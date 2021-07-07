Тропами империй и холодных войн: Путешествуем в Берлин местами архитектурного наследия

От Берлинского собора и Музейного острова - топ мест для прогулок в городе

Бранденбургские ворота в Берлине Фото из открытых источников

Уже не первый год украинцы выбирают Европу как направление для отдыха. Немало путешественников предпочитает отдых у воды – в Хорватии, Греции или Болгарии. Но поехать сюда можно на один день тоже.

Один из самых интересных вариантов такого отдыха – Германия. Ни одна другая страна Европы не имеет такую противоречивую историю. Многие события на протяжении веков нашли отпечаток в памятниках столицы. Почему стоит посетить Берлин, действительно ли это дешево и что там смотреть, читайте далее в нашем материале.

Почему именно Берлин

Это столица Федеративной Республики Германия. В то же время Берлин является крупнейшим городом страны и ЕС. В 2019 году здесь проживало 3,64 миллиона человек. Берлин был главным городом Германской империи, Королевства Пруссия и не только. Сегодня это важный политический, культурный и научный центр Европы.

Кроме того, город является средоточием деятелей искусства со всех уголков мира. Многочисленные театры уже давно заслужили международное признание. Напоследок, Берлин - крупный транспортный узел и один из самых посещаемых регионов в современной Германии.

Режим въезда граждан Украины в ФРГ

Страна имеет достаточно жесткие ограничения. Раньше в Германию могли попасть только лица, которые имели вид на жительство в стране или специальное приглашение на работу. Разрешали въезд при особых обстоятельствах: семейных или медицинских. Украинцы не имели права въезжать с частной, деловой и туристической целью.

Впрочем, с 25 июня правительство страны разрешило пересекать границы нашим гражданам при условии прохождения полного курса вакцинации. Это должны быть вакцины от компаний BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В настоящее время въезд возможен с туристической целью. Полная вакцинация должна быть завершена не позднее чем за 14 дней до пересечения границы.

Паспорт вакцинации Фото из открытых источников

Сколько стоит авиа в Берлин

В Германию есть куча выгодных предложений. Страна считается достаточно популярным направлением в Украине. Самые дешевые рейсы преимущественно в августе. Например, 18-го числа можно полететь с авиакомпанией WizzAir. Перелет в одну сторону будет стоить 889 грн. Одновременно есть предложения Ryanair, МАУ и LOT от 1 058 грн.

Бранденбургские ворота в Берлине Скриншот ZIK

Если промониторить билеты с помощью сервиса Skyscanner, то вы увидите самый дешевый рейс в Берлин 18-го августа-по 517 грн. В целом цены колеблются в пределах 600-1200 грн. Цены обратно в Киев дороже. Средняя стоимость – от 1000 грн. Если брать билеты в обе стороны, то самый дешевый вариант стоит от 1 459 грн.

Самые выгодные предложения на август Скриншот ZIK

Из Львова рейсы несколько дороже. Цена на август начинается от 711 грн. В обратном направлении тоже почти нет дешевых предложений. Только за билет обратно во Львов нужно быть готовыми отдать около 1100-1400 грн.

Авиа в Берлин из Львова Скриншот ZIK

Как передвигаться в Берлине и можно ли бесплатно

В городе развитая инфраструктура. Можно пользоваться трамваями, автобусами или велосипедами. Также есть S-Bahn – городская электричка и U-Bahn – обычное метро. Подземка здесь имеет 176 станций и 9 линий, поэтому стоит быть внимательными.

Система оплаты полностью автоматизирована. Впрочем, возле некоторых станций можно встретить специальные пункты, в которых продают билеты. Транспорт здесь довольно дорогой. Это обусловлено тем, что платите вы один раз, но можете пользоваться не только автобусом, но и подземкой и электричкой.

S-Bahn-Городская электричка в Берлине Фото из открытых источников

Все виды билетов делятся на несколько видов:

На короткое расстояние – стоят от 2 евро ; позволяют проехать 3 остановки на U-Bahn и S-Bahn и 6 на других видах транспорта;

; позволяют проехать 3 остановки на U-Bahn и S-Bahn и 6 на других видах транспорта; На расстояние до 2-х часов - стоят от 3 евро можно путешествовать в пределах этого времени куда-угодно;

можно путешествовать в пределах этого времени куда-угодно; Билеты на 24 часа, неделю или мест – стоят от 8 евро и позволяют передвигаться везде.

Подробнее о ценах можно узнать на официальном сайте перевозчика.

И самое интересное. На входе в метро или автобус нет турникетов. И сразу кажется, что поехать "зайцем" неплохая идея. На самом же деле лучше этого не делать. Время от времени в общественный транспорт заходят контролеры. Если вас поймают на этом, то последствия будут довольно неприятными.

Автоматы, в которых можно приобрести билеты на общественный транспорт в Берлине Фото из открытых источников

Что смотреть в городе

Парижская площадь. Расположена в районе Митте, с восточной стороны Бранденбургских ворот. Это историческая местность Доротеенштадт. Площадь закладывали в первой половине ХVIII века. Во времена второго прусского короля Фридриха Вильгема І на ней возвышаются несколько дворцов. Выстроена площадь в стиле классицизма. Название получила в честь взятия Парижа прусскими войсками во время Наполеоновских войн.

Парижская площадь Фото из открытых источников

Бранденбургские ворота. Расположены на Парижской площади. Это первое сооружение города в стиле немецкого классицизма и один из самых известных туристических символов. Их создали по образцу Пропилей Афинского Акрополя. Строили памятник с 1788 до 1791 года. Ворота должны были персонифицировать мощь прусской армии. Их увенчивает богиня победы Виктория. Во время Второй мировой войны была повреждена. А в ХХ в. сразу за ними встала Берлинская стена, разделившая ФРГ и ГДР.

Бранденбургские ворота Фото из открытых источников

Большой Тиргартен. Это парк, который расположен в центре Берлина. Занимает площадь 210 гектаров. Когда-то на этой территории были охотничьи угодья. Но в правление императора Фридриха II они исчезли. Парк обустроили в барочном стиле – появились пруды, скульптуры и фонтаны. В его центре сейчас можно увидеть Колонну Победы. Ее построили во времена первого германского императора Вильгема І в честь побед Пруссии в нескольких войнах конца XIX века.

Колонна Победы в Великом Тиргартене Фото из открытых источников

Берлинский зоопарк. Расположен в парке Тиргартен. Занимает площадь в 35 гектаров. Является самым старым в Германии. Его открыли в 1844 году. В настоящее время в нем представлены около 20 тысяч животных различных видов. Здесь обитают панды, медведи, слоны, жирафы, страусы, пингвины и тому подобное. В аквариуме зоопарка можно увидеть не только рыб, но и других беспозвоночных, амфибий и рептилий.

Панды в Берлинском зоопарке Фото из открытых источников

Берлинская телебашня. Является туристическим магнитом Берлина. Расположена неподалеку Александерплатц. Это самое высокое сооружение Германии. Построено в интернациональном стиле в 1960-х годах в центре Восточного Берлина. Выступает ориентиром в городе. Это памятник архитектуры, который ранее ежегодно посещали более миллиона туристов.

Берлинская телебашня Фото из открытых источников

Рейхстаг. Это известное историческое здание, где в 1894-1933 годах заседал одноименный государственный орган Германии. Это были Рахйстаги Германской империи и Веймарской республики. С 1999 года здесь заседает Бундестаг. Здание построено по проекту Франкфуртского архитектора Пауля Валлота в соответствии с традициями итальянского Высокого Возрождения. Экскурсии сюда бесплатные, но для этого нужно записываться заранее. Если вы сделаете это всего за несколько дней до поездки, то сможете попасть только на купол.

Музейный остров. Так зовется северная оконечность острова Шпреинзель на реке Шпре. Здесь расположен ряд известных музеев города. Это уникальный архитектурный и культурный ансамбль, который внесен в мировое наследие ЮНЕСКО. В нем вы увидите Старую национальную галерею, Берлинский музей и несколько других. Внутри вас будут ждать экспонаты древнегреческого искусства, времен Византии и тому подобное.

Музейный остров в Берлине Фото из открытых источников

Берлинский собор. Является крупнейшей протестантской церковью Германии. Расположена на Музейном острове. Сооружение строили в течение 1894-1905 годов. Проектом руководил немецкий архитектор и преподаватель Юлиус Рашдорф. Стиль памятника - неоренессанс. В течение последних лет проводили масштабную реконструкцию.

Берлинский собор Фото из открытых источников

Берлинская стена. Больше известен как стена. Это комплекс сооружений между двумя частями города, который в советское время иногда называли "Антифашистским оборонительным валом". Он простоял до 9 ноября 1989 году и лучше всего символизировал холодную войну. Его несколько раз перестраивали. Во время попыток пересечь границу в направлении Западного Берлина погибло около 136-200 человек.

Берлинская стена Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о поездке в Шарм-эш-Шейх для украинцев, где рассказывается об отдыхе в отелях типа "все включено", ценах на авиа и лучших местах для посещения в Египте.

Также есть материал о Стамбуле, где можно прочитать о крупнейшем аэропорте мира, самой известной мечети и нюансах путешествия в Турцию.