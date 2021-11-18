"Тысяча от Зеленского": Кто, когда и как сможет получить деньги и на какие услуги их разрешат потратить

Обещанную тысячу гривен получат все граждане, которые полностью вакцинировались от коронавируса, независимо от даты прививки

Банкнота 1000 грн. Фото НБУ

В Украине в День Святого Николая стартует новая программа поддержки населения и бизнеса в период пандемии COVID-19. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что каждый, кто вакцинировался от коронавирусной болезни, получит 1000 грн. Однако потратить ее можно будет на определенные услуги или товары.

Подробнее о нюансах получения средств и отношении общества к новой программе рассказываем далее.

Кому выплатят средства за вакцинацию

В понедельник, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто прошел полный курс вакцинации сможет получить 1 тысячу гривен. Программа стартует 19 декабря, а средства будут начисляться через приложение "Дія" или выдаваться альтернативными путями тем, кто не имеет смартфонов.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров уточнил, что средства получат все граждане, которые привились от коронавируса и до 19 декабря, и после старта программы.

По словам Владимира Зеленского, на программу планируют выделить 3 млрд гривен до конца этого года и такую же сумму в начале 2022 года. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заверил, что на полторы недели декабря (средств, - ред.) хватит в любом случае в этом бюджете, а в следующем будут предусматривать соответствующие программы.

Фото из открытых источников

А в четверг, 18 ноября, Верховная Рада Украины рассмотрела и приняла за основу в первом чтении законопроект о выделении тысячи гривен всем полностью вакцинированным гражданам.

"3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования. Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19", - указано в пояснительной записке к проекту.

Вознаграждение вакцинированным или поддержка бизнеса

Президент Украины рассказал, что власти разрабатывают новые программы поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса. Один из инструментов заработает в ближайшее время. Это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других, а именно креативный, спортивный и транспортный сектор", - заявил глава государства.

В то же время одна из программ поддержки, как отметил президент, это финансовое вознаграждение всем, кто прошел полный курс вакцинации.

Зеленский подчеркнул, что деньги можно будет потратить на:

абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;

билет в кинотеатр или театр;

поход в музей;

билет на железнодорожный или авиаперевозки.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил содержание новой программы. "На самом деле это масштабная (на несколько миллиардов гривен) программа по поддержке бизнеса. Просто деньги отдают опосредованно, через потребителей. Таким образом власть, во-первых, демонстрирует благодарность людям, решившим вакцинироваться, и поощряет тех, кто еще колеблется, а во-вторых, помогает именно тем предпринимателям, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений", - отметил Никифоров.

В то же время он уточнил, что механизм выделения денег еще прорабатывают, однако уже на нынешнем этапе можно сказать, что это не будет выплата наличных. "Это будет некий ваучер, или сертификат, или депозит – называйте, как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но обобщенно – это культура, путешествия и спорт. Поэтому есть и третий плюс от программы – поощрение культурного и спортивного развития украинцев", - добавил он.

Процесс получения денег гражданами, имеющими приложение "Дія", и теми, кто его не имеет, будет отличаться. Относительно сроков Никифоров посоветовал ориентироваться на даты, названные президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Субсидия не пострадает

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что никаких налогов с послевакцинных 1000 гривен, которые на днях анонсировал президент Зеленский, начисляться не будет. Кроме этого, эти средства никоим образом не повлияют на получение субсидии.

Национальная служба здоровья Украины

"3 млрд грн направляем на программу в этом году и еще 3 млрд грн — в начале следующего с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", - написал Шмыгаль и добавил: "Никаких налогов на эту 1000 гривен начисляться не будет. Эти средства никоим образом не повлияют на получение субсидии".

Тысяча от президента: за и против

После объявления новой программы поддержки населения в период пандемии коронавирус оценки целесообразности такого инструмента и рядовых граждан, и чиновников разделились. Одни считают, что программа будет стимулировать вакцинацию, другие заявляют о дискриминационной составляющей.

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский отметил, что обещанная президентом Владимиром Зеленским тысяча гривен для тех украинцев, которые пойдут и вакцинируются от коронавируса, служит стимулом сделать прививку и тем самым избежать введения в стране локдауну.

"Главное, что здесь нельзя ставить вопрос о том, что эта 1000 грн - это плата за вакцинацию. Это некий бонус тем людям, которые заботятся о своем здоровье. И это поддержка тех сфер, которые являются более уязвимыми, с точки зрения введения этих карантинных мероприятий. Это сфера перевозок транспортом, сфера услуг и сфера культуры. В этом случае абсолютно логично, что президент выступил с такой инициативой. Люди все равно получают эту 1000 грн, а потом найдут, куда ее потратить" - заявил он.

Политолог Руслан Синельников заявил, что тысяча гривен только одному слою населения в противовес другому – это по Конституции недопустимая дискриминация. "Если мы говорим о помощи украинским гражданам, то она должна быть выдана всем совершенно в равной степени, и никто не может иметь приоритета одних над другими ни по цвету, ни по нации, ни по языку, ни по любым другим признакам (по признакам медицинских процедур)", – отметил эксперт.

Синельников подчеркнул, что люди старшего возраста, которые вакцинированы, покупают в первую очередь в магазинах самые дешевые товары.

В общем, денежное поощрение к вакцинации является хорошей идеей, и она не является украинским ноу-хау, отметил финансовый аналитик Сергей Фурса. В то же время, по его мнению, ограничения на использование средств следует скорректировать, ведь сейчас предложенные больше направлены на молодежь, тогда как к вакцинации надо поощрять старшее поколение. Кроме того, по его словам, власть должна не только призывать к прививке, но и вынуждать граждан к вакцинации.