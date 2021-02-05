Топ самых интересных дворцов Украины: Куда ехать тем, кто обожает величие архитектурных сооружений

Чем особенные дворцы Киева, Одессы, Житомирской области и других мест

Дворец гетмана К. Разумовского в Батурине Фото из открытых источников

Города Украины имеют немало интересных достопримечательностей. В Полтаве можно посмотреть на памятник галушке, а в Черкассах – водопроводчику. На западе страны много замков. Туристические маршруты также становятся достаточно популярными в Одесской области и Закарпатье.

Не менее интересны и дворцы. В некоторых из них жили шляхтичи, графы, даже гетманы. Они расположены не только в крупных городах, но и далеко за областными центрами. Это достопримечательности, которые достигают еще времен Гетманщины, имеют красивый интерьер, лепнину и роскошные люстры. О дворцах Киева, Одессы и небольших городов Украины, читайте далее в нашем материале.

Мариинский дворец

Расположен в Киеве. Его называют президентским. На международном уровне он является государственной резиденцией, которая представляет Украину. Это место событий общегосударственного уровня: встреч с иностранными гостями, торжественных приемов и тому подобное.

Мариинский дворец – памятник архитектуры XVIII века. Он возведена в стиле барокко во времена правления российской императрицы Елизаветы Петровны. Проект разработали под руководством архитектора Бартоломео Растрелли. Считается, что образцом киевского стал дворец Алексея Разумовского в Перово под Москвой. В нем были фасады, украшенные колоннами, интерьеры с изысканной лепниной, позолотой, люстрами, зеркалами.

Отделка Мариинского дворца Фото из открытых источников

Проект в жизнь воплощал архитектор Иван Мичурин. Строительство завершили в 1752 году. Но ни Елизавета, ни А. Разумовский дворец так и не увидели. Первое лицо императорской семьи в нем побывало лишь через 25 лет, а затем он стал домом для киевских генерал-губернаторов.

Во время русско-наполеоновских войн дворец использовался как госпиталь для раненых. Затем его неоднократно реконструировали. После большого пожара в 1868-1870 годах надстроили каменный этаж и украсили фасад новыми деталями. Дворец с обновленным интерьером приобрел черты классицизма и Ренессанса. Максимально приближенные формы ко временам Растрелли он получил лишь после 1975 года.

Адрес: г. Киев, ул. Михаила Грушевского, 5А, (экскурсии проводят группами от 15 человек, бронирование на официальном сайте, стоимость билета – 150 грн.)

Мариинский дворец в Киеве Фото из открытых источников

Воронцовский дворец

Это усадьба-резиденция графа Михаила Воронцова, генерал-губернатора Новороссийского края, которая расположена в Одессе. Дворцовый комплекс охватывает главное здание и колоннаду (бельведер или ротонда) из 10 колонн. Автором проекта XIX века стал итальянский архитектор Франц Карлович Боффо. Именно под его руководством построили немало домов Одессы.

Колоннада-бельведер Вороновского дворца Фото из открытых источников

Дворец внутри имеет лепнину, статуи, мозаику. Интерьер приобретает черты классицизма. На первом этаже расположены гостевые комнаты, бальный зал с камином, библиотека. Главным украшением помещений выступают огромные кристально-бронзовые люстры. Мраморный камин в парадном зале привезли из Михайловского дворца в Санкт-Петербурге. Этот предмет был свидетелем убийства императора Павла.

Во время Крымской войны дворцовый комплекс сильно разрушили бомбардировки англо-французской армии. Его вскоре восстановили, но уже в конце XIX века в нем открыли мужскую гимназию. Во времена Украинской революции 1917 года здесь был центр восстания Одессы "Советов рабочих и солдат", а позже – штаб Красной гвардии. Во время войн ХХ в. дворец получил повреждения.

Сегодня уже восстановили помещение усадьбы. Реставрационные работы до сих пор продолжаются. Их цель – вернуть дворцу исторический облик.

Адрес: г. Одесса, ул. Воронцовский переулок, 2д (или конец Приморского бульвара).

Воронцовский дворец в Одессе Фото из открытых источников

Дворец гетмана Кирилла Разумовского

Расположен в городе Батурине Черниговской области. Это дворец последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского. Он получил город как подарок от императрицы Елизаветы Петровны в 1750 году и имел амбициозные планы его развития. Чтобы реализовать величественные замыслы, пригласили итальянского архитектора Антонио Ринальди.

Но планы разрушила императрица Екатерина II, отменившая гетманство. После этого события К. Разумовский думал лишь о строительстве имения для себя. В 1799-1803 годах по заказу гетмана за проектом шотландского архитектора Чарльза Камерона на окраине Батурина построили дворец с большим садово-парковым комплексом. Но после смерти гетмана строительство прекратили. Его сын жил в Вене. В это время за дворцом следил управляющий, который, по одной из версий, и поджег его.

Садово-парковый комплекс возле Дворца К. Разумовского find-way.com.ua

Два века памятник архитектуры приходил в упадок. Было и несколько неудачных попыток реставрации в ХХ веке, которые не имели успеха. Только в 2002 году Кабинет Министров Украины принял комплексную программу восстановления. 22 августа 2009 года Виктор Ющенко торжественно открыл единственный дворец украинского гетмана для посещения.

Сейчас в нем 55 комнат. Он встречает туристов портретами гетмана К. Разумовского и архитектора дворца Чарльза Камерона. В одном из залов устроена часовня. Здесь есть иконы еще XVIII в.: Ангел освобождает Святого Петра из тюрьмы, Страсти Христовы, Святая Варвара, Святая Троица. На втором этаже интерьеры оформлены по образцам XIX века: роспись и лепнина потолка и стен, паркет, осветительные приборы и тому подобное. Туристы смогут взглянуть и на часы и фарфор той эпохи. Напоследок, вдоль всего дворца будут висеть портреты известных украинских гетманов: Б. Хмельницкого, Д. Вишневецкого, П. Конашевича-Сагайдачного.

Адрес: г. Батурин, ул. Набережная, 1, вход стоит 90 грн со взрослого человека).

Один из залов дворца в Батурине pizzatravel.com

Дворец Вишневецких

Расположен в городе Вишневец Тернопольской области. Его построили на месте старой крепости за средства Яремы Вишневецкого в 1640 году. Этот замок в 1675 году держал оборону против турок и татар 11 суток. Некоторое время здесь даже держали в плену гетмана Б. Хмельницкого.

После разрушения крепости в XVII веке, его восстановили в 1705 году. На 25 лет позже по проекту архитектора Я. Бланже, Михал Серваций Вишневецкий построил дворец. К главной застройке добавили парк в английском стиле. В 1848 году Вишневец посетил французский писатель Оноре де Бальзак, назвавший дворец "малым Версалем".

Дворец Вишневецких в Вишневцах Фото из открытых источников

Во времена Первой мировой войны его значительно повредили, но отстроили в 1920-х годах архитектором Владиславом Городецким. В этот период здесь располагался штаб атамана Симона Петлюра. Здание разрушили в конце Второй мировой.

Сегодня в архитектуре дворца сочетаются черты позднего барокко и классицизма. Центральная часть фасада с парадным входом украшена ризалитом. На их заднем фоне виднеются арочные аллеи. Врата выполнены в соответствии со структурой античных триумфальных.

Внутри вестибюль с лестницей и салоном. Есть зеркальная галерея, где хранятся немало предметов искусства еще XVIII в.

Адрес: пгт Вишневец, Тернопольская область, стоимость билета 80 грн.

Другие дворцы и имения Украины

Дворец Терещенко. Расположен в селе Красное Житомирской области. Это дворец известной семьи Терещенко. При них местность начала развиваться: появился сахарозавод, паровая мельница, электростанция, и тому подобное.

Главными украшениями дворца являются вестибюль с лестницей, которые выложены белым мрамором и большой зал. Именно в нем туристы смогут увидеть две больших хрустальных люстры. Сейчас здесь женский монастырь Святого Рождества Христова.

Дворец Терещенко в Житомирской области Фото из открытых источников

Имение Ганских. В Верховне Житомирской области три года был домом французского писателя Оноре де Бальзака. Сегодня во дворце аграрный техникум. Также есть музей в честь писателя. Внешняя отделка до сих пор в неплохом состоянии. Рядом расположен парк на 30 гектаров. Именно здесь Оноре де Бальзак когда-то отдыхал под каштаном высотой в 18 метров.

Имение ганских в Верховне Фото из открытых источников

Дворец Галаганов. Расположен в селе Сокоринцы Черниговской области. Раньше оно было популярным местом встречи украинской интеллигенции. Дворец имеет 60 комнат в стиле ампир. До сих пор стоят колонны и греческие статуи. Рядом есть парк на 425 га, где расположены беседка и озера. Это памятник садово-паркового искусства государственного значения.

Дворец Галаганов Фото из открытых источников

Это лишь маленькая часть дворцов, которые есть в Украине. К сожалению, многие украинцы даже не слышали о них, а потому они остаются без внимания. К слову, у нас есть материал о малоизвестных городах-призраках, а также Припять, где мы рассказали о том живут ли там до сих пор люди.

Напоминаем, что у нас есть материал об интересных локациях Киевской области, где можно отдохнуть на выходных от водохранилища недалеко от Вышгорода до Голубого озера в с. Подгорцах.