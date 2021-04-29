Традиция расписывать яйца на Пасху: От древних шумеров до украинской пасхальной корзины

Фото из открытых источников

Яйцо всегда было символом воскресения и бессмертия

Традиция расписывать яйца на Пасху не является сугубо христианской или исключительно украинской. У нее чрезвычайно древняя и подробная история, почти как у египетских пирамид. О роскошных писанках древних времен и их пути к украинской пасхальной корзинке – далее.

Как возникла традиция украшать яйца

Задолго до появления христианства и христианского праздника Пасхи росписи и украшение птичьих яиц были распространенным ремеслом. Еще за тысячу лет до появления христианства люди украшали яйца разных птиц и наделяли их магическими свойствами и символикой.

Древний мир до нашей эры. Искусство росписи яиц и любовь к такому декору была свойственна древним язычникам египтянам, жестоким персам, мудрым грекам и воинственным римлянам. Знатные семьи заказывали у мастеров страусиные яйца, украшенные узорами и камнями. Ремесленники тратили недели и месяцы на изготовление таких украшений. Они придумывали сложную многоэтапную технику и инструменты для работы. Конечно, и стоили такие яйца немало.

Украшенные яйца еще 5 тысяч лет назад клали в склепы знати и правящей элиты в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

Из крупнейших – страусиных – яиц делали кубки, тарелки для подачи блюд, чашки и что-то вроде бокалов.

Поверхность скорлупы украшали резьбой и инкрустировали драгоценными камнями. Это была, без сомнения, кропотливая работа – рука мастера должна быть твердой, но одновременно и "легкой", чтобы не повредить хрупкую поверхность яйца. Такие яйца были только безделушками, которые должны были лишь демонстрировать роскошь в доме хозяина, его богатый статус и финансовые возможности. Вряд ли их ежедневно использовали как посуду.

Самое интересное в том, что состоятельность демонстрировали не только готовыми украшениями из яиц, но и первичным материалом – самим страусиным яйцом. Чтобы стать непомерно дорогим, оно должно быть украдено у дикого страуса. Это было опасное занятие. Дикая птица с сильными ногами и крепким клювом могла запросто сломать человеку шею и в конце концов заклевать его насмерть. Поэтому мастерство подстрелить дикого страуса и украсть у него яйцо было престижным хобби для шумеров и египтян.

Ваза в форме яйца Фото из открытых источников

Интересно, что позже мастера стали изготавливать копии "яичной" посуды. Так, из глины лепили посуду, похожую по форме на яйцо, и расписывали ее так, будто это и было птичье яйцо.

Яйцо с эпизодами древней истории Фото из открытых источников

Вот пример именно такого искусства. Это – древнегреческая терракотовая ваза в форме страусиного яйца и ей более 2500 тысяч лет. На ней изображен троянский эпизод — Парис и Елена.

Символика яйца возникает и раньше – якобы Елена, из-за которой вспыхнула Троянская война, появилась на свет из яйца.

Славяне. У наших предков, живших на землях современной Украины и ее соседей, яйцо само по себе было для человека символом жизни, весеннего солнца, дарящего земле тепло и пробуждающего к жизни, перехода из небытия ночи в светлый день. К примеру, есть легенда о яйце-райце, где яйцо выступает символом жизни, рода, весны и связано с архетипом Пасхи – праздником Даждьбога, который отмечали в конце марта. Славяне верили, что яйцо является моделью Вселенной и стартовой точкой человечества. "Яйцо-райцо" вмещало в себя целый мир и всех людей и животных, которые из него вышли, населив землю.

Яйцо как начало мира Фото из открытых источников

Яйцо служило символом вечности и бессмертия. Поэтому в могилы и курганы клали как настоящие живые яйца, так и их аналоги из мрамора, глины, дерева.

Древний Египет. Легенда о птице Фениксе и его воскрешении из пепла также перекликается с символикой яйца. Египтяне верили, что большая птица Феникс весной сжигает себя в лучах солнца на золотой крыше храма. Она превращается в пепел, в котором появляется яйцо, из которого выходит такой же Феникс, улетает на год, а потом снова возвращается и сжигает себя. Это – отражение ежегодного обновления природы.

Древняя Индия. Индийцы верили, что мир был создан из "мирового" яйца, которое было символом солнца.

Средневековая Европа. Из древнего мира разукрашенные страусиные яйца не исчезли, они удивительным образом мигрировали в Европу, где страусы не жили, – возможно, на кораблях из Африки и караванами с Ближнего Востока.

Ученые выяснили: первые страусиные яйца были найдены в итальянской гробнице в 600 году до нашей эры и завезены они были из Египта, Иордании, Сирии и Турции. Их украшали слоновой костью, драгоценными металлами и камнями. На них изображены элементы материального живого мира, который умерший не мог забрать с собой после смерти. Поэтому в его склеп клали изображения животных, растений, воинов, чтобы облегчить ему загробную жизнь.

На склепах могил древних этрусков видим яйцо как символ жизни и возрождения (на территории современной Италии) Фото из открытых источников

Европа ХІХ-ХХ веков. На этом история расписных яиц на европейской части материка не закончилась. Европа всегда была падка на что-то новое – подражание достижениям Античности привело в Италию и Англию эпоху Возрождения, позже модным стал египетский стиль в искусстве, экзотический декор, похожий на быт африканских и индонезийских племен и тому подобное. Поэтому богатые европейцы быстро ввели в моду иметь дома несколько драгоценных страусиных яиц.

Конечно, от яиц там осталась только форма, никакой скорлупы и наполнения в тех украшениях не было. Благодаря такой традиции сейчас мы знаем о ювелирных яйцах Фаберже, созданных в ХІХ и ХХ веках и тысячах их копий от подражателей мастера.

Символика расписанных и украшенных яиц

Яйцо всегда было атрибутом празднования весеннего равноденствия и восстановления плодородной природы после зимы. С появлением христианства и праздника Пасхи, что по сути и является праздником обновления природы, яйца заняли свою нишу в праздновании. В христианских пасхальных ритуалах яйцо – это символ гроба и одновременно чуда воскресения Христа. А яйца, окрашенные в красный цвет, – символ крови, пролитой Иисусом на кресте. Также красный цвет указывает на царское происхождение Христа.

Современные писанки чрезвычайно разнообразны по символике Фото из открытых источников

Белое пасхальное яйцо символизирует чистоту и невинность, желтое – радость, связанную с солнцем, и богатство, голубое – небо, воду и здоровье, зеленое – весну и единство всего мира, а коричневое – плодородную землю.

У рисунков на писанках также есть своя история. К примеру, солнце символизирует свет и новую жизнь, кресты означают четыре времени года или четыре стороны света, звезда является символом солнца и любви.