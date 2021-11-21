Туризм в Польше: Каналы, ратуши и водные трамваи, или Как провести день в Быдгоще

Что смотреть в центре, где найти старинные мельницы и водные трамваи

Город Быдгощ Фото из открытых источников

Соседняя Польша – одно из самых дешевых направлений для отдыха. Билеты туда можно было достать только за 300 или 500 грн. Да и достопримечательностей там хватает тоже: исторические центры городов, ратуши, музеи и тому подобное.

И пока немало украинцев выбирают Варшаву или Вроцлав, чтобы провести уик-энд, некоторые места остаются без внимания. Город Быдгощ не является исключением – он наполнен историческими сооружениями и возможностями для туристов. Поэтому, какие лучшие достопримечательности в нем стоит искать путешественникам, читайте далее в нашем материале.

Старый Город

Расположен в центре Быдгоща, недалеко от реки Брда. Оно застроено старинными сооружениями. Можно увидеть много магазинов. Основой композиции выступает Старый Рынок. Его основали еще в XIV веке. Во всем мире он известен комбинацией зданий в различных архитектурных стилях. Это неоклассицизм, ренессанс, эклектика и модерн. Обязательно стоит увидеть помещение Ратуши – памятник XVII в.

Старый город в Быдгоще Фото из открытых источников

Мельничный остров

Является пространственным сердцем города. Расположен возле Старого города. В Средневековье был важным промышленным центром. До сих пор видно несколько мельниц еще с начала ХІХ века. Их украсили и превратили в архитектурные памятники. Есть много зеленых насаждений, пешеходные мостики и другие здания из красного кирпича, которые создают особую атмосферу. Кроме того, это именно то место, где можно понаблюдать за водоплавающими птицами. А еще часть острова неофициально называют Быдгощанской Венецией.

Мельничный остров в Быдгоще Фото из открытых источников

Быдгощский канал

Расположен на севере центральной Польши. Соединяет бассейны рек Висла и Одра. Имеет длину 27 км и глубину до 2,5 м. Его строительство начали еще в 1773-1774 гг. К этому привлекли около 10 тыс. рабочих, а 2000 из них трагически погибли. Был перестроен в начале ХХ века.

С тех пор большую часть набережной реконструировали. Теперь вдоль канала можно кататься на велосипедах и просто гулять. Частично место превратили в парк, а потому видны опрятные аллеи.

Быдгощский канал Фото из открытых источников

Быдгощский кафедральный собор

Больше известен как Собор Святого Мартина и Святого Николая. Это католическая церковь XV века. Считается самой ценной достопримечательностью Старого города. Ее история начинается еще с 1346 года. Тогда построили деревянную церковь. В Средние века возвели храм в неоготическом стиле. Больше всего туристов привлекают ренессансные дубовые двери. Также стоит отметить уникальное количество цветов в интерьере, что не является характерным для этого региона. Центральным элементом храма много лет выступает главный алтарь.

Быдгощский кафедральный собор Фото из открытых источников

Водонапорная башня

Была достроена в 1900 году. Ее можно найти в районе Шведерово. Имеет цилиндрическую форму. Внутри есть резервуар, который в течение 90 лет обеспечивал бесперебойное снабжение воды потребителям. Башня предстает перед туристами в неоготической форме и имеет высоту 45 метров.

Есть смотровая терраса, которая длительное время была закрытой. Сейчас играет роль музея водопроводной станции. В нем хранятся фотографии, аксессуары для ванны и туалета. Также есть первые куски труб для местных водопроводных сооружений.

Водонапорная башня в мисит Быдгощ Фото из открытых источников

Новая Опера

Берет свое начало в 1956 году. Расположена на берегу реки Брда. Строительство Новой Оперы помогло выйти искусству страны на высшую ступень. Здесь начинали свою карьеру известные польские представители оперы: Юзеф Фуллер, Флориан Скульски и многие другие. На сцене появлялись группы театров Москвы, Киева, Минска и Лиссабона. За сезон в Новой Опере иногда проходит около 40 тыс. спектаклей. Снаружи сооружение приобретает особые цвета в вечернее время.

Новая Опера Фото из открытых источников

Фонтан "Потоп"

Является едва ли самой известной достопримечательностью города. Если вы хотите фото на воспоминание, то его стоит сделать именно здесь. Фонтан расположен в парке Казимира Великого. Он украшал это место еще в период 1904-1943 лет. Но потом его использовали для военных целей. Восстановили только в XXI веке. Архитекторы работали над проектом годами.

Все элементы фонтана поворачивали постепенно. Центральной в композиции является сцена библейского потопа. Виднеется мужчина, мертвая женщина у его ног. По бокам есть дополнительные статуи. Это мать-медведица и ее детеныш, а также мужчина, который борется за собственную жизнь. Уникальный эффект создан с помощью поверхности вокруг фонтана.

Фонтант "Потоп" в Польше Фото из открытых источников

Водный трамвай

Если у вас есть желание посмотреть на Быдгощ с другой стороны, стоит воспользоваться водным трамваем. Он курсирует по местному каналу. Вы сможете осмотреть исторические сооружения на водоеме и много других интересных вещей. Одно судно может вместить 28 человек одновременно. Круизы обычно длятся от 50 до 70 минут.

Водный трамвай Фото из открытых источников

Exploseum

Это музей промышленной архитектуры под открытым небом. Он расположен на окраинах города и совмещен с музеем техники ХХ века. Построенный вокруг фабрики боеприпасов нацистской Германии времен Второй мировой войны DAG Fabrik Bromberg. Значительную часть места составляют подземные ходы. Они соединяют здания фабрики.

Экспозиция также охватывает жизнь военнопленных и узников концлагерей разных наций, но преимущественно поляков. Некоторые части посвящены их диверсионным актам. В крупнейшем сооружении вы сможете лучше узнать историю оружия и взрывчатых материалов еще с XV века.

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А если этого недостаточно, то можно посетить зоопарк, проехаться на историческом автобусе или посмотреть на скульптуру мужчины, который преодолевает реку.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Кракове, в котором рассказывается о стоимости перелета в город, Королевском замке на Вавеле и соляных шахтах в городе Величка.

Также есть материал об отдыхе в Эстонии, где можно прочитать о дворцово-парковом комплексе Екатериненталь, порте и музее Леннунсадам и Таллинской Ратуше.