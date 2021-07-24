Туризм для смелых: Где покорить небо на воздушных шарах, сделать селфи в самолете и не только

Что следует знать о путешествия по небу и сколько это стоит

Вертолет Robinson R44 Фото из открытых источников

Путешествовать по Украине или миру всегда в тренде и интересно. Однако иногда есть желание попробовать что-то действительно уникальное. И если вы до сих пор не знаете, что именно, то попробуйте полеты на воздушных шарах, самолетах или вертолетах.

Такой вид отдыха стоит немало. Но он может принести кучу новых эмоций. Только представьте как вы покоряете небо на рассвете или видите уже известные достопримечательности с высоты птичьего полета. Сколько стоит такой вид досуга, почему стоит выбрать экскурсии на самолетах и о других нюансах такого туризма, читайте далее в нашем материале.

Что нужно знать о полетах

Довольно часто люди имеют вопрос совершают ли полеты на вертолетах и самолетах зимой. Ответ: однозначно да. Если вы хотите попробовать, то это можно сделать в любое время года: даже зимой. Главным условием для полетов является отсутствие тумана, осадков и гололеда на взлетных полосах.

А вот с воздушными шарами несколько сложнее. В небо они тоже могут подниматься в холодное время. Но скорость ветра не должна превышать 4-7 м/с. Самые благоприятные условия – около шести утра, а потому просыпаться придется рано. Цены на такой вид услуг обычно включают трансфер до места старта и обратно, инструктаж и празднование с шампанским первого полета уже после приземления.

Полеты на самолетах, вертолетах и шарах доступны на аэродромах любого крупного города Украины. Сейчас есть ряд различных компаний, предлагающих свои услуги.

Воздушные шары над Каменцем-Подольским Фото из открытых источников

Воздушные шары и аерошути

Если вы выбрали такой вид досуга, то стоит начать с выбора города. Это важно, ведь, например, в Киеве аэродромов больше, а потому и вариантов тоже много – Макаров, Васильков, Белая Церковь и тому подобное. Попасть на воздушный шар довольно просто. Вы заходите на сайт, который вам по душе и выбираете то, что вам нужно. Обычно компании предлагают такие варианты полетов:

Один с группой лиц;

Пар;

Семейный;

Три или четыре человека.

По желанию можно выбирать специальные фотосессии, съемки и даже мастер-классы. Как один из вариантов, некоторые признают в любви на шаре-сердце или уже празднуют свадьбу.

Виды полетов на воздушных шарах Скриншот ZIK

Цены на полеты в Киеве выглядят следующим образом:

Соло-полет с группой-от 3500 грн;

Два человека - от 9500 грн;

Три или четыре человека – в пределах 9000 – 12000 грн.

За семейный полет компании хотят получить 8000-9000 грн. Также есть возможность наблюдать всей Украиной и Киевом за 22 000 и 12 000 гривен соответственно.

В Львове, чтобы наблюдать за городскими пейзажами с высоты птичьего полета одному придется отдать лишь 3000 грн. Если это две или три лица, то плата составляет от 10 000 грн. Такая же цена и в Харькове, но за полет одному придется отдать аж 5000 грн.

Чтобы разнообразить впечатление, можно попробовать аэрошут. Это легкий летательный аппарат, имеющий 2 модуля – тележку с двигателем и креслами, а также крыло – оно напоминает привычный парашют. Аерошути разгоняются по земле. Затем крыло-парашют поднимается в воздух и начинает свой полет. Даже если отключить двигатель, он плавно опустится на землю. Такое удовольствие стоит 100 грн в минуту. Ограничение-вес лица до 140 кг.

Аэрошут Фото из открытых источников

Полеты на вертолетах

Довольно часто в мегаполисах видны вертолеты. Они часто летают и мы не всегда знаем почему именно. На самом же деле в большинстве случаев люди арендуют летательные аппараты и наслаждаются видами на столицу.

В частности, туристам предлагают экскурсии на таких вертолетах: Robinson R22, 44 и 66. Иногда это могут быть Bell 407 или Eurocopter EC120. Стоимость такого досуга будет зависеть от того сколько времени вы планируете летать. В Киеве ситуация выглядит следующим образом:

15 минут в воздухе – от 2200 до 5500 грн в группах для 1-3 человек;

30 минут – от 6256 грн для одного в группе, от 10500 для 2-3 человек;

40-45 минут – 9400-15200 грн.

В общем, если вы хотите путешествовать в группе, будет дешевле. Если хотите быть на борту только с пилотам – надо платить больше.

Стоимость полетов над Киевом Скриншот ZIK

В Днепре за полет на двоих хотят получить 14500 грн. Видеосъемка стоит дешевле. В некоторых регионах Украины есть специализированные полеты над мостами, крепостями или каньонами. Напоследок, в Одессе и Львове больше экскурсий на самолетах.

Экскурсии на самолетах

Новую эпоху экскурсий на самолетах открыла авиакомпания МАУ совсем недавно. С этого года в ней предлагают особые полеты над Киевом. Их продолжительность - полтора часа. На Embraer 195 предлагают пролететь на высоте в 900 м над Днепром, а также увидеть Чернобыль, Припять и Гостомель.

Путешествие особенным делает возможность задавать вопросы пилотам и селфи в кабине с ними. После приземления также предусмотрен осмотр воздушного судна Boeing 777. Вместе с питанием вся экскурсия стоит 3080 грн.

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Самолеты МАУ Фото из открытых источников

Другие компании обычно предлагают обзор города. Иногда это могут быть тест-драйвы, мастер-классы и просто тренировочные полеты. Такой опыт доступен почти в любом областном центре Украины: Луцке, Сумах, Черновцах и тому подобное. Модели самолетов тоже очень отличаются.

За полет продолжительностью 10 минут в Одессе нужно платить 2600 грн. Далее стоимость выглядит так:

Полет на 15 минут с фигурами-от 7500 грн;

20 минут на Як-52 - от 5300 грн;

40 минут - от 6300 грн.

В других городах Украины цены похожи. И напоследок невозможно не вспомнить за особые полеты. Некоторые компании организуют экскурсии над карпатскими лесами и Говерлой.

Самолет над Говерлой Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о воздушных шарах, в котором рассказывается кто именно любит этим заниматься, почему и где в Украине проводят лучшие фестивали полетов.

Также есть материал о первом походе в горы, где можно прочитать о необходимых вещах для первого путешествия, стоит ли путешествовать одному и популярных маршрутах.