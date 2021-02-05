Топ самых интересных дворцов Украины: Куда ехать тем, кто обожает величие архитектурных сооружений
Чем особенные дворцы Киева, Одессы, Житомирской области и других мест
Города Украины имеют немало интересных достопримечательностей. В Полтаве можно посмотреть на памятник галушке, а в Черкассах – водопроводчику. На западе страны много замков. Туристические маршруты также становятся достаточно популярными в Одесской области и Закарпатье.
Не менее интересны и дворцы. В некоторых из них жили шляхтичи, графы, даже гетманы. Они расположены не только в крупных городах, но и далеко за областными центрами. Это достопримечательности, которые достигают еще времен Гетманщины, имеют красивый интерьер, лепнину и роскошные люстры. О дворцах Киева, Одессы и небольших городов Украины, читайте далее в нашем материале.
Мариинский дворец
Расположен в Киеве. Его называют президентским. На международном уровне он является государственной резиденцией, которая представляет Украину. Это место событий общегосударственного уровня: встреч с иностранными гостями, торжественных приемов и тому подобное.
Мариинский дворец – памятник архитектуры XVIII века. Он возведена в стиле барокко во времена правления российской императрицы Елизаветы Петровны. Проект разработали под руководством архитектора Бартоломео Растрелли. Считается, что образцом киевского стал дворец Алексея Разумовского в Перово под Москвой. В нем были фасады, украшенные колоннами, интерьеры с изысканной лепниной, позолотой, люстрами, зеркалами.
Проект в жизнь воплощал архитектор Иван Мичурин. Строительство завершили в 1752 году. Но ни Елизавета, ни А. Разумовский дворец так и не увидели. Первое лицо императорской семьи в нем побывало лишь через 25 лет, а затем он стал домом для киевских генерал-губернаторов.
Во время русско-наполеоновских войн дворец использовался как госпиталь для раненых. Затем его неоднократно реконструировали. После большого пожара в 1868-1870 годах надстроили каменный этаж и украсили фасад новыми деталями. Дворец с обновленным интерьером приобрел черты классицизма и Ренессанса. Максимально приближенные формы ко временам Растрелли он получил лишь после 1975 года.
Адрес: г. Киев, ул. Михаила Грушевского, 5А, (экскурсии проводят группами от 15 человек, бронирование на официальном сайте, стоимость билета – 150 грн.)
Воронцовский дворец
Это усадьба-резиденция графа Михаила Воронцова, генерал-губернатора Новороссийского края, которая расположена в Одессе. Дворцовый комплекс охватывает главное здание и колоннаду (бельведер или ротонда) из 10 колонн. Автором проекта XIX века стал итальянский архитектор Франц Карлович Боффо. Именно под его руководством построили немало домов Одессы.
Дворец внутри имеет лепнину, статуи, мозаику. Интерьер приобретает черты классицизма. На первом этаже расположены гостевые комнаты, бальный зал с камином, библиотека. Главным украшением помещений выступают огромные кристально-бронзовые люстры. Мраморный камин в парадном зале привезли из Михайловского дворца в Санкт-Петербурге. Этот предмет был свидетелем убийства императора Павла.
Во время Крымской войны дворцовый комплекс сильно разрушили бомбардировки англо-французской армии. Его вскоре восстановили, но уже в конце XIX века в нем открыли мужскую гимназию. Во времена Украинской революции 1917 года здесь был центр восстания Одессы "Советов рабочих и солдат", а позже – штаб Красной гвардии. Во время войн ХХ в. дворец получил повреждения.
Сегодня уже восстановили помещение усадьбы. Реставрационные работы до сих пор продолжаются. Их цель – вернуть дворцу исторический облик.
Адрес: г. Одесса, ул. Воронцовский переулок, 2д (или конец Приморского бульвара).
Дворец гетмана Кирилла Разумовского
Расположен в городе Батурине Черниговской области. Это дворец последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского. Он получил город как подарок от императрицы Елизаветы Петровны в 1750 году и имел амбициозные планы его развития. Чтобы реализовать величественные замыслы, пригласили итальянского архитектора Антонио Ринальди.
Но планы разрушила императрица Екатерина II, отменившая гетманство. После этого события К. Разумовский думал лишь о строительстве имения для себя. В 1799-1803 годах по заказу гетмана за проектом шотландского архитектора Чарльза Камерона на окраине Батурина построили дворец с большим садово-парковым комплексом. Но после смерти гетмана строительство прекратили. Его сын жил в Вене. В это время за дворцом следил управляющий, который, по одной из версий, и поджег его.
Два века памятник архитектуры приходил в упадок. Было и несколько неудачных попыток реставрации в ХХ веке, которые не имели успеха. Только в 2002 году Кабинет Министров Украины принял комплексную программу восстановления. 22 августа 2009 года Виктор Ющенко торжественно открыл единственный дворец украинского гетмана для посещения.
Сейчас в нем 55 комнат. Он встречает туристов портретами гетмана К. Разумовского и архитектора дворца Чарльза Камерона. В одном из залов устроена часовня. Здесь есть иконы еще XVIII в.: Ангел освобождает Святого Петра из тюрьмы, Страсти Христовы, Святая Варвара, Святая Троица. На втором этаже интерьеры оформлены по образцам XIX века: роспись и лепнина потолка и стен, паркет, осветительные приборы и тому подобное. Туристы смогут взглянуть и на часы и фарфор той эпохи. Напоследок, вдоль всего дворца будут висеть портреты известных украинских гетманов: Б. Хмельницкого, Д. Вишневецкого, П. Конашевича-Сагайдачного.
Адрес: г. Батурин, ул. Набережная, 1, вход стоит 90 грн со взрослого человека).
Дворец Вишневецких
Расположен в городе Вишневец Тернопольской области. Его построили на месте старой крепости за средства Яремы Вишневецкого в 1640 году. Этот замок в 1675 году держал оборону против турок и татар 11 суток. Некоторое время здесь даже держали в плену гетмана Б. Хмельницкого.
После разрушения крепости в XVII веке, его восстановили в 1705 году. На 25 лет позже по проекту архитектора Я. Бланже, Михал Серваций Вишневецкий построил дворец. К главной застройке добавили парк в английском стиле. В 1848 году Вишневец посетил французский писатель Оноре де Бальзак, назвавший дворец "малым Версалем".
Во времена Первой мировой войны его значительно повредили, но отстроили в 1920-х годах архитектором Владиславом Городецким. В этот период здесь располагался штаб атамана Симона Петлюра. Здание разрушили в конце Второй мировой.
Сегодня в архитектуре дворца сочетаются черты позднего барокко и классицизма. Центральная часть фасада с парадным входом украшена ризалитом. На их заднем фоне виднеются арочные аллеи. Врата выполнены в соответствии со структурой античных триумфальных.
Внутри вестибюль с лестницей и салоном. Есть зеркальная галерея, где хранятся немало предметов искусства еще XVIII в.
Адрес: пгт Вишневец, Тернопольская область, стоимость билета 80 грн.
Другие дворцы и имения Украины
Дворец Терещенко. Расположен в селе Красное Житомирской области. Это дворец известной семьи Терещенко. При них местность начала развиваться: появился сахарозавод, паровая мельница, электростанция, и тому подобное.
Главными украшениями дворца являются вестибюль с лестницей, которые выложены белым мрамором и большой зал. Именно в нем туристы смогут увидеть две больших хрустальных люстры. Сейчас здесь женский монастырь Святого Рождества Христова.
Имение Ганских. В Верховне Житомирской области три года был домом французского писателя Оноре де Бальзака. Сегодня во дворце аграрный техникум. Также есть музей в честь писателя. Внешняя отделка до сих пор в неплохом состоянии. Рядом расположен парк на 30 гектаров. Именно здесь Оноре де Бальзак когда-то отдыхал под каштаном высотой в 18 метров.
Дворец Галаганов. Расположен в селе Сокоринцы Черниговской области. Раньше оно было популярным местом встречи украинской интеллигенции. Дворец имеет 60 комнат в стиле ампир. До сих пор стоят колонны и греческие статуи. Рядом есть парк на 425 га, где расположены беседка и озера. Это памятник садово-паркового искусства государственного значения.
Это лишь маленькая часть дворцов, которые есть в Украине. К сожалению, многие украинцы даже не слышали о них, а потому они остаются без внимания. К слову, у нас есть материал о малоизвестных городах-призраках, а также Припять, где мы рассказали о том живут ли там до сих пор люди.
Напоминаем, что у нас есть материал об интересных локациях Киевской области, где можно отдохнуть на выходных от водохранилища недалеко от Вышгорода до Голубого озера в с. Подгорцах.