Туризм по Украине: Новые достопримечательности и путь к "столице подземелий" Европы

Сверхсовременные музеи, уникальные решения и возрождение архитектуры из руин

Экспозиция в Музее науки в Киеве Фото из открытых источников

Туризм по Украине всегда интересен. По всей стране есть немало достопримечательностей. Путешественники могут странствовать по городам и осматривать старинную архитектуру. Кроме того, на территории почти каждой области можно любоваться необычной природой, парками и водоемами.

Впрочем, наша страна не только об этом. Внутренний туризм всегда развивается. Каждый год добавляется что-то новое и уникальное. Появляются сверхсовременные музеи, заповедники, реставрируют старые достопримечательности. Какие интересности создали для туристов совсем недавно, как Луцк может стать всемирно известным и чего ожидать путешественникам в 2021 году, читайте далее в нашем материале.

Музеи и достопримечательности, о которых украинцы узнали недавно

Хмельницкий. Здесь расположен уникальный Музей взрывчатки. Его основал бывший военный офицер-десантник Евгений Бук. Туристы здесь смогут увидеть сотни взрывных экспонатов, которые он собирает более 15 лет. Также есть специальные инструменты, которые использовали саперы и снаряжение.

Музей поделен на три части. Условно – это советский период, война в Афганистане и обычный офицерский стол с экспонатами. Каждая из них имеет особый дизайн и вещи. Например, в Афганской части можно найти часовые взрывчатки, мины-ловушки и манекены воинов. Также есть колонны в стиле черных платков с цветами. Это символ скорби по павшим. Музей расположен на улице Героев АТО, 19/1 (помещение торгового комплекса "Пеликан", остановка "Поликлиника №3").

Как выглядит музей взрывчатки в Хмельницком Фото: Армия Inform

Киев. В городе туристов ожидает Музей науки МАН. Его создали в конце 2020 года. Здесь можно касаться экспонатов. Внутри посетители смогут попасть в пространство, где понятно демонстрируются важнейшие научные достижения человечества, определенные законы природы, и тому подобное. Предлагают покататься на велосипеде с квадратными колесами, путешествовать по космосу, увидеть голограмму высотой в два метра.

Кроме того, есть возможность запустить молнию в катушке Теслы, управлять роборукой, увидеть собственный голос и "память металлов". Наконец, в музее есть гигантская раковина и зеркальный тоннель с оптической иллюзией. Самое яркое украшение – стеклянный потолок, меняющий цвет. Музей работает со вторника до воскресенья. График работы с 10 утра до 8 вечера. Чтобы попасть сюда, нужно ехать на ул. Академика Глушкова, 1 (ВДНХ).

Экспонаты музея науки в Киеве Фото из открытых источников

Черниговская область. В 2021 году здесь официально появились два новых объекта природно-заповедного фонда. Первый – заказник местного значения "Потаманский". Он расположен в пределах Сосницкой общины и имеет площадь примерно в 48 гектаров. Чтобы сохранить природный ландшафт в пойме реки Убедь, восстановить луга и леса, имеющие важное экологическое значение, создали заповедник.

Другой объект – "Болото Тупичевское". Оно окружено сосновым лесом и ольшняком. На этой территории выявлено около 45 видов сосудистых растений, среди которых есть редкие и лекарственные. Создание имело целью сохранить в естественном состоянии водно-болотный массив, который является регулятором уровня грунтовых вод.

Как выглядит заказник "Потаманский" на Черниговщине pik.cn.ua

Как Луцк планирует стать всемирно известным

На днях новость о Луцке стала одним из ключевых событий украинского туризма. В Facebook глава Волынского облсовета Григорий Недопад сообщил о том, что город планируют сделать "столицей подземелий" Европы. Это будет возможным благодаря открытию новых туристических локаций и реконструкции башни Чарторыйских.

В этом проекте заинтересована Польша тоже. Совместными усилиями уже восстанавливают Олицкий замок Радзивиллов. Это поможет сделать локацию популярным туристическим магнитом. Кроме того, во время реставрационных работ в башне Чарторыйских обнаружили новые подземелья. Предполагают, что их можно соединить с Костелом и потенциально даже с Замком Любарта.

Справка для туристов:

Оборонительная башня Чарторыйских. Является одной из самых известных достопримечательностей Луцка. Ее возвели на рубеже XIV–XV веков. Это было необходимо, чтобы усилить защиту Верхнего замка со стороны юга и запада. Сначала сооружение возвели как трехъярусную квадратную постройку из кирпича. С течением времени она стала прямоугольной. Сегодня остатки комплекса примыкают к монастырю иезуитов. Памятник рекомендуют осматривать с улицы Драгоманова.

Чарторыйская башня в Луцке Фото из открытых источников

Олыкский замок. Расположен на Волыни. Это имение благородного польско-литовского рода Радзивиллов. Это дворец в стиле барокко с элементами ренессанса. Его построили в 1564 году. Он выдерживал осады шведов и татар. Некоторое время внутри был военный госпиталь. В частности, сейчас идет речь о временах войны Российской империи против Наполеона Бонапарта. В XIX веке провели масштабную реконструкцию. Также здесь был костел. Сегодня внутри психиатрическая больница. Впрочем, она не мешает туристам осматривать корпуса.

Олицкий замок find-way.com.ua

Замок Любарта. Один из древнейших в Украине. Его история насчитывает более 600 лет. Это сооружение в готическом стиле, которое со временем приобрело черты ренессанса. Раньше на месте крепости было большое укрепленное поселение. Его изменил литовский князь Любарт на фортификационное укрепление. Дело продолжил Витовт. Именно он сделал Луцк Южной столицей Великого княжества Литовского.

Замок Любарта-главная архитектурная достопримечательность Луцка Фото из открытых источников

Туризм 2021 – что принесет год

Еще летом 2020 года министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о реставрации архитектурных памятников. В частности, речь шла о замках и заповедниках. В этом году новый вид должны приобрести следующие достопримечательности:

Подгорецкий замок. Его построили в течение 1635-1640 гг. на месте старого укрепления, которое упоминается в 1530 г. Строили под руководством известных архитекторов Андре дель Аквы и Гийома Левассера де Боплана по указанию тогдашнего владельца бродов и Подгорец, одного из крупнейших магнатов Речи Посполитой – Станислава Конецпольского.

Замок в Подгорцах Фото из открытых источников

Бережанский замок. Основали шляхтичи Синявские. Сооружение имеет пятиугольную форму. Его построили в течение 1534-1554 годов. Замковый двор имеет вид итальянского палаццо. Раньше интерьер был украшен живописью, золотом и серебром. Когда дворец величали Восточным или Украинским Вавелем.

Бережанский замок Фото из открытых источников

Кроме того, планируют восстановить:

Национальный заповедник "София Киевская";

Дворец Потоцких в Одессе;

Оборонительные стены Жовквы;

Николаевскую астрономическую обсерваторию.

И это далеко не все. Как видим, Госагентство туризма и местные власти имеют достаточно амбициозные планы, которые помогут улучшить туризм в Украине. Пока неизвестно, все ли удастся. Впрочем, конец 2020 и начало 2021 годов подарил путешественникам новые туристические локации и возможности.

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