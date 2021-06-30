Тропами крепостей, стен и каньонов: Маршрут выходного дня от Каменца до Хотина
Как доехать, что делать и чего искать путешественникам
Каменец-Подольский - уголок Хмельницкой области, который известен не только в Украине, но и за ее пределами. Сюда приезжают каждый год тысячи туристов отовсюду. Здесь проводят фестивали, потому что тут есть старинные стены и многое другое для самых требовательных путешественников. Впрочем, многие из них забывают об окрестностях.
В Каменце и впрямь можно оставаться долго. Но стоит выехать всего за 30-40 км, чтобы увидеть еще одну жемчужину региона – город Хотин Черновицкой области. В нем также есть немало архитектурных памятников. О маршруте выходного дня в Украине "Каменец-Хотин" и его особенностях, читайте далее в нашем материале.
Как добраться до Каменца
Доехать до города можно двумя способами. Первый - это автобус. Билеты стоят от 350 грн. Средняя цена – 450-550 грн. Также сюда курсирует поезд 769 К. Такой способ доехать будет стоить около 180-200 грн. Да и летом так путешествовать гораздо удобнее. В Каменце-Подольском дойти до центра пешком можно и от автостанции и железнодорожного вокзала.
Сколько стоит аренда жилья
На разных платформах есть немало предложений. Где бы вы ни арендовали жилье, обычно оно будет недалеко от Старого города и всех достопримечательностей. Стандартная цена за такую услугу – от 450 до 700 грн. Бронировать стоит, как минимум, за неделю перед поездкой. В это время будет больше выгодных предложений.
Какие достопримечательности искать в Каменце
Путешествие по туристической жемчужине Украины стоит начать с улицы Князей Кориатовичей. Она будет вести вас к Старому городу по небольшому склону. Сначала вы увидите несколько сквериков. Один – это Майдан Возрождения, другой – посвящен танкистам.
Чуть дальше по улице слева расположена первая известная достопримечательность - Гуннские колодцы. Это одновременно фонтан и сквер. Именно здесь раньше часто проводили разнообразные мероприятия для молодежи. Вода в фонтане имеет бирюзовый цвет – даже кажется, что она пригодна для питья.
Далее по дороге вниз справа будет видна одна из самых известных достопримечательностей – Александро-Невский собор. Это памятник архитектуры конца XIX века. Чтобы взглянуть на него поближе, стоит пройти 300-500 метров. Потом надо вернуться назад и спускаться дальше.
Улица князей Кориатовичей постепенно перейдет в Троицкую. В 5 минутах ходьбы вы увидите Новоплановский мост. Перед ним есть большая карта-схема Старого города. С него открывается первая панорама на скалы каньона речки Смотрич. Есть памятник оленю, а также мост троллей, по которому можно спускаться в Старый город.
Как только вы перейдете мост, можно идти в любом направлении. Здесь обычно все долго бродят, разглядывая старинные здания. Довольно заметно, что местные привыкли к туристам, а потому на вас не будут обращать внимания.
Затем на карте стоит проложить маршрут до башни Стефана Батория. Она является самой мощной из всех в Каменце. Это памятник оборонной архитектуры ХVI века. Внутрь вы не зайдете. Но все внутри хорошо видно через окошко.
Далее двигаться стоит вдоль каньона. За 15-20 минут вы дойдете до Каменец-Подольской крепости – памятника архитектуры, который впервые вспоминают еще в 1374 году. К нему ведет Замковый мост. Вход в твердыню стоит 40 грн.
Маршрут назад, стоит прокладывать по основной улице. На ней сосредоточено немало других достопримечательностей. В частности, вы увидите:
Армянский бастион – фортификационное сооружение прямо на выходе из Замкового моста;
Дом польского магистрата – именно так называют ратушу. Она уже стоит более 400 лет. До 1793 года здесь заседал польский и украинский магистрат.
Напоследок, стоит посетить другие достопримечательности Старого города. Это Русские ворота и считанные остатки старых стен. А если вы любите экстрим, то можно прыгнуть с веревкой с еще одного моста – "Бегущая Лань". Такое развлечение доступно в выходные и стоит 400 грн.
От Каменца до Хотина за 1 евро
Когда вы вдоволь увидели всего в Каменце, можно смело отправиться на автовокзал. Цена билета до Хотина – около 35-40 грн. Стоит выбрать ближайший рейс. Через полчаса вы будете в Черновицкой области.
Город Хотин - не очень большой. Его население около 11 тысяч человек. Поэтому преимущественно все достопримечательности рядом. Как только вы покинули автобус, надо идти по улицам вниз, как и в Каменце. Сначала кажется, что достопримечательностей здесь нет. Впрочем, нужно присматриваться к зданиям. Многие из них являются историческими и имеют небольшое описание на табличках.
В самом Хотине стоит посетить:
Свято-Покровский собор - памятник архитектуры, который относят к концу XIX века. Построен в стиле классицизма.
Дом Райсов – расположен на улице Олимпийской – главной в городе. Построен в XIX веке купцом второй гильдии. В сооружении отражены черты эклектики. За время существования переживал несколько реконструкций.
Дворец Шабельмана – здание на углу улиц Франко и Независимости. Возведен помещиком, который имел большое влияние на общественно-политическую жизнь края в середине XIX - начале ХХ века. Сооружение имеет стили ампира и является прямоугольным в плане.
Это всего лишь несколько достопримечательностей. Если прогуляться по городу, то вы найдете виллы, старые синагоги, банки позапрошлого века и многое другое. После осмотра этих достопримечательностей снаружи, можно отправиться дальше к крепости вниз.
Сначала твердыню вы не увидите. Нужно будет приобрести билеты в кассе. А дальше можно не спеша спускаться вниз. Вдоль дороги будут продавать разнообразные сувениры. В минуте ходьбы вы увидите величественную крепость, которую до сих пор защищает река Днестр.
Твердыню перестроили в ХV веке. Именно в это время город Хотин приобрел важное значение как торговый и таможенный пункт на северной границе Молдавии. Возводили новые стены и башни, которые украсили орнаментом из красного кирпича.
В 1621 году под стенами крепости произошла известная Хотинская битва, где польские и казацкие войска во главе с гетманом Сагайдачным остановили продвижение войск Османской империи в Европу. Впрочем, турки позже захватывали крепость несколько раз. В XIX веке она потеряла свое военное значение. Сейчас это заповедник.
Также стоит спуститься к берегам самого Днестра. Оттуда можно лучше понять, насколько крепость была недоступной раньше. Иногда у воды предлагают покататься на каноэ.
Напоминаем, что раньше выходил материал о Черновицкой области, в котором рассказывается о тюльпановых полях, пещере Золушка и других интересных локациях.
Также есть материал о замках Украины, где можно прочитать о Тартаковском дворце во Львовской области и других оборонительных сооружениях Закарпатья и не только.