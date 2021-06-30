Тропами крепостей, стен и каньонов: Маршрут выходного дня от Каменца до Хотина

Как доехать, что делать и чего искать путешественникам

Хотинская крепость Фото из открытых источников

Каменец-Подольский - уголок Хмельницкой области, который известен не только в Украине, но и за ее пределами. Сюда приезжают каждый год тысячи туристов отовсюду. Здесь проводят фестивали, потому что тут есть старинные стены и многое другое для самых требовательных путешественников. Впрочем, многие из них забывают об окрестностях.

В Каменце и впрямь можно оставаться долго. Но стоит выехать всего за 30-40 км, чтобы увидеть еще одну жемчужину региона – город Хотин Черновицкой области. В нем также есть немало архитектурных памятников. О маршруте выходного дня в Украине "Каменец-Хотин" и его особенностях, читайте далее в нашем материале.

Как добраться до Каменца

Доехать до города можно двумя способами. Первый - это автобус. Билеты стоят от 350 грн. Средняя цена – 450-550 грн. Также сюда курсирует поезд 769 К. Такой способ доехать будет стоить около 180-200 грн. Да и летом так путешествовать гораздо удобнее. В Каменце-Подольском дойти до центра пешком можно и от автостанции и железнодорожного вокзала.

Каменец - Подольская крепость на Хмельнитчине Фото из открытых источников

Сколько стоит аренда жилья

На разных платформах есть немало предложений. Где бы вы ни арендовали жилье, обычно оно будет недалеко от Старого города и всех достопримечательностей. Стандартная цена за такую услугу – от 450 до 700 грн. Бронировать стоит, как минимум, за неделю перед поездкой. В это время будет больше выгодных предложений.

Цены на аренду в Каменце-Подольском Скриншот ZIK

Какие достопримечательности искать в Каменце

Путешествие по туристической жемчужине Украины стоит начать с улицы Князей Кориатовичей. Она будет вести вас к Старому городу по небольшому склону. Сначала вы увидите несколько сквериков. Один – это Майдан Возрождения, другой – посвящен танкистам.

Чуть дальше по улице слева расположена первая известная достопримечательность - Гуннские колодцы. Это одновременно фонтан и сквер. Именно здесь раньше часто проводили разнообразные мероприятия для молодежи. Вода в фонтане имеет бирюзовый цвет – даже кажется, что она пригодна для питья.

Гунські криниці Фото из открытых источников

Далее по дороге вниз справа будет видна одна из самых известных достопримечательностей – Александро-Невский собор. Это памятник архитектуры конца XIX века. Чтобы взглянуть на него поближе, стоит пройти 300-500 метров. Потом надо вернуться назад и спускаться дальше.

Александро-Невский православный собор Фото из открытых источников

Улица князей Кориатовичей постепенно перейдет в Троицкую. В 5 минутах ходьбы вы увидите Новоплановский мост. Перед ним есть большая карта-схема Старого города. С него открывается первая панорама на скалы каньона речки Смотрич. Есть памятник оленю, а также мост троллей, по которому можно спускаться в Старый город.

Каньон реки Смотрич в г. Каменец-Подольский Фото из открытых источников

Как только вы перейдете мост, можно идти в любом направлении. Здесь обычно все долго бродят, разглядывая старинные здания. Довольно заметно, что местные привыкли к туристам, а потому на вас не будут обращать внимания.

Затем на карте стоит проложить маршрут до башни Стефана Батория. Она является самой мощной из всех в Каменце. Это памятник оборонной архитектуры ХVI века. Внутрь вы не зайдете. Но все внутри хорошо видно через окошко.

Башня Стефания Батория Фото из открытых источников

Далее двигаться стоит вдоль каньона. За 15-20 минут вы дойдете до Каменец-Подольской крепости – памятника архитектуры, который впервые вспоминают еще в 1374 году. К нему ведет Замковый мост. Вход в твердыню стоит 40 грн.

Маршрут назад, стоит прокладывать по основной улице. На ней сосредоточено немало других достопримечательностей. В частности, вы увидите:

Армянский бастион – фортификационное сооружение прямо на выходе из Замкового моста;

Армянский бастион Фото из открытых источников

Дом польского магистрата – именно так называют ратушу. Она уже стоит более 400 лет. До 1793 года здесь заседал польский и украинский магистрат.

Ратуша в Каменце-Подольском Фото из открытых источников

Напоследок, стоит посетить другие достопримечательности Старого города. Это Русские ворота и считанные остатки старых стен. А если вы любите экстрим, то можно прыгнуть с веревкой с еще одного моста – "Бегущая Лань". Такое развлечение доступно в выходные и стоит 400 грн.

Руська брама Фото из открытых источников

От Каменца до Хотина за 1 евро

Когда вы вдоволь увидели всего в Каменце, можно смело отправиться на автовокзал. Цена билета до Хотина – около 35-40 грн. Стоит выбрать ближайший рейс. Через полчаса вы будете в Черновицкой области.

Фото из открытых источников

Город Хотин - не очень большой. Его население около 11 тысяч человек. Поэтому преимущественно все достопримечательности рядом. Как только вы покинули автобус, надо идти по улицам вниз, как и в Каменце. Сначала кажется, что достопримечательностей здесь нет. Впрочем, нужно присматриваться к зданиям. Многие из них являются историческими и имеют небольшое описание на табличках.

В самом Хотине стоит посетить:

Свято-Покровский собор - памятник архитектуры, который относят к концу XIX века. Построен в стиле классицизма.

Свято-Покровский собор в Хотине Фото из открытых источников

Дом Райсов – расположен на улице Олимпийской – главной в городе. Построен в XIX веке купцом второй гильдии. В сооружении отражены черты эклектики. За время существования переживал несколько реконструкций.

Дом Райсов Фото из открытых источников

Дворец Шабельмана – здание на углу улиц Франко и Независимости. Возведен помещиком, который имел большое влияние на общественно-политическую жизнь края в середине XIX - начале ХХ века. Сооружение имеет стили ампира и является прямоугольным в плане.

Дворец Шабельмана Фото из открытых источников

Это всего лишь несколько достопримечательностей. Если прогуляться по городу, то вы найдете виллы, старые синагоги, банки позапрошлого века и многое другое. После осмотра этих достопримечательностей снаружи, можно отправиться дальше к крепости вниз.

Сначала твердыню вы не увидите. Нужно будет приобрести билеты в кассе. А дальше можно не спеша спускаться вниз. Вдоль дороги будут продавать разнообразные сувениры. В минуте ходьбы вы увидите величественную крепость, которую до сих пор защищает река Днестр.

Хотинская крепость Фото из открытых источников

Твердыню перестроили в ХV веке. Именно в это время город Хотин приобрел важное значение как торговый и таможенный пункт на северной границе Молдавии. Возводили новые стены и башни, которые украсили орнаментом из красного кирпича.

Стены Хотинской крепости Фото из открытых источников

В 1621 году под стенами крепости произошла известная Хотинская битва, где польские и казацкие войска во главе с гетманом Сагайдачным остановили продвижение войск Османской империи в Европу. Впрочем, турки позже захватывали крепость несколько раз. В XIX веке она потеряла свое военное значение. Сейчас это заповедник.

Хотинская крепость Фото из открытых источников

Также стоит спуститься к берегам самого Днестра. Оттуда можно лучше понять, насколько крепость была недоступной раньше. Иногда у воды предлагают покататься на каноэ.

Напоминаем, что раньше выходил материал о Черновицкой области, в котором рассказывается о тюльпановых полях, пещере Золушка и других интересных локациях.

Также есть материал о замках Украины, где можно прочитать о Тартаковском дворце во Львовской области и других оборонительных сооружениях Закарпатья и не только.