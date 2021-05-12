Туризм в условиях пандемии: Когда введут в обращение COVID-паспорта в Украине и мире

Паспорт вакцинации Фото из открытых источников

В ЕС перенесли принятие COVID-паспортов, а в Украине подобные документы планируют ввести до 1 июля

Из-за пандемии коронавируса и возникновения новых мутированных штаммов многие страны до сих пор не открыли границы для туристов. Чтобы возобновить путешествия, рассматривают возможность внедрения так называемых COVID-паспортов или сертификатов. Соответствующая работа ведется и в Европе, и в Украине.

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Ковидный сертификат в Украине

В Украине планируют разработать внутренний ковидный сертификат в кратчайшие сроки, чтобы он заработал уже с 1 июля. Ковидные сертификаты – это рабочее название внутреннего документа, который будет содержать данные о вакцинации, о сделанных отрицательных ПЦР-тестах или о выздоровлении от COVID-19. Данные будут вносить через электронную систему охраны здоровья, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или на портале "Дія".

По словам главы Минздрава Максима Степанова, известно, какие потенциально данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, поэтому "нам надо давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который потом будет интегрирован с сертификатами ЕС".

В то же время до внедрения ковидных сертификатов украинцы, привитые двумя дозами вакцины, смогут получить по запросу бумажное международное свидетельство о вакцинации, которое сейчас действует.

Кроме этого, глава Минздрава отметил, что запуск внутреннего ковидного сертификата будет иметь определенные преимущества, ведь, таким образом, украинцы будут заинтересованы в том, чтобы проверяться на COVID-19 при первых же симптомах и не заниматься самолечением.

Максим Степанов убежден, что украинцы, которые вакцинировались от коронавирус, будут иметь преимущества после внедрения COVID-сертификатов. Речь идет прежде всего о преимуществах во время посещения развлекательных мероприятий и путешествий. По словам главы Минздрава, таким образом ведомство планирует мотивировать украинцев "более сознательно относиться к своему здоровью".

При этом заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер отметил, что введение COVID-сертификатов не будет означать, что сразу можно будет ездить в европейские страны. Поскольку соответствующее решение должен принять Евросоюз.

А министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов отметил, что Украина готова к введению COVID-паспортов для возрождения туризма в мире на фоне пандемии коронавируса.

"Относительно паспортов вакцинации или иммунных паспортов... Мы технически готовы к их внедрению. Мы ждем решения Европейского Союза - для того, чтобы полностью синхронизироваться с ними", - отметил он.

Что с COVID-паспортами в ЕС

В середине апреля страны Европейского Союза официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествий. Это станет шагом к восстановлению туризма этим летом. Сертификаты позволят вакцинированным, тем, кто выздоровел от COVID-19, или людям с отрицательными результатами тестов на коронавирус, легче путешествовать в пределах ЕС.

27 стран-членов ЕС взяли на себя обязательство подготовиться к запуску сертификатов к лету 2021 года.

В ЕС анонсировали, что уже в мае начнутся испытания COVID-паспортов. В частности, Греция планировала принять участие в тестировании "цифровых зеленых сертификатов", которые подтверждают, что их владельцы привиты от болезни COVID-19.

Однако в начале мая в Европейском Союзе перенесли принятие COVID-паспортов. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил: "Мы говорили вчера (7 мая, - ред.) о зеленых сертификатах. Мы договорились, что 25 мая (на следующем саммите лидеров ЕС, - ред.) мы вернемся к этой теме с целью найти общее соглашение по этому важному вопросу".

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В каких странах действуют COVID-паспорта

Документы, в которых отражена информация о наличии у человека прививки от коронавируса, уже ввели в некоторых странах. Однако сейчас речь идет о сертификатах внутреннего использования.

Так, в Дании ввели COVID-сертификат, который подтверждает, что владелец получил отрицательный тест на коронавирус в течение последних 72 часов, был привит или недавно выздоровел от COVID-19. С помощью этого документа люди смогут получить доступ к местам, которые были запрещены из-за пандемии.

Цифровой медицинский пропуск в настоящее время доступен через приложение для мобильных телефонов.

А 10 мая Кипр завершил третий частичный локдаун, введя новую систему "пропусков безопасности" от коронавируса, что позволяет людям свободно передвигаться.

Теперь киприоты, которые хотят посещать общественные заведения, должны будут предъявлять COVID-паспорт. Получить его могут лица, имеющие по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса; которые болели коронавирусом за последние шесть месяцев; имеющие действующий 72-часовой отрицательный ПЦР или экспресс-тест. Он будет временной мерой, действующей до 31 мая.