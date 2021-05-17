Туризм в поисках цветов: Где сделать фото на фоне лаванды и сколько это стоит

Путешествуем по лавандовым полям Киевской области, Закарпатья и не только

Фотографии на фоне лаванды Фото из открытых источников

Украина – это место, где есть все для туристов. Смелые могут ехать в места для экстремального отдыха, другие – посещать целые регионы с замками, крепостями и водопадами.

Кроме того, в нашей стране расположено немало мест с уникальными цветами. Например, в Ужгороде весной цветет сакура, а об Умани нечего и говорить. Но в последние годы в Украине приобретает популярность лаванда. Для чего это растение нужно, нужно ли платить за фото с ним и где его искать, читайте далее в нашем материале.

Чем особенна лаванда и где ее искать

Лаванда – это многолетнее растение. Она имеет форму кустов высотой до 50 см. Обычно ее цветение характеризуется розовым, голубым фиолетовым и даже белым цветом. Всего в мире три вида лаванды. Впрочем, сортов – более 30. Самый распространенный вид в Украине – лаванда узколистная.

Это растение является особенным. Лавандовая продукция используется в медицине и косметологии. Именно поэтому на территории Украины постепенно начинают засаживать целые поля. Их владельцы обычно не только позволяют устраивать фотосессии на фоне этих растений, но и производят натуральные эфирные масла. Обычно это целые фермерские хозяйства, где нужно платить определенные средства за посещение.

Как выглядит белая лаванда Фото из открытых источников

"Добропарк"

Расположен в селе Мотыжин Киевской области на 29-м километре Житомирской трассы. Открыт в 2020 году. Его создали супруги, которые высаживали любимые коллекции растений. Это сакуры, сирень, магнолии и гортензии. В парке можно увидеть более миллиона тюльпанов и немало других видов растений из Франции, Бельгии и Англии.

Летом здесь цветет поле с лавандой. Владельцы парка ее планируют подрезать. Поэтому она должна цвести дважды за лето. На территории обустроены аттракционы для детей, есть кемпинг и фудкорд. Также позволяют арендовать велосипеды и корзины для пикников. В мае парк работает без выходных с 10 утра до 8 вечера. В настоящее время билет для взрослых стоит 150 грн. Для детей вход бесплатный.

Лаванда в" Добропарке " Киевской области Фото из открытых источников

Лавандовый гай

Расположен в 38 километрах от столицы в селе Порадовка. В прошлом году здесь было только одно поле. Его сдавали в аренду для фотосессий. Это стоило около 600 грн за компанию из семи человек. В этом году здесь можно будет увидеть 35 тысяч кустов лаванды на еще одном поле площадью в один гектар. Парк планируют открыть в июне. Лавандовое поле будет цвести около трех недель. Цена билетов пока не известна, но их количество будет неограниченным. Их будут продавать на официальном сайте.

oLawander

Это эко-парк, который расположен в 40 километрах от столицы в пгт Дымер. Основан в 2017 году. Его владельцы выращивают клубнику, душистую лаванду и разнообразные ягоды без использования минеральных удобрений и химических средств. В прошлом году лавандовое поле сдавали в аренду для фотосессий. Это стоило 500 грн в час, а бронировать нужно было за две недели.

В этом году гостей ждут с начала июня до конца лета. Цену билетов можно узнать на официальном сайте владельцев. Обычно их начинают продавать за две или три недели до начала цветения лаванды. За фотосессию в прошлом году нужно было платить 500 гривен. Лавандовое поле открыто с 4 утра до 9 вечера.

Лаванда в oLawander в пгт. Дымер Киевской области Фото из открытых источников

Лавандовые поля вблизи города Перечин

Город Перечин расположен на Закарпатье. В нем можно увидеть фермерское хозяйство "Лавандовая гора". Оно имеет площадь около 75-78 гектаров. Здесь растут другие растения тоже. Владельцы имеют собственный онлайн-магазин, где продают лавандовый сыр, косметику и многие другие изделия.

Собственное поле является особенным, ведь расположено посреди живописных горных пейзажей. Сколько стоят фотосессии и стоимость билетов для посещения стоит уточнять по телефону, на официальном сайте или в социальных сетях.

"Луцкий Прованс"

Расположен в селе Лище Волынской области. В общем это небольшое лавандовое поле. Его создала предпринимательница из Луцка. Первые насаждения она высадила только в 2019 году. Подробности по открытию поля можно прочитать на ее официальной странице в Instagram. В прошлом году посещать место не разрешали. Это было нужным, чтобы кусты разрослись.

Поле совсем небольшое – около 10 соток. Можно приобрести саженцы и букеты. Ранее входной билет на двоих стоил 100 грн. Вся актуальная информация относительно этого года можно найти на странице хозяйки в Instagram.

"Луцкий Прованс" В С. Лище Волынской области Фото из открытых источников

Лавандовое поле в селе Тарновцы

Село Тарновцы расположено в десяти минутах от Ужгорода. Его основали супруги в 2019 году. Здесь можно увидеть около семи тысяч кустов лаванды. Владельцы ориентировались на изготовление лавандового эфирного масла.

Сейчас попасть в их хозяйство можно с начала июня. Чтобы попасть, нужно заранее договариваться по телефону или писать в социальных сетях. Вход для взрослых стоит 50 грн. На территории можно находиться сколько пожелаете. Ранее фотосессия стоила 200 гривен. Приезжать стоит до середины июля – в это время лаванда перестает цвести.

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Лавандовое поле в с. Тарновцы на Закарпатье Фото из открытых источников

Лавандовое поле в с. Коршов на Прикарпатье

Село Коршев расположено в Коломыйском районе Ивано-Франковской области. Лавандовое поле стало довольно популярным в прошлом году. Его владелец начинал с 10 кустов. Сейчас на поле можно увидеть более семи тысяч саженцев.

Лавандовое поле в с. Коршов в Ивано-Франковской области Фото из открытых источников

Lavender Family

Расположена в городе Кременчуг Полтавской области. Это еще одна семейная лавандовая ферма. Она была создана преимущественно для фотосессий. Лаванда здесь должна начать цвести в июне. Чтобы посетить это место, стоит общаться с владельцами с помощью социальных сетей.

Lavender Family - лавандовое хозяйство в Полтавской области Фото из открытых источников

Напоследок, не забывайте, что лавандовые поля преимущественно платные, а потому просто приехать и пофотографироваться не получится – входные билеты стоят определенную сумму. Кроме того, не стоит калечить цветы и срывать их без разрешения.

Напоминаем, что ранее выходил материал о местах Украины с тысячами цветов, в котором рассказывается о тюльпановом поле на Буковине, дендропарке в Кропивницком с тысячами тюльпанов и Долине нарциссов на Закарпатье.

Также есть материал о Черкасской области, где можно прочитать о Долине роз, единственном в стране буддистском храме и урочище Холодный Яр.