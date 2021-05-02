Трасса М06 Киев – Чоп: Путь через царские почтовые станции, затопленные карьеры и "линию Сталина"

Где остановиться и отдохнуть в Новоград-Волынском и не только

Трасса М06 Киев-Чоп Фото из открытых источников

Некоторые автодороги Украины имеют действительно много достопримечательностей. По дороге из Киева в Одессу можно увидеть парк "Александрия" в городе Белая Церковь 1788 года, реку Горный Тикич с порогами и многое другое.

Передвигаться в автомобиле на запад Украины тоже не менее интересно. Там есть заказники на сотни гектаров, "украинский Диснейленд" и укрепления еще времен Второй мировой войны. Где делать остановки на трассе М06 Киев – Чоп, читайте далее в нашем материале.

Гореницкий заказник

Трасса М06 берет начало в Киево-Святошинском районе столицы. Из города вы выезжаете по проспекту Победы. Первую остановку можно сделать возле с. Дмитровки. Там расположен заказник местного значения "Гореницкий". Его площадь 221 гектар. Возраст лесных насаждений здесь около 70-75 лет. Вдоль дороги растут березы, дубы и ольхи. Можно увидеть краснокнижную лилию лесную. Есть и редкое растение – лапчатка белая.

В заказнике обитает много видов летучих мышей, которые охраняются Бернской конвенцией. Также это территория для восстановления популяций косули и кабанов. Осенью здесь происходит миграция больших масс перелетных птиц – можно увидеть более 40 видов. Встречаются совы ушастые и серые – они тоже под защитой международных конвенций.

Гореницкий заказник в Киевской области Фото из открытых источников

Гуровщина

Victoria Film Studios. За 10 минут по трассе расположено село Гуровщина. На 32-м км стоит свернуть направо в сторону замка. Через 5 минут вы увидите одну из самых больших киностудий государства – Victoria Film Studios. Это центр различных телевизионных проектов. Здесь снимают полнометражные фильмы и сериалы.

Территория комплекса – 36 гектаров. На ней есть различные тематические площадки: "Село", "Старый город", "Тюрьма", и тому подобное. В инфраструтуру входит отель, ресторан и мини-кинотеатр. Впрочем, это только для актеров. Замок, похожий на настоящий Диснейленд, можно лишь осмотреть снаружи.

"КиевЭкспоПлаза"

Это выставочный центр. Расположен в 6, 5 км в с. Березовка. Здесь проводят различные бизнес-мероприятия, фестивали и культурные события. "Киевэкспоплаза" также выступает платформой для форумов и конгрессов. В этом году можно посетить несколько медицинских мероприятий. Планируют выставки продовольственной продукции, тяжелой техники и новейших технологий. В период праздников есть возможность приобрести эксклюзивные товары: вазоны, новогодние декорации и тому подобное. На некоторых мероприятиях подают вкусную еду.

КиевЭкспоПлаза в с. Березовка Киевской области Фото из открытых источников

Река Тетерев

В почти 74 км от с. Березовка расположен правый приток Днепра. Это река Тетерев в окрестностях города Коростышев Житомирской области с выходами скальных пород. Ее длина 385 км. Ежегодно весной и летом здесь организуют сплавы на байдарках. Помимо водного туризма, река имеет большое значение для рекреации, добычи поливной воды и рыбалки.

Река Тетерев возле г. Коростышев на Житомирщине Фото из открытых источников

Коростышев

Это один из древнейших городов Украины. Основан около VI-VII века. По преданию, когда-то был центром древлянского племени минчан. Первое письменное упоминание датируется 1499 годом. Сегодня здесь можно взглянуть на немало интересных мест:

Коростышевский парк. Расположен на левом берегу р. Тетерев. Имеет площадь 12,9 гектара. Его возникновение связано с украинским шляхетским родом Олизаров, которые немало лет владели Коростышевом. Предполагают, что парк основан в конце XVIII в. Сейчас здесь можно увидеть большое количество каменных скульптур. Это разные животные, люди и мифические существа.

Скульптуры в Коростышевском парке ZeFt

Имение графа Густава Олизара. Не сохранилось до нашего времени. Когда-то было расположено на территории парка. Известно, что его заложили братья Иосиф и Филипп Олизары. Сейчас можно увидеть только колонны.

Остатки поместья графа Густафа Олизара Фото из открытых источников

Хозяйственная постройка имения Олизаров. Является достопримечательностью местного значения. Дата строительства доподлинно неизвестна. Предполагают, что это конец XVIII в. На самом сооружении указаны 1830-1840 годы. Неподалеку можно увидеть купальные усадьбы.

Хозяйственная постройка имения Олизаров в г. Коростышев Фото из открытых источников

Коростышевский карьер. Самая известная туристическая аттракция города. Также известен как "Каньон". Раньше здесь добывали серый гранит. Это было одно из крупнейших предприятий. После распада СССР карьер затопили. Вдоль берегов растут елки и березы, как в юго-восточной Финляндии. Рядом есть скалы высотой до 10 метров. Карьер – один из центров экстремального туризма Украины. Здесь часто занимаются альпинисты.

Коростышевский карьер на Житомирщине ZeFt

Волшебное озеро. На деле это гостинично-ресторанный комплекс и база отдыха у водоема. Можно брать в аренду катамараны и лодки. Для туристов обустроены тропинки в лесах. Их можно объехать на велосипеде.

Волшебное озеро в Житомирской области Фото из открытых источников

Голубые озера

В 16,5 км от Коростышева расположены Голубые озера. Это целая сеть водоемов на окраине с. Великие Кошарища. Раньше здесь были угольные карьеры. Вы сможете увидеть три больших водоема. Их наибольшая глубина – 43 метра. Озера – популярный рекреационный объект. Здесь можно также выловить сома, щуку и карпа.

Голубые озера на Житомирщине Фото из открытых источников

Березина

В 5,5 км расположено с. Березина. В нем можно увидеть памятник архитектуры национального значения. Это старая конная почта. Ее обустроили в 1846 году на 121-м километре. Сооружение возведено в неоготическом стиле. До нашего времени сохранились гранитные ступени, узоры над дверью и почтовая стена. Это была одна из многих станций царского пути "Киев-Брест".

Голубые озера на Житомирщине Фото из открытых источников

Озеро Мельком

За 17 километров можно сделать еще одну небольшую остановку. После усадьбы "Подсолнух" стоит свернуть направо и проехать несколько минут. Здесь вы увидите озеро Мельком. Раньше на его месте был карьер. Сейчас это популярное место для отдыха летом. Рядом можно пообедать.

Озеро Мельком Житомирской области Wikimapia

Новоград-Волынский

В 80 км по трассе М06 расположен город Новоград-Волынский. Его впервые упоминали еще в Галицко-Волынской летописи 1256 года. Здесь стоит посмотреть на несколько мест:

Железнодорожный мост. Является одним из немногих в Украине. Предполагают, что арочный мост построили в 1914-1915 году без цемента на специальной смеси. Это непроверенная информация. Сегодня фактически известно лишь то, что сооружение уцелело во время двух мировых войн. По нему до сих пор курсируют поезда.

Железнодорожный мост в Новоград-Волынском на Житомирщине Фото из открытых источников

Руины крепости Звягель. Расположены на высоком берегу реки Случь. Когда-то на этом месте был замок украинских князей Острожских. Рядом был костел. Во время национально-освободительной войны под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого оба сооружения получили повреждения. Крепость пытались реконструировать, но безуспешно. Сегодня видны только остатки стен и фундамента.

Руины крепости Звягель Фото из открытых источников

Музей семьи Косачей. Это настоящая фамилия украинской поэтессы Леси Украины. Вместе с семьей она находилась более 6 лет в этом городе. В музее работают временные выставки работ прикладного и изобразительного искусства. Также проводятся концерты классической и народной музыки. Периодически презентуют новые печатные издания. Сегодня это центр интеллигенции Новоград-Волынского.

Музей семьи косачей в г. Новоград-Волынском Фото из открытых источников

"Линия Сталина". В 30-е годы ХХ века в городе располагался военный объект. Он был частью грандиозной оборонительной системы. С тех пор до нас дошли бетонные бункеры и доты. Седьмой Новоград-Волынский укрепрайон – один из крупнейших военных фортификационных сооружений. Он имеет длину 120 км и 216 объектов. Все это можно увидеть на правом берегу реки Случь.

Укрпіплення в г. Новоград-Волынском Фото из открытых источников

Корец

Через 38 минут по трассе вы попадете в город Корец уже Ровенской области. В нем есть несколько действительно интересных мест:

Корецкий замок. Появился в ХIV веке. До нашего времени современное состояние не сохранилось. Башня над вратами – в заброшенном состоянии. Можно увидеть остатки двухэтажных зданий. Также виден виадук, который отреставрировали в 2005 году.

Руины Корецкого замка Ровенской области Фото из открытых источников

Корецкий монастырь. Был основан около 1671 года русским князем Богушем Корецким как Воскресенский. За период существования пострадал от разрушений и пожаров. Неоднократно восстанавливался. Это один из 9 монастырей, которые не закрыли в советское время.

Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь на Житомирщине Фото из открытых источников

Сейчас это все. Вторую часть материала о Дубенском замке, Дворце графов Бадени и других локациях, ожидайте в скором времени.

Напоминаем, что ранее выходил материал о трассе М03 Киев – Харьков, в котором рассказывается о культовых местах советских кинофильмов в Пирятине, центр ковроткачества в Полтавской области и дворцах Харьковской области.

Также есть материал об автодороге М05 Киев – Одесса, где можно прочитать о Хаджибейском лимане, уникальном памятнике байкерам и водяной мельнице в форме замка.