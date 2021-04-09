Трасса Киев – Одесса: Дорога сквозь лиманы, музеи мотоциклов и памятники войны

Почему стоит задержаться в Жашкове, Белой Церкви и простых селах

Мост через Хаджибейский лиман по трассе " Одесса-Киев" Фото из открытых источников

У автодороги М03 Киев – Харьков на маршруте не только природные заповедники, но и старинные церкви, дворцы древних казачьих родов и музеи, посвященные алкогольным напиткам. Но разве это единственная трасса с достопримечательностями рядом?

На самом деле нет. Дорога от Киева до Одессы тоже полна неожиданностей. Она напоминает о больших войнах, украинском быте и уникальности нашей природы. На пути есть водяные мельницы в форме дворцов и села с краеведческими музеями. Что еще можно увидеть на автодороге М05 Киев – Одесса, читайте далее в нашем материале.

Доты

Автодорога М05 Киев – Одесса берет свое начало на проспекте Академика Глушкова. Она ведет к жилому массиву Теремки. В нескольких километрах от него расположено с. Вита-Почтовая. Здесь можно увидеть несколько дотов. Это долговременные оборонительные точки, которые были частью Киевского укрепленного района.

Многие из них построили в начале 1930-х годов. Дот №180 имеет статус памятника истории, науки и техники. В нем размещен музей. Также можно увидеть доты №178 и 179. Если есть время, стоит заглянуть в парк "Млечный путь" и на немецкое военное кладбище.

Дот №180 в с. Вита-Почтовая Киевской области Фото из открытых источников

Пирогово

Большая окружная дорога – еще один вариант доехать до микрорайона Теремки. Она удобна для водителей, которые едут в Одессу с левого берега Киева. От дороги около 4-5 км до Пирогово – бывшего села, которое сегодня является жилым микрорайоном. Здесь расположен Национальный музей народной архитектуры и быта под открытым небом. Это архитектурно-ландшафтный комплекс всех регионов Украины: от Полесья до Карпат.

В фондах музея хранятся около 100 тысяч экспонатов, которые охватывают народную одежду, изделия гончаров, мебель, орудия труда, народную живопись и роспись. В музее проходят сезонные этнографические ярмарки. Вход стоит 80 грн для взрослых. Сегодня можно ходить только по тропинкам. Интерьерные экспозиции закрыты в связи с пандемией.

Экспонаты музея под открытым небом в Пирогово Фото из открытых источников

Парк "Феофания"

Также расположен недалеко от Окружной дороги. Это памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. "Феофания" – одно из самых популярных мест для отдыха киевлян. На территории парка можно увидеть 86 видов деревьев, кустов и лиан. Постоянно проводятся работы по созданию розариев, лабиринтов и других декоративных композиций.

Также есть каскад прудов, где осели дикие водоплавающие птицы. Попадаются жуки и бабочки, которые занесены в Красную книгу Украины. Зоны отдыха на реконструкции. Здесь обустраивают беседки, скамейки и детские площадки.

Парк "Феофания" на Киевщине Фото из открытых источников

Свято-Покровская церковь

Расположена в с. Гребёнки Киевской области. За около часа езды по трассе М05 от микрорайона Теремки. Точной даты постройки первой церкви не установили. Известно, что она существовала уже в XVIII в. Святыня сгорела в 1850 г. Её отстроили. Правда, только через 9 лет. В советское время храм разрушили. На его месте большевики проводили ярмарки. Сегодня можно увидеть церковь, восстановленную в начале ХХІ века.

Свято-Покровская церковь в с. Гребенки Киевской области Фото из открытых источников

Памятник погибшим байкерам

Всего в 20 км от предыдущей достопримечательности есть еще одна. Ее можно увидеть неподалеку г. Белая Церковь. Это памятник, который предстает перед путешествующими как скульптура юноши-байкера. Он словно летит на мотоцикле на 11,5-метровом столбе. Вес композиции около 1000 кг, а ширина – 4 м.

Памятник погибшим байкерам неподалеку г. Белая Церковь на Киевщине Фото из открытых источников

Город Белая Церковь

Стоит посетить Белую Церковь, которая совсем недалеко от памятника. Этот город играл важную роль в истории Украины. Здесь гетман Б. Хмельницкий собирал войска и происходили казацкие восстания против Польши. Сейчас в городе есть немало выдающихся мест:

Парк Александрия. Основан в 1788 году. Имеет площадь 400 гектаров. Расположен на берегу реки Рось. В нем можно увидеть искусственно созданные композиции из деревьев, каскады прудов и архитектурные сооружения. Общая длина аллей и дорожек составляет более 20 км. Внутри есть несколько мест:

Сооружение под названием "Ротонда" – построена в стиле развитого классицизма;

Павильон "Ротонда" в парке "Александрия" в г. Белая Церковь Фото из открытых источников

"Руины" – построены в конце XVIII в., по виду напоминают разрушенный замок. Цель сооружения – создать иллюзию упадка здания. Из-под "Руин" бьет водопад;

"Руины" в парке "Александрия" Фото из открытых источников

"Китайский мостик" – небольшое архитектурное сооружение. Название от беседки на мостике, крыша которой похожа на китайские пагоды. Отсюда видно верхнее и нижнее озера и водопад.

Китайский мост в дендропарке в Белой Церкви Киевской области Фото из открытых источников

Костел святого Иоанна Крестителя. Бывшее культовое католическое здание в стиле классицизма. Построено в 1812-1816 годах. Расположено в историческом очаге города – на Замковой горе. Сейчас используется как органный зал. Костел виден из многих других локаций города.

Костел святого Иоанна Крестителя в г. Белая Церковь Киевской области Фото из открытых источников

Зимний дворец Браницких. Расположен на Александрийском бульваре, 7. Это памятник архитектуры, принадлежавший польскому магнатскому роду. Построен в 1796 г. в стиле классицизма.

Зимний дворец Браницких в Белой Церкви Фото из открытых источников

Город Жашков

В 67 км в сторону Одессы расположен город Жашков Черкасской области. Его основали в XVII в. Под ним есть подземные ходы. Одна из легенд говорит о том, что по ним можно добраться до Умани. Жашков также славится крупнейшим рынком скота в Европе.

В городе есть краеведческий музей. Главная туристическая приманка – Жашковский конно-спортивный комплекс. Он имеет площадь более 300 гектаров. Работает еще с 1999 года. Здесь можно увидеть немало лошадей разных пород. Проводят международные соревнования. На территории есть ресторан, боулинг и немало других развлечений.

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Соревнования на территории Жашковского конного завода Фото из открытых источников

Река Горный Тикич

Через 20 км пути стоит сделать остановку возле с. Бузовка. Здесь можно увидеть реку Горный Тикич. Она имеет длину всего 167 км Глубина местами достигает 60 м. Ее ландшафты особенно ценны. Они характеризуются уникальным строением из-за выхода Украинского кристаллического щита на поверхность.

На скалистых берегах соединилась луговая, лесная, водная и болотная растительность. Встречаются краснокнижные виды флоры и фауны. На реке несколько водохранилищ и прудов. Возле с. Буки можно увидеть каньон и ГЭС. Неподалеку расположен водопад Выр. Впрочем, сюда есть дорога только от Жашкова. Она занимает около 30 минут.

Побережье реки Горный Тикич Фото из открытых источников

Село Дзензелевка

Через 20 минут по трассе от реки можно свернуть к с. Нестеровка. Удобнее доехать до Дзензелевки именно через него. Когда-то поселением владел сын польского магната Станислава Потоцкого – Александр. Также поблизости обнаружили памятники трипольской культуры и шесть курганов скифских времен.

В с. Дзензелевка еще интереснее. Здесь расположен краеведческий музей. В нем около 4000 экспонатов, представляющих культуру региона от древнейших времен до сегодня. Внутри также проводят вечера классической музыки. Это инициатива студентов-выпускников Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского.

Маньковский краеведческий музей в с. Дзензелівка Фото из открытых источников

Музей мотоциклов

В Украине таких немного. По состоянию на сегодня насчитывается до 20, учитывая частные коллекции и ретро-тематику. Один неподалеку с. Дмитровка Черкасской области. Если точнее, то в загородном клубе Zastava. В нем представлены экспонаты из эпохи 70-х и 80-х годов. Авторы собрали множество мотоциклов Jawa, CZ, ИЖ, Днепр, Урал и Восток. Музей – бесплатный.

Музей мотоциклов возле трассы М05 Киев - Одесса Фото из открытых источников

Город Умань

Следующей остановкой стоит сделать Умань. В этом городе расположен знаменитый дендропарк "Софиевка", основанный в 1796 году в честь жены польского графа Станислава Потоцкого – Софии. Осмотр лишь этого места может занять весь день.

Также есть еще несколько локаций:

Здание Аграрного университета – расположено неподалеку от дендропарка. Появилось в XIX веке. Первый период его истории связан с организацией Главного училища садоводства в Одессе и его переезда в Умани.

Здание Аграрного университета в г. Умань Черкасской области Фото из открытых источников

Кинотеатр им. Черняховского – берет начало в 30-х годах XIX века. После польского восстания дом конфисковали у владельцев – семьи Потоцких. С тех пор неоднократно перестраивался.

Кинотеатр им. Черняховского в г. Умань Фото из открытых источников

Это далеко не все, что можно увидеть в Умани. Здесь есть Василианский монастырь, построенный в 1765 г., светомузыкальные фонтаны и другие памятники архитектуры. В 10 км от Умани по трассе будет возможность подышать свежим воздухом в Белогрудовском лесу.

Южный Буг и водяная мельница

На границе Кировоградской и Одесской области расположено село Луполово. Здесь можно увидеть уникальный памятник архитектуры ХХ в. – водяную мельницу на берегу Буга. Сооружение больше похоже на дворец. Его возводили местные крестьяне. Сейчас оно в запущенном состоянии. Недавно планировали превратить здание в гостиницу, но работы остановили. Плотина и водопад сохранились. Их используют для купания.

Водяная мельница возле села Луполово в Кировоградской области Фото из открытых источников

Хаджибейский лиман

Последняя остановка на маршруте – мост через Хаджибейский лиман. Сюда раньше часто наведывались казаки, и приезжали чумаки за солью. Флора и фауна здесь тоже весьма разнообразна. На побережье всегда много рыбаков. Они ловят бычки, пиленгас и креветки. В лимане есть немало видов пресноводных рыб.

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Переправа через Хаджибейский лиман по трассе М05 Киев-Одесса Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Черкасской области, в котором рассказывается подробнее о Букском каньоне, замке Шуваловых и Ильинской церкви в Суботове.

Также есть материал об Одесской области, где можно прочитать о дворце человека-волка, Дунайском биосферном заповеднике и озере Кагул.