Топ рождественских ярмарок Европы: Где можно попасть в настоящую новогоднюю сказку

От солнечной Мадейры до известного Страсбурга

Рождественская ярмарка Фото из открытых источников

На улице уже последняя неделя осени. Это значит, что зима уже близко – с ней и новогодние праздники. Во всем мире постепенно готовятся к ним. И неотъемлемой их частью уже не первый год выступают рождественские ярмарки.

Их устраивают во всем мире. Это Швейцария, Германия, Венгрия и многие другие страны. Некоторые уже даже начали работать. Поэтому, какие рождественские ярмарки 2021 года стоит посетить, читайте далее в нашем материале.

Базель, Швейцария

Расположен на северо-западе страны. Ближайший аэропорт к городу – Цюрих. Это около 90 километров. Ярмарка ежегодно проходит в Старом городе. Здесь всегда можно приобрести оригинальные сувениры, игрушки, местные деликатесы и многое другое. Дома обычно видны от площади Барфюссерплатц до Мюнстерплатц. Ежегодно сюда приезжают около 600 тысяч туристов.

Ярмарка будет работать с 25.11 до 23.12.

Вроцлав, Польша

Если вы хотите попасть в небольшую сказку, то стоит приехать именно сюда. Старый город приобретает особые цвета. Вы увидите средневековую архитектуру, городскую ратушу и не только. Будет возможность попробовать традиционные польские блюда, выпить глинтвейн и тому подобное. Кое-где есть аттракционы. Стоит отметить, что в этом году торжественного празднования на Рыночной площади не планируют.

Ярмарка уже началась и будет работать до 31.12.

Краков, Польша

Является самой большой рождественской ярмаркой в стране. Обычно сюда приезжают сотни тысяч путешественников. На Рыночной площади в это время вы всегда найдете немало елочных украшений, декоративных элементов, изделий из дерева и тому подобное. Вам всегда предложат жареное мясо, рождественское печенье или имбирные пряники. Кроме того, аттракционы и праздничная иллюминация всегда будут улучшать настроение. Несмотря на коронавирус, гостям обещают насыщенную программу мероприятий.

Ярмарка будет работать с 27.11 до 26.12.

Познань, Польша

Еще одна ярмарка, которую граждане Украины смогут посетить без помех. Она является одной из самых известных и расположена ближе к Балтийскому морю. Здесь вы попробуете местную кухню, сможете посмотреть на новогодний город Познань с колеса обозрения, а также посетить фестиваль скульптур из льда.

Ярмарка должна начаться 29.11 и будет работать до 23.12.

Дрезден, Германия

Глинтвей, рождественские песни и звезды – именно эти слова как нельзя лучше описывают ярмарку в столице Саксонии на площади Альтмаркт. И он там проходит уже сотни лет. Большой популярностью здесь пользуются местные деликатесы и изделия из дерева. Стоит попробовать и особый фруктовый хлеб. Если вы попадете в Дрезден в период новогодних свет, то посетите городские театры тоже – именно в них рождественские сказки воплощают в жизнь.

Ярмарка уже началась и будет работать до 23.12.

Эдинбург, Шотландия

Еще одна прекрасная возможность провести новогодние праздники. В центре города вас будет ждать каток, глинтвейн и горячий шоколад. Будет возможность попробовать местные блюда тоже. Некоторые развлечения на ярмарке являются платными. Если хотите получить только положительные эмоции, стоит приобрести билет на колесо обозрения. Именно оттуда открывается панорама на зимний Эдинбург. Также гостей ждут праздничные концерты, куча аттракционов и не только.

Ярмарка уже начала работать и закончит свою работу 4 декабря.

Страсбург, Франция

Новый год масштабно встречают в стране еще с эпохи средних веков. Ежегодно сюда приезжают около двух миллионов туристов. Именно поэтому уже не первый год Страсбург называют "столицей Рождества". Во время ярмарки сотни гектаров превращаются в настоящую новогоднюю сказку. Устанавливают около 300 шале, в которых продают украшения, выпечку и разнообразные подарки. Еще больше всего вы найдете на площадях Клебер и Аустерлиц.

Ярмарку планируют открыть 26.11 и закрыть 26.12.

Мадейра, Португалия

Если вы когда-то мечтали посетить Рождество на вулканическом субтропическом архипелаге, то стоит заглянуть сюда. Рождественская ярмарка Мадейры является самой теплой. Будет много солнца днем, и температура не будет падать ниже 11 градусов. В то же время вас будут ждать традиционные сувениры, деликатесы и сезонные напитки. Все это создает особую атмосферу.

Ярмарка будет работать с 01.12 до 09.01.2022.

Будапешт, Венгрия

Уже несколько лет эта рождественская ярмарка считается одной из лучших в Европе. Здесь гостей также будут ждать все необходимые для праздника вещи: сувениры, подарки, горячие напитки и деликатесы. Главным местом празднования выступит Базилика святого Иштвана.

Ярмарка уже началась, и посетить ее можно до 02.01.2022.

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Прага, Чешская Республика

Традиционно рождественская ярмарка начнет работать на Староместской и Вацлавской площадях в самом центре города. Организаторы обещают насыщенную программу, а также большой выбор сувениров и вкусностей. В начале декабря планируют торжественно открыть елку. В этом же месяце должно быть много концертов групп и музыкантов со всего мира.

Ярмарку планируют открыть 26.11, и будет работать она до 06.01.2022.

И это далеко не весь перечень мест, который можно посетить. Ежегодно ярмарки проводят в Манчестере, Вене и многих других местах. Поэтому выбирайте ближайшую и отправляйтесь в путешествие.

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