий пещерный Свято-Николаевский монастырь расположен в северной части села Галица Сокирянского района. Это восток Черновицкой области. Обитель можно увидеть на правом берегу Днестровского водохранилища.

Монахи в этом месте начали появляться еще в ХІ веке. Некоторые церковные предания указывают на то, что к основанию святыни причастен христианский святой Киевской Руси Антоний Печерский. Предполагают, что активное развитие пришлось на XII в. активная монашеская жизнь была достаточно долгой. Только в XVII в. янычары осквернили обитель.

Было немало неудачных попыток возобновить деятельность. Это удалось лишь в 1988 году. Уже во времена независимости Украины отстроили келью, хозяйственные постройки, трапезную.

Галицкий пещерный Свято-Николаевский монастырь на востоке Черновицкой области Фото из открытых источников

Куда еще можно поехать

Немчич. Перевал расположен на водоразделе рек Черемоша и Виженки. Дорога сюда проложена серпантином. Поблизости есть источники минеральных вод. Это объект туризма. Отсюда начинаются пешеходные маршруты к памятникам природы "Протятые Камни" и "Пещера Довбуша". Ближайшие населенные пункты – с. Виженка и с. Хоровы. В то же время здесь есть международно-туристический комлекс с одноименным названием.

Пейзажи перевала Немчич на Буковине Фото из открытых источников

Город Новоднестровск. Именно здесь расположена Днестровская ГАЭС. Она является популярным объектом индустриального туризма. Это самая высокая гидроэлектростанция в Европе. Имеет высоту плотины 100 метров и длину более 1000 м.

Банченский монастырь. Расположен в с. Банчены. Основан в 1994 году. Здесь можно увидеть два братских корпуса, гостиные, кельи братства и Преображенский храм. Это одна из крупнейших православных святынь Украины.

Банченский мужской монастырь в 20 километрах от Черновцов Фото из открытых источников

Шишковые холмы. Расположены неподалеку села Нагоряны. Это геологический памятник природы, где можно увидеть редкие наскальные растения. Имеет площадь в 12 гектаров.

Шишковые бугры неподалеку Нагоряны в Черновицкой области Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Черновицкой области, в котором рассказывается о достопримечательностях областного центра: Национальном университете им. Ю. Федьковича, Центральной площади и здании в форме корабля.

Также есть материал о Кировоградской области, где можно прочитать о старинных водяных мельницах в форме дворцов, водопадах равнинной Украины и Хуторе Надия известного драматурга И. К. Карпенко-Карого.