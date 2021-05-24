Туризм для малышей: Где искать детские железные дороги и чем они могут быть интересны

Вдоль рек в Ужгороде, в парках Киева и Львова и не только

Паровоз на Киевской детской железной дороге Фото из открытых источников

Без чего нельзя представить ни одно путешествие? Наверное, без транспорта, ведь мы путешествуем с помощью самолетов, автобусов и поездов. Важную роль в странствиях играет "Укрзализныця". Это один из самых дешевых способов добраться в самые отдаленные уголки страны.

Так, в Украине существует сеть обособленных железных дорог. Их называют детскими. И они не только обучают детей будущей профессии, но и поднимают настроение взрослым и детям. Где искать эти железные дороги, чем они интересны туристам и сколько стоят такие поездки, читайте далее в нашем материале.

Детская железная дорога - в чем особенность

Детские железные дороги - это развлекательные и учебные заведения. Они созданы для детей 8-15 лет. Здесь дети и подростки знакомятся с функционированием железной дороги. Сеть путей обычно изолирована от общей. Кроме того, это узкоколейная железная дорога длиной несколько километров, иногда замкнутая в кольцо.

Такие дороги не имеют транспортного значения. Их можно увидеть только в зонах отдыха и парках. Первую железную дорогу на территории Украины построили в Днепре в 1936 году. Путь длиной 1,6 км окружал кольцом площадку атрационов и пруд в парке имени Глобы. В то время не хватало рабочих для промышленной отрасли, а потому большую часть железной дороги строили сами дети.

Дети-ученики Запорожской детской железной дороги find-way.com.ua

Когда и где можно проехаться по детским железным дорогам

Большинство этих сетей работают с конца весны до осени. Об их открытии обычно сообщают региональные медиа. Каждый год появляется расписание движения поездов. Кое-где график отличается от прошлогоднего, а потому его стоит проверять.

Проехаться в каждом регионе Украины не удастся. Детские железные дороги можно увидеть только в восьми городах:

Киев;

Запорожье;

Днепр;

Львов;

Ровно;

Луцк;

Харьков;

Ужгород.

Это одна из самых интересных аттракций не только для взрослых и бывалых туристов, но и для детей. Напоследок, некоторые детские железные дороги могут работать и зимой.

Список детских железных дорог Украины Укрзализныця

Киевская детская железная дорога

Сырецкий парк расположен на правобережье столицы. Это памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. Здесь можно увидеть не только редкие растения, но и детскую железную дорогу. Первый поезд по ней прошел в 1953 году. Под конец ХХ века она переживала упадок. В 2000 г. ее начали восстанавливать. Два года назад провели масштабную реконструкцию – именно она подарила киевлянам немало сюрпризов:

Теперь вокзал станции является мини-копией центрального городского;

Мини-копия Центрального вокзала в Киеве в Сырецком парке Фото из открытых источников

В здании вокзала теперь есть помещение дежурного по станции, дикторская, а также музей истории Юго-Западной железной дороги;

Музей истории Юго-Западной железной дороги Фото из открытых источников

У входа в парк теперь есть старинный паровоз на гранитном постаменте.

Паровоз у входа в Сырецком парке Фото из открытых источников

Большую часть железнодорожного полотна тоже обновили. На путях теперь есть безопасные пешеходные переходы. Построили новый железнодорожный переезд со световой сигнализацией. Для детей организовали детскую площадку.

Подвижной состав обновили тоже. Весь маршрут по парку имеет длину 5,6 км. Время - 30 минут. Билет для взрослых стоит 100 грн, а для детей – 50 грн. График работы с 10:30 до 17:10 с четверга до воскресенья.

Запорожская детская железная дорога

Основана в 1971 году. Расположена в Коммунарском районе, неподалеку от станции "Запорожье-1". Длина железнодорожного полотна сегодня – более 9 км. Это делает ее самой длинной в Украине. Кроме того, она работает круглый год. На пути есть 7 промежуточных платформ и тоннель для отстоя вагонов.

Особенностью этой железной дороги выступают экскурсионные объекты. Это выставочный и аквариумный залы, зимний сад, зооуголок и дендропарк, который занимает более 3 гектаров. Все можно посещать с 15 мая 2021 года при соблюдении карантинных условий.

Поезда пока не ходят. Решение об их движении примут позже. Цена билетов для взрослых – 40 грн, детям – 16 грн. График работы с 08:00 до 16:30.

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Юные железнодорожники в Запорожье Фото из открытых источников

Днепровская детская железная дорога

Это первая детская железная дорога в Украине и вторая в СССР. Длина – 1,6 км Здесь можно видеть только одну станцию - "Парковую". На ней расположены учебные классы, касса и зал ожидания. Вдоль самой железной дороги есть два тоннеля длиной десять и тридцать метров. Подвижного состава тоже немного - 2 тепловоза ТУ2-134 и ТУ2-172 и 6 вагонов различного производства.

Маршрут для туристов на поезде проложен через парк Лазаря Глобы. Его основали еще в XIX веке. Здесь есть картинг-центр и немало аттракционов. Сама железная дорога кольцевого типа. Обычно работает с 10 утра до 15:45 в выходные. Цена билетов - 25 грн.

Подвижной состав Днепровской детской железной дороги Фото из открытых источников

Львовская детская железная дорога

Запуск этой железной дороги планируют 1 июня в 11:00. Открытие состоится на станции "Парковая" в Стрыйском парке. Сегодня железная дорога имеет длину 1,2 км. Впервые была открыта в 1951 году. Имеет 2 станции и тепловозы ТУ2-087, ТУ3-039, 4 вагона Pafawag.

В этом году поездка по детской железной дороге в городе Льва будет стоить 25 грн для взрослых. Будет работать она в течение целого лета по субботам, воскресеньям и праздничным дням. График работы – с 12:00-14:00 и 15:00-17:00. А о вашем приятном путешествии будут заботиться около 150 юных железнодорожников.

Ровенская детская железная дорога

Расположена в центре города, у реки Устье. Построена в 1948-1949 годах. За весь период существования здесь обучалось более 30 тысяч детей. Имеет протяженность 2,5 км. В этом году начала свой 72-й сезон.

Поезд курсирует от станции "Партизанская" до "Озерной" в субботу и воскресенье с 10 утра до 4 вечера. Это одна из самых дешевых детских железных дорог – стоимость билета для взрослого стоит 17 грн.

Поезд Ровенской детской железной дороги Фото из открытых источников

Ужгородская детская железная дорога

Закарпатье - это не только о винных погребах в Мукачево и термальных источниках в Берегово. Одна из потенциальных малоизвестных локаций, которая тоже могла бы привлекать туристов расположена в самом Ужгороде. Это детская железная дорога. Ее длина - 1,1 км.

Во время строительства здесь применяли элементы узкоколеек Закарпатья. Их построили еще во времена Автро-Венгрии. Раньше железную дорогу часто закрывали и открывали. В этом году она вновь возобновила свою деятельность. Первые дни пассажиров перевозили бесплатно из-за отсутствия кассового аппарата. Сейчас железная дорога ждет туристов и горожан в выходные дни с 11:00 до 16:00.

Харьковская и Луцкая железные дороги

"Малую Южную" в Харькове планируют открыть первого июня. Она имеет протяженность 3,6 км. Расположена между парком Горького и лесопарком. Открыта в 1940 году. Сегодня имеет в подвижном составе два тепловоза и 12 пассажирских вагонов. Работает обычно до 31 октября. Летом поезда курсируют почти ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Что будет с Луцкой детской железной дорогой - неизвестно. Ее планировали ликвидировать, но жители смогли отстоять ее существование. Теперь процедура предусматривает передачу железной дороги на баланс города. Впрочем, УЗ затягивает процесс оформления документов.

Харьковская детская железная дорога Фото из открытых источников

Поэтому детские железные дороги - это еще один повод путешествовать в города Украины и брать детей с собой.

Напоминаем, что ранее выходил материал о "Прикарпатскомй экспрессе", который должен соединить сразу три туристических региона.

Также есть материал о достопримечательностях вдоль трассы М29 Харьков-Днепр, где можно прочитать об имении Святополк-Мирских, пруде "Секретный" и мистическом Самарском лесе.